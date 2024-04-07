Никто не вспомнит, как звали этих популярных советских киногероев. Может, вы справитесь?

Многих советских киногероев мы знаем по фамилиям или отчествам. И часто даже не догадываемся, что у них есть нормальные человеческие имена. Они раскрывались по ходу фильма, просто мы могли не уделить этому достаточного внимания. А вы могли бы отнести себя к самым внимательным зрителям?