«В самое сердце»: новосибирец выступил на музыкальном шоу — в кого он перевоплотился

Актер из Новосибирской области Вадим Мичман принял участие в музыкальном шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ. Сибиряк выступил перед жюри и зрителями в образе Сергея Лазарева.
Выпуск передачи состоялся 23 декабря, его опубликовали на сайте Rutube. Вадим Мичман перевоплотился в образ известного певца вместе с еще двумя участниками программы. Мужчины спели песню «Сдавайся».
В состав жюри вошли четыре человека, в том числе Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков. В результате новосибирец получил два голоса жюри и прошел во второй тур программы.
Во время него Вадим Мичман и еще три участника вновь выступили перед зрителями в образах известных артистов. На этот раз сибиряк спел произведение «В самое сердце» Сергея Лазарева. Кроме него, во второй тур шоу вышли участники в образах Клавы Коки, Джастина Бибера и Майли Сайрус.
После выступления члены жюри высказали свое мнение о новосибирце. Часть из них отметили сходство сибиряка с известным исполнителем, а Алексей Чумаков назвал Вадима Мичмана одним из фаворитов программы.
— Я скажу и комплимент, и правду. Чем самобытнее артист, тем сложнее ему засунуть подальше свое творческое эго и быть кем-то другим. Вы, безусловно, я думаю, фаворит этой программы — один из точно, — сказал Алексей Чумаков. — Я не могу сказать, что это был «в копейку» Сережа Лазарев, но зато я вас поздравляю с тем, что вы прекрасный, цельный артист у которого вот такие, блин, проблемы. Это прекрасные, творческие проблемы.
Во втором туре программы первыми свои голоса отдали зрители: они выбрали двух участников передачи, которые боролись за место финалиста в шоу. Вадим Мичман набрал 27% голосов и предстал перед жюри — они принимали окончательное решение. В результате члены жюри выбрали участницу программы в образе Майли Сайрус.
Вадим Мичман родился в городе Куйбышев Новосибирской области. Ему 37 лет.
В октябре новосибирский музыкант Иван Бахтин принял участие в передаче Андрея Малахова. Сибиряк исполнил песню.