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Как выглядит и чем занимается девочка, которую в 2017 году признали самой красивой в мире

Насте Князевой было всего 6 лет, когда на нее обрушилась всемирная слава

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Видео: Городские порталы

«Самая красивая девочка в мире» — такое звание получила Настя Князева в 2017 году от издания The Daily Mail. Это стало неожиданностью и для девочки, и для ее мамы. Настя снималась для рекламы аж с 2,5 лет, но ни в каких конкурсах не участвовала. Тем не менее на ребенка свалилась всемирная слава, что стало мощным толчком для модельной карьеры Насти. В 7 лет она уже работала с известными мировыми брендами, в 2018 году стала пятой в списке самых красивых детей мира по версии модного французского журнала L’Officiel.

Сейчас Насте Князевой уже 12 лет, от былой кукольности ее лица не осталось и следа, девочка избавилась от прямой челки, да и образы уже выбирает не маленькой принцессы, а всё больше стремящиеся к современным звездным лукам.

Чем сейчас занимается Анастасия Князева, за что на ее маму обрушился шквал критики и как выглядит самая красивая девочка мира спустя шесть лет после того, как ей присвоили столь громкое звание — смотрите в видео выше.

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