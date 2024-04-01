Стартовал новый сезон «ТОП-50 историй мужчин Maxim»

Читателям представят полсотни историй про настоящих мужчин со всей страны Источник: MaximOnline.ru













Первый альманах историй мужчин России получил продолжение. В этом году проект MaximOnline.ru соберет на своих страницах представителей кино и музыки, спорта и искусства, бизнеса и медицины, интернет-сообщества и юмористического жанра. За оформление нового сезона взялся искусственный интеллект: дизайн альманах выполнили в стиле арт-хаус.



Проект «ТОП-50 историй мужчин Maxim» стартовал в 2023-м, и в первый сезон вошли такие герои как Клим Шипенко, Алексей Нужный, Николай Лебедев, Сергей Горошко, Петр Ян, Максим Траньков, Гарик Харламов, Стас Круглицкий, Генрих Карпин, Камиль Ларин, Александр Рогов и другие. Они поделились с читателями своими успехами, неудачами, волнениями и мыслями.

