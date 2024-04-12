«Солдаты» 20 лет спустя: как выглядят сейчас актеры культового сериала

В 2004 году на экраны вышел сериал «Солдаты», который сразу полюбился зрителям. Да так полюбился, что проект растянулся на 17 сезонов и получил статус культового — по вселенной «Солдат» сняли несколько фильмов, а еще он обзавелся спин-оффами. Годами зрители наблюдали за судьбами «духов» и «дедов», смеялись над прапорщиком Шматко. На экранах сменялись поколения призывников, так сериал открыл много новых звезд российского кино.

