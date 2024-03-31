Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Человек, конечно, творец собственной жизни, но заглянуть в будущее иногда хочется, чтобы зарядиться мотивацией или начать внимательнее относиться к разным событиям. Наши коллеги из CHITA.RU узнали у Баир ламы Угданского дацана Содномдаржайлинг, кaкой будет весна 2024-го для пpeдcтaвитeлeй 12 знaкoв вocтoчнoгo гopocкoпa.
Важно: прогноз зависит от года рождения, мы попросили ламу рассказать о будущем для людей среднего возраста — около 30–40 лет.
- Год Крысы
- Год Быка
- Год Тигра
- Год Кролика
- Год Дракона
- Год Змеи
- Год Лошади
- Год Овцы
- Год Обезьяны
- Год Петуха
- Год Собаки
- Год Кабана
Год Крысы
Крысам весной этого года стоит посетить родные земли, получить хорошую энергию, поклониться и поблагодарить за всё. В плане здоровья нужно с вниманием отнестись к спине и почкам, поберечь их. Апрель окажется чуть тяжеловатым, многих будет сопровождать душевная, моральная слабость. Но это явление временное, снять эту усталость как раз помогут родные места.
Год Быка
Рожденным в год Быка весной нужно поберечь суставы, не застужать их. У более старших Бычков могут возникнуть проблемы со здоровьем, особенно с давлением, а молодым в апреле и мае лучше избегать конфликтов и ссор.
Год Тигра
Тиграм весной важно обратиться к природе и отнестись к ней бережно, ничего не ломать и не портить, а лучше что-то посадить, например дерево. Приверженцам религий — уделить больше внимания вере, крещеным сходить в церковь, помолиться за всех живых и ушедших. Стоит внимательнее отнестись к здоровью, когда на деревьях начнут распускаться почки.
Год Кролика
Женщинам-Кроликам нужно остерегаться простуд и одеваться потеплее — весной возможно обострение хондроза и «женских» заболеваний. У мужчин-Кроликов март и апрель пройдут хорошо, а вот в мае придется побеспокоится за здоровье, возможно обострение ревматизма.
Год Дракона
Весна для женщин, родившихся в год Дракона, будет сопровождаться усталостью из-за того, что они много работают. Поэтому обязательно стоит побывать на природе или устроить себе отдых. Для мужчин весна пройдет гладко. Тем, кто занимается рыбалкой, важно не засорять водоемы и сделать добро, например отпустить рыбу в воду.
Год Змеи
Для женщин весна будет славной, единственное — нужно уделить внимание желудочно-кишечному тракту. А вот мужчинам придется поберечь суставы, потому что, возможно, старые болезни дадут о себе знать. Кроме того, сильному полу стоит избегать сильных переживаний и не нервничать, относиться ко всему, что происходит, спокойно.
Год Лошади
Для родившихся в этот год весна пройдет хорошо. Главное — вести спокойный образ жизни, избегать конфликтов и драк. Стоит также поберечь легкие, особенно тем, кто переболел коронавирусом.
Год Овцы
Весна будет благоприятной для обоих полов, но мужчинам стоит позаботиться о желудочно-кишечном тракте и некоторое время даже соблюдать диету. Женщинам лучше быть аккуратнее с деньгами и всем материально ценным, вы можете потерять их или забыть.
Год Обезьяны
Мужчинам важно весной избегать конфликтов, а если что-то назревает, выдыхать и решать всё спокойно. Стоит зажечь лампадку, помолиться богу за живых и ушедших. В апреле будьте осторожны на дорогах, этот период будет аварийным и травмоопасным. Женщинам стоит поберечь спину и с вниманием отнестись к репродуктивным органам.
Год Петуха
Для женщин месяцы пройдут в целом хорошо, но возможны страхи и испуги, поэтому по вечерам и ночью нужно быть осторожными. Мужчинам — быть аккуратными с деньгами и всем материально ценным и добавить в жизнь немного спорта, например делать зарядку, особенно тем, у кого хондроз.
Год Собаки
Для женщин апрель и май будут тяжеловатыми, возможен упадок сил моральных и физических. Поэтому сходите на природу и наберитесь там энергии. Для мужчин апрель тоже станет энергетически слабым периодом.
Год Кабана
Женщинам нужно обязательно следить за погодой и одеваться теплее, избегать холода. Возможно обострение хондроза. Мужчин в мае может ожидать обострение ревматизма. Тем, кто занимается охотой, в мае лучше от нее воздержаться, это будет неблагоприятный период. Всем представителям знака стоит почаще зажигать лампадки и свечи за здравие и за упокой.