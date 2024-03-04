Поздравила Якубовича с Днем рождения и поцеловала в щеку: жительница Новосибирска побывала на «Поле чудес»

Как рассказала Елизавета, ее родители — творческие люди, например, папа играл на гитаре, а мама пишет стихи. Сибирячка передала всей своей семье привет, подарили сборник стихов мамы Леониду Аркадьевичу, от нее же поцеловала его в щеку, а от папы — пожала руку. Среди подарков были и традиционные сибирские угощения, например, шиши и кедровые орешки. Кроме того, дедушка и папа Елизаветы в 90-е работали на комбинате, на котором перемалывали муку, потом из нее готовили хлеб. В честь этого сибирячка подарили корзинку хлеба и накормила им зрителей по просьбе ведущего.