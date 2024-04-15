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Развлечения подробности А ты точно продюсер? Дочь Агутина и Варум выходит замуж за молодого американца

А ты точно продюсер? Дочь Агутина и Варум выходит замуж за молодого американца

25-летняя Елизавета нашла свое счастье за океаном

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Теперь артисту осталось дождаться только внуков

Уже скоро Леонид Агутин отведет свою младшую дочь под венец. Заслуженный артист России разоткровенничался во время передачи «Ты не поверишь!» (16+) на НТВ и признался, что Елизавете Варум сделали предложение.

25-летняя Елизавета живет в США с самого детства, поэтому неудивительно, что и любовь свою она нашла за океаном. Девушка познакомилась со своим суженым по работе — перспективный продюсер Джон Самуэль приехал оценить вокальные данные дочери Агутина, которая решила пойти по стопам родителей и построить музыкальную карьеру. Парень остался в восторге от Елизаветы и предложил ей встречаться.

Спустя полтора года счастливых отношений пара внезапно прилетела в Москву: оказалось, что Елизавета решила наконец-то познакомить родителей с Джоном, ведь скоро он должен стать ее мужем.

— Лиза с молодым приезжала вот в Москву недавно на Новый Год. Симпатяга пацан такой. Он ей уже предложил, и колечко было, — рассказал дедушка Елизаветы Николай Агутин.

Леонид Агутин признался, что не знал о намерениях младшей дочери выйти замуж за американского продюсера — Джон Самуэль не стал спрашивать у отца разрешение руки и сердца дочери. Тем не менее артист счастлив за Елизавету и надеется, что скоро он станет дедушкой.

— У меня план есть уже, вы только что-нибудь сделайте в этом направлении к внукам. Я всячески давлю на своих детей, чтобы они делали детей. Но пока они меня не слушаются, — признался Леонид Агутин.

Артист уже давно мечтает стать дедушкой, но ни одна из наследниц еще не порадовала его внуками — его старшая дочь, Полина, уже восемь лет встречается в Лондоне с мужчиной, однако ни кольца, ни детей у нее нет.

ПО ТЕМЕ
Леонид Агутин Дочь Замуж Свадьба Продюсер
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