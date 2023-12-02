За 30 лет стали еще горячее: 6 звезд из 90-х, чьей внешности позавидуют даже юные модели

В шестнадцать лет она начала работать моделью, вскоре ее фотографии стали украшать обложки известных глянцевых журналов, а к 26 годам она завоевала место на киноэкране.

В кино итальянская красотка пришла в 1990 году — дебют состоялся в картине «Жизнь с детьми». Начав с малозаметных проектов, Моника Беллуччи быстро стала набирать популярность, и всего через 10 лет снялась в «Малене», сделавшей ее одной из главных актрис своего времени.

