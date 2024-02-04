Как выглядит и чем занимается девочка, которую в 2017 году признали самой красивой в мире

«Самая красивая девочка в мире» — такое звание получила Настя Князева в 2017 году от издания The Daily Mail. Это стало неожиданностью и для девочки, и для ее мамы. Настя снималась для рекламы аж с 2,5 лет, но ни в каких конкурсах не участвовала. Тем не менее на ребенка свалилась всемирная слава, что стало мощным толчком для модельной карьеры Насти. В 7 лет она уже работала с известными мировыми брендами, в 2018 году стала пятой в списке самых красивых детей мира по версии модного французского журнала L’Officiel.

