Сослали в Сибирь: 17-летнего мажора отправили на перевоспитание в семью новосибирского военного пенсионера

Семья Лесняк

Родители Никиты Лесняка — очень обеспеченные люди. Отец мальчика Игорь занимается бизнесом в аграрной сфере, мать — психолог, специализируется на работе с женщинами. Доход семьи составляет около 10 миллионов рублей в месяц, также Лесняки владеют шестью автомобилями и недвижимостью премиум класса в трех городах — Ставрополь, Кисловодск и Ростов-на-Дону. Содержание сына им обходится в 500 тысяч рублей в месяц.