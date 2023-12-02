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За 30 лет стали еще горячее: 6 звезд из 90-х, чьей внешности позавидуют даже юные модели

Прекрасная внешность не зависит от цифры в паспорте

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Этим красоткам возраст не мешает оставаться прекрасными

Этим красоткам возраст не мешает оставаться прекрасными

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Женщины остаются прекрасными на протяжении всей жизни — сохраняя блеск в глазах и идеальную фигуру. Многие знаменитости показывают на своем примере, что красоту можно пронести сквозь года. Смотрим на обворожительных красоток, для которых возраст — лишь цифра в паспорте.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи, которой в следующем году исполняется 60, в раннем детстве, по словам ее отца, красотой не отличалась. Но всё изменилось, когда ей исполнилось 12 лет — тогда будущая звезда кино неожиданно для всех из гадкого утенка превратилась в прекрасного лебедя.

В шестнадцать лет она начала работать моделью, вскоре ее фотографии стали украшать обложки известных глянцевых журналов, а к 26 годам она завоевала место на киноэкране.

В кино итальянская красотка пришла в 1990 году — дебют состоялся в картине «Жизнь с детьми». Начав с малозаметных проектов, Моника Беллуччи быстро стала набирать популярность, и всего через 10 лет снялась в «Малене», сделавшей ее одной из главных актрис своего времени.

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Сейчас Монике Беллуччи 59 лет, но она по-прежнему потрясающе выглядит. Итальянская звезда продолжает сниматься в кино и фотографироваться для обложек журналов.

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Элизабет Херли

Элизабет Херли родилась в Англии в 1965 году. В юности она была панком, мечтала научиться танцевать и даже ходила на уроки балета. После школы Элизабет Херли три года изучала танцы и театр, пока ее не исключили за самовольный побег на остров в Греции.

Дебют в кино у Элизабет Херли состоялся в фильме «Ария» в 1987 году. Через несколько лет будущую звезду пригласили на съемки «Пассажира 57» в Голливуд. Несмотря на популярность фильма, актриса не получила за нее никаких наград — единственной ролью, отмеченной критиками, стала роль второго плана в «Остине Пауэрсе».

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Через полгода актриса отметит 59-летие. Элизабет Херли продолжает сниматься в кино, а в соцсетях красотка регулярно публикует откровенные снимки в купальнике. Взглянув на них, трудно поверить, что звезда кино разменивает шестой десяток.

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Шэрон Стоун

Шэрон Стоун родилась в 1958 году. Будущая звезда с юных лет славилась красотой — в 19 лет она заключила контракт с модельным агентством Ford Models и стала работать фотомоделью в Европе. Но всего через несколько лет Шэрон Стоун решила стать актрисой и вернулась в США. В 22 года она снялась в своем первом фильме — «Воспоминания о звездной пыли» Вуди Аллена.

С тех пор у Шэрон Стоун было много небольших ролей, пока она не сыграла девушку Арнольда Шварценеггера в фильме «Вспомнить всё». Но, конечно, самой знаменитой ролью актрисы, сделавшей ее секс-символом, стала Лори Куэйд в фильме «Основной инстинкт».

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Сейчас актрисе 65 лет — чего не скажешь по ее соцсетям. Шэрон Стоун не стесняется публиковать довольно откровенные фотографии, показывая, что никакой возраст не может помешать женщине выглядеть прекрасно.

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Рената Литвинова

Знаменитая российская актриса родилась в 1967 году. Сниматься она начала еще в подростковые годы, правда, не в кино, а в рекламе. Из-за нехватки денег будущая звезда рекламировала драгоценности в девятом классе. Затем Рената Литвинова прошла конкурс для работы манекенщицей, но в то же время ее приняли во ВГИК, и она выбрала образование.

Первую крупную роль на экране Рената Литвинова получила в середине 1990-х годов в фильме Киры Муратовой «Увлеченья». С тех пор актрису начали называть «нашей Мэрилин Монро» — яркая красная помада и теплый блонд завораживали всех зрителей России.

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Сегодня Ренате Литвиновой 56 лет, но актриса до сих пор выглядит потрясающе. Звезда кино продолжает играть в театре и радовать своих подписчиков регулярными фотографиями в соцсетях. Рената Литвинова по-прежнему остается экстравагантной женщиной, притягивающей к себе взгляды.

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Валерия

Знаменитая российская певица родилась в 1968 году. В подростковом возрасте она участвовала в ансамбле, выступала на музыкальных конкурсах и пела в хоре. Мать будущей звезды хотела, чтобы ее дочь стала учительницей истории, но жизнь Валерии сложилась иначе — в 1985 году певица познакомилась с музыкантом Леонидом Ярошевским, который помог ей устроиться в Гнесинку.

Сольная карьера артистки началась в 1991 году — тогда же она придумала себе псевдоним Валерия. В течение следующих десяти лет у артистки вышло 10 альбомов, а ее голос услышала вся Россия.

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Сегодня Валерия — заслуженная артистка России со множеством наград, а на ее концерты всё еще собираются полные залы. А еще Валерия отлично выглядит — в свои 55 лет артистка активно занимается спортом и делится с подписчиками откровенными фотографиями.

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Ирина Безрукова

Ирина Безрукова родилась в 1965 году. Она с юности знала, чем хочет заниматься, и поэтому поступила в Ростовское училище искусств на специальность «актриса театра и кино». К завершению учебы будущая звезда успела сыграть в двухстах пятидесяти спектаклях.

Помимо работы в театре, Ирина Безрукова работала на телевидении — вела передачу «Магазин на диване», программу «Самые-самые». В середине 90-х у нее началась карьера актрисы кино: дебют состоялся в дипломной работе молодого оператора «Девочка и ветер». После выхода на экраны фильма «Когда опаздывают в ЗАГС» актрису стали узнавать на улице.

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Ирина Безрукова продолжает активно сниматься в кино. Несмотря на то, что в этом году актрисе исполнилось 58 лет, она по-прежнему потрясающе выглядит. Об этом точно знают подписчики ее соцсетей, где актриса делится с аудиторией новостями со съемок и кадрами с фотосессий.

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