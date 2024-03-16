В розовой шапке-ушанке и воздушной юбке: «Сибирская Круэлла» встала в планку на избирательном участке

Обратите внимание на шикарные ботфорты на шпильке, которые подобрала Ольга Источник: Анна Скок / NGS.RU











«Сибирская Круэлла» Ольга Платонова встала в планку на избирательном участке в Новосибирске. Блогер удивила избирателей своим необычным нарядом, она пришла в розовой шапке-ушанке и воздушной белой юбке. Сибирячка проголосовала 16 марта в районе педагогического университета.



— Я хочу, чтобы наш генотип становился сильнее, независимее, чтобы мы, как империя, как прежде, были самой сильной страной во всем мире. Планкой я мотивирую молодежь вести здоровый образ жизни, — заявила Ольга Платонова.

Источник: Анна Скок / NGS.RU

Платонова старается популяризировать спорт нестандартным способом. Она демонстрирует планку в неожиданных местах: в салоне самолета, в вагоне электрички, на улице, на сцене НОВАТа. Например, на цирковом манаже, блогер выполнила спортивный элемент в своей эпатажной манере: в ярко-розовых сапогах на шпильке и неоново-салатовом плаще.