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Тест

Проходи или проиграешь! С этим тестом справятся только те, кто вырос в 90-е

Сможете ответить на наши не самые серьезные, но самые ностальгические вопросы?

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Если вы узнали всех персонажей на этой иллюстрации, это еще не значит, что наш тест будет вам по силам

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У каждой эпохи есть определенные признаки и символы, которые забыть ну никак не получится, как ни старайся. Мы пока не знаем, что конкретно вынесем из 2020-х, а вот события и признаки 30-летней давности вполне можем позволить себе перечислить. В один тест уместить всё сразу, конечно, не получится, а вот 12 вопросов про те самые знаменитые лихие — запросто. Ответите на все или что-то успешно забыли?

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