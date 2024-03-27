«Любили бы меня, если бы я был червем?»: в соцсетях задают странный вопрос родителям и публикуют ответы — чем это опасно

В основном тренд захватил Twitter и Telegram Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В соцсетях новый тренд — на смену вопросу «как часто вы думаете о римском праве?» пришел не менее провокационный. Теперь пользователи спрашивают у своих близких: «Если бы я был(а) дождевым червем, ты меня любила бы?» В основном тренд захватил Twitter и Telegram. НГС обсудили тренд с новосибирским психотерапевтом Игорем Ляхом, и оказалось, что это не совсем здоровая игра.

«Любить трудно, но куда деваться»



Пользователи соцсетей начали задавать вопрос про червя мамам, папам и даже бабушкам. Иногда они получали иногда очень приятные и волнующие ответы, с удовольствием делились ими с миром.



Тут сразу два тренда Источник: Twittonator / Telegram











Мудрость бабушки Источник: Twittonator / Telegram











Пользовательница растрогана ответом мамы Источник: Twittonator / Telegram











Получился очень подробный ответ Источник: Twittonator / Telegram











Но иногда ответы от родственников были очень резкими и не такими уж и милыми.

Резковато получилось Источник: Twittonator / Telegram











Мужчину вопрос поставил в тупик Источник: Twittonator / Telegram











«В этом есть элемент власти над коммуникацией»

Врач-психотерапевт Игорь Лях объяснил, что подобные вопросы — это проявление подросткового бунта. И к таким трендам чаще всего присоединяется именно молодежь.

— Подросток из желания эмансипироваться, то есть стать равным родителю по значению, так ставит его в неловкое положение. И тем самым получает некоторое удовольствие от того, что родитель пребывает в таком состоянии. В этом есть элемент власти над коммуникацией, которую построил с родителями подросток, — объяснил врач-психотерапевт. — В соцсетях достаточно большое количество молодых людей, которые имеют уже дистанцированную связь с родителями, то есть лично общаются достаточно редко. И они хотят поиграть подобным образом. Это именно игровое поведение.

Игорь Вячеславович Лях — врач-психотерапевт. Председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.



Но такие игры могут принести очень неприятный результат.

— Дело в том, что во время подросткового бунта для подростков их собственные родители становятся менее значимыми. Гораздо более важной частью становится компания сверстников. И, поддаваясь этому желанию похихикать вместе с ними над своими предками, подросток, сам того не замечая, может спровоцировать ситуацию, которая ему самому будет неудобна. И, возможно, даже стыдна. Потому что поведение подобного рода может в дальнейшем спровоцировать неприятные эмоциональные переживания, в том числе у родителей, — предупредил Игорь Лях.



И отношение самого окружения к тому, кто занимается подобного рода провокациями, тоже может поменяться. То есть негативное влияние может быть как и среди сверстников, так и среди взрослых людей.



— Если хочется слов любви, то что мешает взрослому человеку самому написать: «Мамочка, я люблю тебя»? Именно то, что он еще не взрослый. Потому что взрослый человек может взять и сам это сделать и в ответ получить так необходимые ему слова любви. Взрослый человек не нуждается в подобного рода играх, у него масса возможностей проявить свои чувства и эмоции другими способами, — уверен Игорь Лях.

