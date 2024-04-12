«Солдаты» 20 лет спустя: как выглядят сейчас актеры культового сериала

В 2004 году на экраны вышел сериал «Солдаты», который сразу полюбился зрителям. Да так полюбился, что проект растянулся на 17 сезонов и получил статус культового — по вселенной «Солдат» сняли несколько фильмов, а еще он обзавелся спин-оффами. Годами зрители наблюдали за судьбами «духов» и «дедов», смеялись над прапорщиком Шматко. На экранах сменялись поколения призывников, так сериал открыл много новых звезд российского кино.
Как сейчас выглядят герои первого сезона «Солдаты» — смотрите в видео выше.
Пара интересных фактов: сериал снимали в настоящей военной части в Подмосковье, а проходившие там службу солдаты активно снимались в массовке. Культовая фраза прапорщика Шматко «Ё-моё!» появилась случайно — актер Алексей Маклаков в одной из сцен обжег пальцы и выругался вслух. При просмотре отснятого материала ее не просто решили не вырезать, но и сделать своеобразной визиткой героя.