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Развлечения Сверкает, как драгоценность: в соцсетях готовятся к Пасхе и варят яйца в вине — модный рецепт

Сверкает, как драгоценность: в соцсетях готовятся к Пасхе и варят яйца в вине — модный рецепт

Православный праздник в этом году намечен на 5 мая

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Сверкающие яйца можно делать разных оттенков

В социальных сетях массово появились видео, в которых люди красят яйца в вине. Этим рецептом блогеры добиваются сверкающего эффекта на скорлупе. Готовится к Пасхе Интернет начал заранее. В этом году православный праздник выпадает на 5 мая, а католический — на 31 марта.

Как рассказывают блогеры, для того, чтобы добиться сверкающего эффекта, нужно взять самое сладкое вино, которое вы знаете. Перед тем, как собираетесь отварить яйцо, его нужно хорошо проверить на трещины. Иначе вино может попасть внутрь.

Вино нужно довести до кипения, положить туда вымытые яйца и варить 10 минут. Во время варки нужно перемешивать. После этого нужно накрыть кастрюлю крышкой и оставить в вине на 8–12 часов. После этого яйца нужно достать и выложить на салфетки.

Блестки появляются из-за сахара в вине
Можно использовать белое вино, но добавить в него краситель

Появляются в социальных сетях и другие способы сделать необычный дизайн яиц. Например, можно использовать бумагу и луковую шелуху. В этом случае сначала нужно мелко порвать шелуху и бумагу, яйцо обмакнуть в уксусе и обвалять в бумаге с шелухой. После этого яйцо положить в марлю и приготовить краску из шелухи, чая, уксуса и соли.

Затем краску залить водой и яйцо в марле положить туда. Около часа нужно будет поварить яйца, убрать со скорлупы все лишнее и помыть ее.

На некоторые рецепты уходит по полчаса

Но есть и более простой способ, который даже не включает в себя варение. Можно вырезать рисунок с салфеток, а потом с помощью белка и кисточек приклеить к яйцу.

Сделать дизайн можно из любой салфетки

Пасха — один из главных праздников в христианстве. О том, когда будет Пасха в 2024 году, кто и как ее празднует, — в нашем материале.

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Пасха Яйца Праздник Соцсети
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