Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Женщинам нужно обязательно следить за погодой и одеваться теплее, избегать холода. Возможно обострение хондроза. Мужчин в мае может ожидать обострение ревматизма. Тем, кто занимается охотой, в мае лучше от нее воздержаться, это будет неблагоприятный период. Всем представителям знака стоит почаще зажигать лампадки и свечи за здравие и за упокой.