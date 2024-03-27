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Развлечения «Любили бы меня, если бы я был червем?»: в соцсетях задают странный вопрос родителям и публикуют ответы — чем это опасно

«Любили бы меня, если бы я был червем?»: в соцсетях задают странный вопрос родителям и публикуют ответы — чем это опасно

Подобные игры больше характерны для подростков

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В основном тренд захватил Twitter и Telegram

В соцсетях новый тренд — на смену вопросу «как часто вы думаете о римском праве?» пришел не менее провокационный. Теперь пользователи спрашивают у своих близких: «Если бы я был(а) дождевым червем, ты меня любила бы?» В основном тренд захватил Twitter и Telegram. НГС обсудили тренд с новосибирским психотерапевтом Игорем Ляхом, и оказалось, что это не совсем здоровая игра.

«Любить трудно, но куда деваться»


Пользователи соцсетей начали задавать вопрос про червя мамам, папам и даже бабушкам. Иногда они получали иногда очень приятные и волнующие ответы, с удовольствием делились ими с миром.

Тут сразу два тренда
Мудрость бабушки
Пользовательница растрогана ответом мамы
Получился очень подробный ответ

Но иногда ответы от родственников были очень резкими и не такими уж и милыми.

Резковато получилось
Мужчину вопрос поставил в тупик

«В этом есть элемент власти над коммуникацией»

Врач-психотерапевт Игорь Лях объяснил, что подобные вопросы — это проявление подросткового бунта. И к таким трендам чаще всего присоединяется именно молодежь.

— Подросток из желания эмансипироваться, то есть стать равным родителю по значению, так ставит его в неловкое положение. И тем самым получает некоторое удовольствие от того, что родитель пребывает в таком состоянии. В этом есть элемент власти над коммуникацией, которую построил с родителями подросток, — объяснил врач-психотерапевт. — В соцсетях достаточно большое количество молодых людей, которые имеют уже дистанцированную связь с родителями, то есть лично общаются достаточно редко. И они хотят поиграть подобным образом. Это именно игровое поведение.

Игорь Вячеславович Лях — врач-психотерапевт. Председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.

Но такие игры могут принести очень неприятный результат.

— Дело в том, что во время подросткового бунта для подростков их собственные родители становятся менее значимыми. Гораздо более важной частью становится компания сверстников. И, поддаваясь этому желанию похихикать вместе с ними над своими предками, подросток, сам того не замечая, может спровоцировать ситуацию, которая ему самому будет неудобна. И, возможно, даже стыдна. Потому что поведение подобного рода может в дальнейшем спровоцировать неприятные эмоциональные переживания, в том числе у родителей, — предупредил Игорь Лях.

И отношение самого окружения к тому, кто занимается подобного рода провокациями, тоже может поменяться. То есть негативное влияние может быть как и среди сверстников, так и среди взрослых людей.

— Если хочется слов любви, то что мешает взрослому человеку самому написать: «Мамочка, я люблю тебя»? Именно то, что он еще не взрослый. Потому что взрослый человек может взять и сам это сделать и в ответ получить так необходимые ему слова любви. Взрослый человек не нуждается в подобного рода играх, у него масса возможностей проявить свои чувства и эмоции другими способами, — уверен Игорь Лях.

Ранее в соцсетях пользовательницы делились результатами необычного опроса — они публиковали ответы близких им мужчин на вопрос: «Как часто ты думаешь о Римской империи?» Забавная шутка из TikTok как волна затопила соцсети. НГС узнал у врача-психотерапевта, почему мужчин настолько сильно волнует судьба некогда великой империи и нормально ли часто думать об исторических вещах.

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