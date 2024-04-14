Потребовалась «деталюшка»: журналистке НГС заменили важные детали ПК при ремонте — как обманывают новосибирцев в сервисах

НГС поговорил с экспертами Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Почти каждый владелец персонального компьютера (ПК) сталкивался с необходимостью «обновить» устройство. Даже пресловутая переустановка Windows — задача, которая требует от пользователя минимальные знания, но если их нет, владелец обращается к мастерам. Как распознать хороший сервис-центр и обезопасить дорогую технику от «подмены» — в материале НГС.



«Кому руки оторвать?»





Если быть честной, то я полный профан в сфере компьютера: мои познания ограничиваются запуском диспетчера задач, установкой антивирусной программы с вирусами и звонком близким с просьбой разобраться с возникшей проблемой. И в этот раз ситуация не стала исключением: попытка прочистить системный блок устройства от пыли привела к тому, что тот перестал запускаться. Только вот обычно выручающий «звонок другу» не смог исправить ситуацию.



Теперь мне в срочном порядке нужен был мастер, который вновь вдохнет жизнь в неисправный компьютер. Из десяти сервисов, с которыми я связалась, только один согласился помочь и, главное, вернуть ПК домой в этот же день. Я, конечно же, согласилась.



Пара часов и техника, которая ранее не подавала признаков жизни, заурчала и загорелась яркими красками и заставкой запуска. Отдав символичные 2 тысячи рублей, я на пару месяцев забыла о ремонте — до момента, пока на изменения в его характеристиках не обратил внимание мой друг.



— Кому руки оторвать? — задал риторический вопрос он.



Друг дистанционно, раз в полгода–год смотрит на состояние моего компьютера и проводит чистку устройства от вирусов. И он заметил, что системные показатели ПК заметно снизились: операционная память не та, да и к процессору вопросы.



Но из-за того, что с момента ремонта прошло достаточно много времени, и никаких документов, подтверждающих какие-либо работы, я не подписывала, доказать причастность мастера к подмене детали невозможно. Зато появился стимул пообщаться с экспертами на предмет безопасности и выбора сервис-центра.

«Здесь репутационная история»

Главный и почти единственный способ уберечь технику от замены комплектующих — отбор мастеров на основе отзывов Источник: Дарья Пона / 74.RU











Сотрудник сервиса iClub Pro Евгений Юркин рассказал, что главный и почти единственный способ уберечь технику от замены комплектующих — отбор мастеров на основе отзывов клиентов.



— Здесь репутационная история. Если организация что-то такое делает, люди оставляют отзывы — это влияет. Влияет на то, что человек ищет сервис и не обращается в фирму, о которой постоянно негативно пишут, — объяснил эксперт.



Евгений Юркин уточнил, что ситуации с подменой деталей могут скорее произойти с частным компьютерным мастером-одиночкой, чем с крупной компанией. Организации, которые были замечены на краже комплектующих, «долго не живут».



— Чтобы детали кто-то крал, то [это] какие-нибудь маленькие мастера-одиночки, которые могут что-нибудь такое натворить. Кому-то случайно понадобилась какая-то «деталюшка», и он подумал: «Вот, как раз пришла» — и украл, — говорит Евгений Юркин. — Но так прям чтобы кто-то на постоянной основе... Были, конечно, компании у меня на слуху, но они уже «посдувались». Если человек или мастер компании часто занимается этим, то на них будут жаловаться, фирма не сильно долго проживет.



Жалобы недовольных клиентов, по словам Евгения Юркина, могут повлиять на репутацию компании. Отзывы становятся важным маркером для выбора сервис-центра, но читать их стоит внимательно — на некоторых сервисах, по словам специалиста, возможна подделка мнений.



— Почитать, что пишут, по делу или нет. Если читать отзывы, можно легко понять, правдивы они или это «так», — уточнил Евгений Юркин. — Но и то, не всегда бывает. Просто пишут отзывы с техническим уклоном, и когда «технарь» читает, он понимает, что это немного бред.



Кроме отзывов, на надежность сервис-центр может повлиять наличие видеокамер: в некоторых компаниях, где большой поток клиентов, устройства размещают над столами сотрудников. Но такие меры, по словам Евгения Юркина, применяют не все сервис-центры. Кроме того, обезопасить технику также может «пломба», которую вставляют в устройства специалисты во время ремонта. Правда, защитит она скорее компанию, нежели клиента.



— Мы, например, ремонтируем и ставим пломбу — она может защитить от того, что, если человек после нас пойдет в другую фирму, ему пломбу сорвут, чтобы что-то сделать, — сказал Евгений. — Это, скорее, защита компании от того, чтобы клиент сам случайно не залез, а потом сказал: «Вы чинили мне два месяца назад, что-то сделали. Это вы виноваты».

«Заберите самое дорогое»

Перед сдачей оборудования в ремонт советуют забирать важные комплектующие Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Руководитель сервисного центра «ТехноСити» в Академгородке Дмитрий Первушин также рекомендует обращаться в сервис, к которому есть доверие — в таком случае и защиты не потребуется.



— А если вы этому сервису не доверяете, то заберите из устройства самое вам дорогое, что, вы боитесь, подменится. Всегда можно вытащить и оперативку, и жесткий диск, только диагностика ухудшится, — сказал Дмитрий Первушин.



При этом такая мера безопасности не подходит в случае, если в работу передают телефон — из современных смартфонов невозможно вынуть комплектующие.

Специалист признал, что не слышал о проблеме замены деталей во время ремонта техники. Вместе с тем он отметил несколько маркеров, по которым можно определить хороший сервис-центр.



— В первую очередь, наверное, это отзывы. Если их недостаточно, и это какой-то новый сервис… не знаю, новым вообще редко доверяют, — сказал Первушин. — Если не отзывы, то разве что личное общение: как подходит к своим обязанностям сервис. И, в принципе, внешний вид: как оформлен, как общаются, сколько там сотрудников.



Если вы этому сервису не доверяете, лучше отказаться от его посещения.



А вы сталкивались с заменой деталей, когда отдавали технику в ремонт? Да Нет

Зимой мы рассказывали, как новосибирцев разводят на дорогостоящий ремонт «мастера на час» — суммы иногда бывают заоблачными.

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