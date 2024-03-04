Поздравила Якубовича с Днем рождения и поцеловала в щеку: жительница Новосибирска побывала на «Поле чудес»

Жительница Новосибирска Елизавета Козенец побывала на программе «Поле чудес» на «Первом канале». Девушка поздравила ведущего Леонида Якубовича с Днем рождения не в тот день и поцеловала его в щеку.
Выпуск шоу вышел в эфир 1 марта, участникам необходимо было ответить на вопрос, как в 19 веке в Тверской губернии называли период весенних дождей и грязи. Первая крутила барабан Елизавета, она назвала букву «о», оказалось, что в слове их три. Игру девушка решила начать с собственного выступления. Она спела песню, которую написала сама.
Как рассказала Елизавета, ее родители — творческие люди, например, папа играл на гитаре, а мама пишет стихи. Сибирячка передала всей своей семье привет, подарили сборник стихов мамы Леониду Аркадьевичу, от нее же поцеловала его в щеку, а от папы — пожала руку. Среди подарков были и традиционные сибирские угощения, например, шиши и кедровые орешки. Кроме того, дедушка и папа Елизаветы в 90-е работали на комбинате, на котором перемалывали муку, потом из нее готовили хлеб. В честь этого сибирячка подарили корзинку хлеба и накормила им зрителей по просьбе ведущего.
Еще одним желанием девушки было поздравить Леонида с Днем рождения, она надела на ведущего праздничный колпак, принесла торт и отметила праздник ведущего вместе с ним, несмотря на то, что Леонид Якубович родился летом.
Елизавета не смогла выиграть в шоу, ее опередила участница из Омска.
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