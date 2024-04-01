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Развлечения Стартовал новый сезон «ТОП-50 историй мужчин Maxim»

Стартовал новый сезон «ТОП-50 историй мужчин Maxim»

К его оформлению подключился искусственный интеллект

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Читателям представят полсотни историй про настоящих мужчин со всей страны


Первый альманах историй мужчин России получил продолжение. В этом году проект MaximOnline.ru соберет на своих страницах представителей кино и музыки, спорта и искусства, бизнеса и медицины, интернет-сообщества и юмористического жанра. За оформление нового сезона взялся искусственный интеллект: дизайн альманах выполнили в стиле арт-хаус.

Проект «ТОП-50 историй мужчин Maxim» стартовал в 2023-м, и в первый сезон вошли такие герои как Клим Шипенко, Алексей Нужный, Николай Лебедев, Сергей Горошко, Петр Ян, Максим Траньков, Гарик Харламов, Стас Круглицкий, Генрих Карпин, Камиль Ларин, Александр Рогов и другие. Они поделились с читателями своими успехами, неудачами, волнениями и мыслями.

— Этот проект добавляет сайту не только той самой современной мужской маскулинности, о которой так много говорят в последнее время. Но и усиливает ощущение мужского диалога между читателями и порталом. Мы продолжаем традицию быть хорошим другом для нашей аудитории. Только теперь привлекаем для этого мужчин со всей страны, — отметил главный редактор сайта Maximonline.ru Павел Пучков.

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