Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

Многих советских киногероев мы знаем по фамилиям или отчествам. И часто даже не догадываемся, что у них есть нормальные человеческие имена. Они раскрывались по ходу фильма, просто мы могли не уделить этому достаточного внимания. А вы могли бы отнести себя к самым внимательным зрителям?
Помните, как звали товарища Сухова?
- Игорь
- Федор
- Максим
- Михаил
Печкин почему такой злой был? Потому что у него имени не было! Или было?
- Андрей
- Митрофан
- Игорь
- Не было у него имени
Еще ненадолго задержится в Простоквашино. Как звали родителей Дядя Федора?
- Мама Света, Папа Толик
- Мама Маша, Папа Саша
- Мама Элеонора, Папа Леонид
- Мама Римма, Папа Дима
У Доцента из «Джентльменов удачи», кстати, тоже было имя. Помните, какое?
- Александр Белый
- Александр Черный
- Александр Серый
- Александр Серов
И у Косого имя было, не забыли?
- Игорь Андреевич Косорылов
- Федор Петрович Ермаков
- Кирилл Васильевич Манарага
- Федор Степанович Горбунков
В «Девчатах» жениха Нади все звали Ксан Ксанычем. А как же звали этого мужчину по-настоящему?
- Оксан
- Касьян
- Александр
- Ксаном и звали
У товарища Огурцова в «Карнавальной ночи» тоже было имя. Причем довольно необычное.
- Камиль
- Серафим
- Добромир
- Юлиан
А что насчет Труса, Балбеса и Бывалого?
- Николай, Николай, Гаврила
- Михаил, Андрей, Геннадий
- Георгий, Юрий, Евгений
- Богдан, Иван, Тарас
А имя Козодоева из «Бриллиантовой руки» помните?
- Виктор
- Геннадий
- Маврикий
- Вячеслав