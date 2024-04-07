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Развлечения тест Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

Невероятно, но у них были имена!

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Если не вспомните их имена, эта троица вам такое устроит!

Многих советских киногероев мы знаем по фамилиям или отчествам. И часто даже не догадываемся, что у них есть нормальные человеческие имена. Они раскрывались по ходу фильма, просто мы могли не уделить этому достаточного внимания. А вы могли бы отнести себя к самым внимательным зрителям?

ТЕСТ
1 / 9
Помните, как звали товарища Сухова?
  • Игорь
  • Федор
  • Максим
  • Михаил
2 / 9
Печкин почему такой злой был? Потому что у него имени не было! Или было?
  • Андрей
  • Митрофан
  • Игорь
  • Не было у него имени
3 / 9
Еще ненадолго задержится в Простоквашино. Как звали родителей Дядя Федора?
  • Мама Света, Папа Толик
  • Мама Маша, Папа Саша
  • Мама Элеонора, Папа Леонид
  • Мама Римма, Папа Дима
4 / 9
У Доцента из «Джентльменов удачи», кстати, тоже было имя. Помните, какое?
  • Александр Белый
  • Александр Черный
  • Александр Серый
  • Александр Серов
5 / 9
И у Косого имя было, не забыли?
  • Игорь Андреевич Косорылов
  • Федор Петрович Ермаков
  • Кирилл Васильевич Манарага
  • Федор Степанович Горбунков
6 / 9
В «Девчатах» жениха Нади все звали Ксан Ксанычем. А как же звали этого мужчину по-настоящему?
  • Оксан
  • Касьян
  • Александр
  • Ксаном и звали
7 / 9
У товарища Огурцова в «Карнавальной ночи» тоже было имя. Причем довольно необычное.
  • Камиль
  • Серафим
  • Добромир
  • Юлиан
8 / 9
А что насчет Труса, Балбеса и Бывалого?
  • Николай, Николай, Гаврила
  • Михаил, Андрей, Геннадий
  • Георгий, Юрий, Евгений
  • Богдан, Иван, Тарас
9 / 9
А имя Козодоева из «Бриллиантовой руки» помните?
  • Виктор
  • Геннадий
  • Маврикий
  • Вячеслав
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