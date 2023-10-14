«Ощущение, будто многие сценарии пишут нейросети»: режиссер «Смешариков» — о современных мультфильмах

Чтобы понравиться миру, нужно понижать смысл и упрощать контекст. У Егора Летова есть песня «Пластмассовый мир победил» (строчка из песни «Моя оборона». — Прим. ред.). Смыслы сейчас не нужны. Нужна бессмысленность. Эта бессмысленность накрывает весь мир. А когда смысл появляется, то не всем он может нравиться.

— Как вы попали в проект «Приключения Пети и Волка»?



— Это авторский проект сценариста «Смешариков» Алексея Лебедева. Первая серия, которую я срежиссировал, была «Серия о Водяном». Потом был перерыв. Уже во втором сезоне Алексей прислал три сценария, все были классные, мне понравились, но больше всего зацепил один, непохожий на все остальные — «Дело рыб и их будущего». Мне тогда Алексей сказал: «Я так и знал, что ты его возьмешь».

Я люблю такие неочевидные, сложные задачи. Мы с художниками придумывали этот мир рыб. Они его сначала угловатым нарисовали, бруталистским, но я им сказал, что он должен быть обтекаемый, серый. Звукорежиссеры, которые серию сводили, говорили: «Это артхаус какой-то — так отличается от остального». А сложность еще и в том, что в трети серии идет закадровый голос, ведь рыбы выбулькивают речь!

