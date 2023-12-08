Вы откуда все прилетели? Почему нельзя запрещать сериал «Слово пацана»

Разговоры о чушпанах

Методы для воспитания патриотических чувств и светлых намерений в молодежи у нас откровенно топорные. Вот появились «Разговоры о важном». На них патриотизм воспитывают беседами о Конституции, силовиках, взаимоотношениях в семье, Центризбиркоме.



Давайте перенесем эту практику в кино и снимем «Слово патриота», «Слово добровольца», «Слово омоновца», «Слово пастыря» (впрочем, это уже было). А потом сравним рейтинги.



Вы откуда все прилетели?

Если говорить о заботе о детях, самое время на этих детей и посмотреть. Места их обитания прекрасно известны — детские площадки в любом дворе. Мы часто бываем на них с дочкой, и удивительным образом детвора лет от шести и до четырнадцати вполне спокойно может конструировать предложения без единого приличного слова. Исключения составляют разве что «ты», «пошел», «на», «я», «тебя». И это еще «Слово пацана» не вышло. Хотя его актеры определенно могли бы взять у современных детей пару уроков дворового общения.