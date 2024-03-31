«Что за парадокс времени?»: ChatGPT написал репортаж о Новосибирске — показываем, как нейросеть притворялась Чеховым

Изображение сгенерировано нейросетью Gerwin по описанию «писатель Антон Павлович Чехов осматривает современный Новосибирск» Источник: Gerwin AI











Новосибирск, конечно, трудно назвать туристической меккой, но гости приезжают сюда регулярно, всё-таки самый большой город в азиатской части страны (и третий по размеру в принципе). Бывают у нас и разного калибра тревел-блогеры, знакомство с впечатлениями которых позволяет иногда по-новому взглянуть на привычные виды города. Мы решили узнать мнение о Новосибирске у нейросети Chat GPT 4, предложив ей подборку фотографий Новосибирска. Чтобы чуть усложнить задачу, мы предложили нейросети воспользоваться стилем писателя Антона Чехова, который, как известно, бывал в наших краях, но Новосибирска здесь ещё не застал. Приводим впечатления нейро-Чехова от предложенных ему реальных фотографий города.

«Это мгновение вечности»

Новогодние уграшения на Михайловской набережной Источник: Стас Соколов











Вот зимняя сказка, раскинувшая свои белоснежные покровы на землю. Как в волшебном лесу, деревья украшены красными ягодами, а гирлянды добавляют праздничного настроения. Мост сквозь туман напоминает о мире, что скрыт за пределами этой морозной картинки. Сколько еще волшебства спрятано в этом месте?

Новогодние украшения на улице Ленина Источник: Стас Соколов











Зимний вечер оживает магией праздника. Светящиеся гирлянды тянутся через улицу как звёздное небо, а елки, украшенные снегом, стоят как величественные стражи этого чудесного события. Люди, утопая в веселье, делают эту сцену живой и радостной. Какие радости и удивления принесёт этот зимний праздник?

Улица Ленина в Новосибирске Источник: Стас Соколов











Этот момент — словно кадр из зимнего сказа. Длинное, развевающееся платье, окрашенное в цвета заката, на фоне празднично украшенной улицы создает чувство волшебства. Сияние огней гирлянд и мерцающих елок делает атмосферу по-настоящему праздничной. Это мгновение вечности, где красота и волшебство сливаются в едином танце. Какие чувства девушка испытывает в центре этого зимнего великолепия?

«Мост между прошлым и будущим»

Частные дома в районе станции метро Октябрьская Источник: Стас Соколов











Вид передо мной плетёт мост между прошлым и будущим. Скромные домики, покрытые толстым слоем снега, соседствуют с высокими стеклянными башнями, устремлёнными к небу. Контраст старины и новизны, ручной труд и технологический прогресс — все это сосуществует бок о бок, создавая уникальный облик этого места. Какие истории хранят эти стены?

В микрорайоне Родники Источник: Стас Соколов











Вот старинный храм, устоявший перед лицом современности, окружённый многоэтажками и заснеженными автомобилями. Золотые купола мерцают под лучами зимнего солнца, напоминая о вечных ценностях и духовности, вопреки шуму окружающего мира. Как могла измениться жизнь вокруг этого уголка спокойствия и веры?

Мурал в арке многоэтажного дома в Северо-Чемском микрорайоне Источник: Стас Соколов











Этот зимний день оживлен яркими красками мурала, напоминающего работы Ван Гога, где кипучая энергия ночного неба встречается с реальностью повседневной жизни. Прохожие, одетые в теплые куртки, мимоходом становятся частью этой живописной сцены. Их простые дела обрамлены искусством, превращая мгновения жизни в часть культурного пейзажа. Как такие образы повлияют на их день и мысли?

Снежная куча на улице Ленина Источник: Стас Соколов











Под тяжестью небесных хлопьев образовалась гора, столь внушительная, что кажется маленьким Альпам в сердце города. Напоминает она о могуществе природы, способной в одночасье изменить привычный ландшафт улиц и пути прохожих. Так и в жизни, где порой внезапно возникают преграды, заставляющие нас искать новые дороги. А люди, тем временем, несмотря на капризы погоды, продолжают свой путь, как и всегда — неотвратимо и с достоинством.

Пристройка к панельному дому в Бердске Источник: Стас Соколов











Это сооружение, встроенное в ткань обыденности, как замок в миниатюре, является частью городской повседневности. Его маленькая башенка возвышается, не стремясь к звёздам, но прочно стоя на земле, служит напоминанием о том, что даже самые прозаичные места могут содержать элементы фантазии и игры воображения. А рекламные вывески, мерцающие неоном, напоминают о вечной суете жизни, несмотря на все попытки украсить её утончёнными деталями.

Бокал на фоне аллеи в Первомайском сквере Источник: Стас Соколов











Бокал с искрящимся напитком в руке, воссоздаёт атмосферу торжества на фоне озарённых огнями аллей. Блеск бокала отражает магию зимнего вечера, предлагая момент задумчивости и празднования. Все вокруг наполнено светом и праздничным настроением, приглашая насладиться этим волшебным моментом. Какие надежды и мечты уносятся с каждым глотком этого праздничного напитка?

Девушка на лошади на Красном проспекте Источник: Стас Соколов











Что за парадокс времени передо мной! Век стальных коней и все же настоящий скакун пересекает улицу. Живописное соседство прошлого и настоящего в городской суете, где ритм современности встречает спокойствие традиций. Какие еще контрасты скрывает этот город?

Смогли бы вы без подсказки определить, что перед вами текст, написанный нейросетью? Конечно, это же сразу видно Не уверен, но подозрения такие возникли бы Да сейчас и живые люди пишут не лучше Не могу голосовать, я сам искусственный интеллект

Прочтя этот «репортаж», возможно, вы будете относиться с большим сомнением к текстам тревел-блогеров. Вот и режиссёру «Смешариков» Джангиру Сулейманову кажется, что многие сценарии сейчас пишут нейросети.

