Проходи или проиграешь! С этим тестом справятся только те, кто вырос в 90-е

У каждой эпохи есть определенные признаки и символы, которые забыть ну никак не получится, как ни старайся. Мы пока не знаем, что конкретно вынесем из
Сможете ответить на наши не самые серьезные, но самые ностальгические вопросы?
У каждой эпохи есть определенные признаки и символы, которые забыть ну никак не получится, как ни старайся. Мы пока не знаем, что конкретно вынесем из
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