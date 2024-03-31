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Развлечения карточки Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Многим следует поберечь здоровье весной, особенно женщинам

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Скоро будет тепло

Человек, конечно, творец собственной жизни, но заглянуть в будущее иногда хочется, чтобы зарядиться мотивацией или начать внимательнее относиться к разным событиям. Наши коллеги из CHITA.RU узнали у Баир ламы Угданского дацана Содномдаржайлинг, кaкой будет весна 2024-го для пpeдcтaвитeлeй 12 знaкoв вocтoчнoгo гopocкoпa.

Важно: прогноз зависит от года рождения, мы попросили ламу рассказать о будущем для людей среднего возраста — около 30–40 лет.

  1. Год Крысы
  2. Год Быка
  3. Год Тигра
  4. Год Кролика
  5. Год Дракона
  6. Год Змеи
  7. Год Лошади
  8. Год Овцы
  9. Год Обезьяны
  10. Год Петуха
  11. Год Собаки
  12. Год Кабана
1

Год Крысы

Крысам весной этого года стоит посетить родные земли, получить хорошую энергию, поклониться и поблагодарить за всё. В плане здоровья нужно с вниманием отнестись к спине и почкам, поберечь их. Апрель окажется чуть тяжеловатым, многих будет сопровождать душевная, моральная слабость. Но это явление временное, снять эту усталость как раз помогут родные места.

2

Год Быка

Рожденным в год Быка весной нужно поберечь суставы, не застужать их. У более старших Бычков могут возникнуть проблемы со здоровьем, особенно с давлением, а молодым в апреле и мае лучше избегать конфликтов и ссор.

3

Год Тигра

Тиграм весной важно обратиться к природе и отнестись к ней бережно, ничего не ломать и не портить, а лучше что-то посадить, например дерево. Приверженцам религий — уделить больше внимания вере, крещеным сходить в церковь, помолиться за всех живых и ушедших. Стоит внимательнее отнестись к здоровью, когда на деревьях начнут распускаться почки.

4

Год Кролика

Женщинам-Кроликам нужно остерегаться простуд и одеваться потеплее — весной возможно обострение хондроза и «женских» заболеваний. У мужчин-Кроликов март и апрель пройдут хорошо, а вот в мае придется побеспокоится за здоровье, возможно обострение ревматизма.

5

Год Дракона

Весна для женщин, родившихся в год Дракона, будет сопровождаться усталостью из-за того, что они много работают. Поэтому обязательно стоит побывать на природе или устроить себе отдых. Для мужчин весна пройдет гладко. Тем, кто занимается рыбалкой, важно не засорять водоемы и сделать добро, например отпустить рыбу в воду.

6

Год Змеи

Для женщин весна будет славной, единственное — нужно уделить внимание желудочно-кишечному тракту. А вот мужчинам придется поберечь суставы, потому что, возможно, старые болезни дадут о себе знать. Кроме того, сильному полу стоит избегать сильных переживаний и не нервничать, относиться ко всему, что происходит, спокойно.

7

Год Лошади

Для родившихся в этот год весна пройдет хорошо. Главное — вести спокойный образ жизни, избегать конфликтов и драк. Стоит также поберечь легкие, особенно тем, кто переболел коронавирусом.

8

Год Овцы

Весна будет благоприятной для обоих полов, но мужчинам стоит позаботиться о желудочно-кишечном тракте и некоторое время даже соблюдать диету. Женщинам лучше быть аккуратнее с деньгами и всем материально ценным, вы можете потерять их или забыть.

9

Год Обезьяны

Мужчинам важно весной избегать конфликтов, а если что-то назревает, выдыхать и решать всё спокойно. Стоит зажечь лампадку, помолиться богу за живых и ушедших. В апреле будьте осторожны на дорогах, этот период будет аварийным и травмоопасным. Женщинам стоит поберечь спину и с вниманием отнестись к репродуктивным органам.

10

Год Петуха

Для женщин месяцы пройдут в целом хорошо, но возможны страхи и испуги, поэтому по вечерам и ночью нужно быть осторожными. Мужчинам — быть аккуратными с деньгами и всем материально ценным и добавить в жизнь немного спорта, например делать зарядку, особенно тем, у кого хондроз.

11

Год Собаки

Для женщин апрель и май будут тяжеловатыми, возможен упадок сил моральных и физических. Поэтому сходите на природу и наберитесь там энергии. Для мужчин апрель тоже станет энергетически слабым периодом.

12

Год Кабана

Женщинам нужно обязательно следить за погодой и одеваться теплее, избегать холода. Возможно обострение хондроза. Мужчин в мае может ожидать обострение ревматизма. Тем, кто занимается охотой, в мае лучше от нее воздержаться, это будет неблагоприятный период. Всем представителям знака стоит почаще зажигать лампадки и свечи за здравие и за упокой.

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