Не ожидал никто: на шоу «Маска» разоблачили Перца, а Ревва устроил взбучку приглашенному гостю

Жюри давно предполагало, что именно этот артист скрывается за маской Перца Источник: пресс-служба телеканала НТВ











В седьмом выпуске пятого сезона «Маски» (12+) на НТВ разоблачили артиста, выступающего в образе зажигательного Перца. Звездный состав жюри, в который входят Валерия, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и специальный гость Александр Ревва, решили, что на этот раз шоу покинет «романтичный сердцеед».



Вместе с Перцем в номинацию на вылет по итогам голосования зрителей попали и Матрешка, и Горилла.



Матрешка сразила жюри композицией группы Abba Money, money, money. Судьи предположили, что под маской скрывается либо Михаил Галустян, либо певица Глюк’Oza. Регина Тодоренко посчитала, что за образом Матрешки прячется Ева Власова или Тося Чайкина.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Когда Горилла закончил петь трек Bill Withers Ain’t no sunshine, судьи пришли к выводу, что за образом скрывается певец Akmal’.



Но в итоге покинуть проект пришлось именно Перцу, который уже не раз попадает в номинацию. На этот раз артист исполнил песню Ирины Дубцовой «О нем», но жюри осталось не впечатлено номером. В итоге Перец снял маску — оказалось, что под ней прячется бывший Ольги Бузовой Дава.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+)











Не обошлось на съемочной площадке и без скандала. Специальным гостем седьмой серии стала Бабка-ежка, спевшая частушки из мультфильма «Летучий корабль» (0+). Александр Ревва, не скрывая эмоций, вступил в перепалку со сказочным существом за право быть единственной «бабкой» на передаче.

— Мне кажется, бабка-то не настоящая, бабка-то одна здесь. Ты кто такая? — набросился Александр Ревва на Бабку-ежку, — Ах ты старая тварь!

В ответ на это Баба-яга, за маской которой скрывалась Анита Цой, пригрозила ему метлой и предупредила: «Встретимся там».