НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

зап.

 754мм 36%
Подробнее
6 Пробки
USD 93,72
EUR 100,68
Реклама

СРОЧНО

Ради набережной разорвут контракты с пескобазами

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Дачи подорожали в 2 раза
Кандидаты в шорт-лист премии
Должен 500 тысяч за чужое авто
Самая старая кофейная обжарка
Кто лишает жилья — схема
Застраивают полуостров на Оби
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Развлечения «Солдаты» 20 лет спустя: как выглядят сейчас актеры культового сериала

«Солдаты» 20 лет спустя: как выглядят сейчас актеры культового сериала

Проект открыл немало звезд, а зрители годами наблюдали за судьбами героев

279
1 комментарий

В 2004 году на экраны вышел сериал «Солдаты», который сразу полюбился зрителям. Да так полюбился, что проект растянулся на 17 сезонов и получил статус культового — по вселенной «Солдат» сняли несколько фильмов, а еще он обзавелся спин-оффами. Годами зрители наблюдали за судьбами «духов» и «дедов», смеялись над прапорщиком Шматко. На экранах сменялись поколения призывников, так сериал открыл много новых звезд российского кино.

Как сейчас выглядят герои первого сезона «Солдаты» — смотрите в видео выше.

Пара интересных фактов: сериал снимали в настоящей военной части в Подмосковье, а проходившие там службу солдаты активно снимались в массовке. Культовая фраза прапорщика Шматко «Ё-моё!» появилась случайно — актер Алексей Маклаков в одной из сцен обжег пальцы и выругался вслух. При просмотре отснятого материала ее не просто решили не вырезать, но и сделать своеобразной визиткой героя.

ПО ТЕМЕ
Сериал Солдаты Актеры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,  35

Лилия,  46

Ирина,  53

Beaver,  33

Слава,  63

Мария97,  27

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление