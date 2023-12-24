«В самое сердце»: новосибирец выступил на музыкальном шоу — в кого он перевоплотился

— Я скажу и комплимент, и правду. Чем самобытнее артист, тем сложнее ему засунуть подальше свое творческое эго и быть кем-то другим. Вы, безусловно, я думаю, фаворит этой программы — один из точно, — сказал Алексей Чумаков. — Я не могу сказать, что это был «в копейку» Сережа Лазарев, но зато я вас поздравляю с тем, что вы прекрасный, цельный артист у которого вот такие, блин, проблемы. Это прекрасные, творческие проблемы.

