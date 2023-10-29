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Обзор

Сослали в Сибирь: 17-летнего мажора отправили на перевоспитание в семью новосибирского военного пенсионера

Никита был шокирован ремонтом типовой трешки и чужими традициями — пошел ли эксперимент ему на пользу?

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Новосибирск Никите не понравился

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Телеканал «Ю» часто транслирует разного рода реалити-шоу, где показывает жизнь, как она есть, без всяких прикрас. То мы с замиранием сердца следим за судьбой героинь «Беременна в 16», то выводим изменщиков на чистую воду, то пускаемся в рассуждения на тему неравных браков. Недавно на канале стартовал новый сезон передачи «Чадо из ада», где детей из обеспеченных семей отправляют на перевоспитание к чужим людям. В 5-м выпуске 3-го сезона избалованный подросток из Ставрополья на четыре дня поселился в Новосибирске у многодетной семьи Путинцевых. Рассказываем, удалось ли сибирякам повлиять на трудного ребенка.

Семья Лесняк

Родители Никиты Лесняка — очень обеспеченные люди. Отец мальчика Игорь занимается бизнесом в аграрной сфере, мать — психолог, специализируется на работе с женщинами. Доход семьи составляет около 10 миллионов рублей в месяц, также Лесняки владеют шестью автомобилями и недвижимостью премиум класса в трех городах — Ставрополь, Кисловодск и Ростов-на-Дону. Содержание сына им обходится в 500 тысяч рублей в месяц.

Никита с 15 лет живет отдельно — родители подарили ему трехуровневую квартиру, на 16-летие он стал владельцем нового джипа, в промежутке ему подарили звукозаписывающую студию в надежде на то, что увлечение перерастет в бизнес, и у Никиты проснется азарт к зарабатыванию денег. Парень привык к комфорту, красивой жизни, дорогим брендам, вместо учебы в университете он решил отправиться в путешествие по Японии и просит на это у родителей 20 миллионов рублей. Говорит, у него и так уже всё есть, а если нет — дадут родители, зачем занимать чье-то место в университете.

Мама и папа Никиты задавали Путинцевым много вопросов, советовались, как им быть с воспитанием сына

Мама и папа Никиты задавали Путинцевым много вопросов, советовались, как им быть с воспитанием сына

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— Так как мои родители решили родить меня сами, то мой личный комфорт должен ими обеспечиваться. Каждые хотелки, хобби и развлечения должны оплачиваться по планке моего комфорта, — заявил герой выпуска.

Временем подросток распоряжается так, как ему вздумается: любит кататься с друзьями на машине, ходить в клубы, тратить деньги на дорогие вещи. Обновление гардероба обходится примерно в 200 тысяч рублей, бьюти-процедуры — 30 тысяч рублей в месяц. Еще одна обязательная статья расходов — спортзал премиум класса и персональный тренер. Молодой человек считает, что внешность для миллионера очень важна. С родителями Никита Лесняк общается преимущественно по телефону.

У Никиты Лесняка есть младшие брат и сестра

У Никиты Лесняка есть младшие брат и сестра

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Родители Никиты признают, что избаловали сына. Его отец говорит: хотел, чтобы у Никиты было все, чего он сам был лишен в детстве. До 11 лет проблем с воспитанием не было, а после начались бесконечные «дай», «купи», «сделай». Игорь и Ольга переживают, что сын не ценит то, что они ему дают, и становится циничным.

На то, чтобы обратиться за помощью к шоу «Чадо из ада», Лесняков вдохновили перемены друга Никиты, который участвовал в первом сезоне шоу. Мама Никиты Ольга говорит, что по мальчику заметны изменения и она надеется, что необычный эксперимент пойдет на пользу и ее сыну тоже.

Никита Лесняк не знал, в какую семью попадет, в каком городе ему придется жить — надеялся лишь, что там, куда его отправят, будет тепло. Не повезло — парня сослали в Сибирь. Съемки шоу проходили поздней осенью, на улице частично лежал снег, было холодно и ветрено. На время эксперимента у Никиты забрали телефон, карты и наличные деньги.

Семья Путинцевых

В семье Путинцевых пять детей: три мальчика и две девочки

В семье Путинцевых пять детей: три мальчика и две девочки

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Квартира Путинцевых — типовая трешка в спальном районе, в которой разместилось сразу семь человек: Ирина, Владимир и их пятеро детей. Старший сын — Илья, ровесник Никиты. Парню 18 лет, он выпускник кадетского корпуса. Илья заочно учится на первом курсе Алтайского института культуры и работает в школе педагогом-организатором. Он помогает родителям по дому, присматривает за младшими детьми.

Именно на Илью легла наибольшая ответственность в эксперименте по перевоспитанию Никиты: родители попросили его помогать гостю и показать другую жизнь. Но ему и самому было интересно познакомиться с человеком из другого мира.

С Ильей у Никиты сложились дружеские отношения

С Ильей у Никиты сложились дружеские отношения

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Владимир Путинцев — военный пенсионер, подполковник запаса пехотных войск, в настоящее время — самозанятый, работает риелтором. Ирина занимается домом: карьеру в сфере юриспруденции она оставила ради воспитания детей. Средний доход семьи в месяц составляет примерно 60 тысяч рублей.

Большая семья изучает историю своих предков, чтит русские традиции, увлекается фольклором и выступает на мероприятиях как семейный ансамбль «Ведушка» — они все играют на музыкальных инструментах и поют.

Идея принять участие в проекте пришла в голову матери семейства. Владимир поначалу отнесся к затее с сомнением, но после просмотра нескольких выпусков шоу согласился. Гостя Путинцевы решили встретить в русских традициях: с караваем и с солью. Говорят, представляли его немного иначе: Ирина думала, что на пороге появится неформального вида подросток с цветными волосами.

Никите семья Путинцевых понравилась своей общностью и улыбками

Никите семья Путинцевых понравилась своей общностью и улыбками

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Приключения мажора в Новосибирске

— Новосибирск. Высадили. Дома все одинаковые, — первые впечатления Никиты о столице Сибири. Город показался ему «аномально странным». — Он слишком простой, серый. Как будто сверху упал камнем.

Каравай Путинцевых тоже показался ему странным, количество людей удивило, а квартира и вовсе — шокировала. Парень признался, что никогда не был в таких квартирах: в его окружении у всех дома с дизайнерским ремонтом.

Новосибирск парню не понравился

Новосибирск парню не понравился

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Парень не привык к очереди в ванную комнату, к шуму и сторонним звукам. Спать молодой человек решил на родительской кровати, но увы, не пустили, на поводу не пошли. Шутки ради предложили раскладушку. Ни стейков, ни моцареллы, простая русская еда: картошка с котлетой, борщ, горошница, винегрет. От еды Никита отказался («слишком жирная»), поел лишь немного квашеной капусты.

По словам главы семейства Путинцевых, основная проблема Никиты — в его показушности: ему нравится демонстрировать достаток, парень не считает, что должен стесняться того, что имеет. Задача Путинцевых — за четыре дня показать парню иной быт, привить семейные ценности, сменить вектор рассуждений и помочь найти цель в жизни.

По правилам проекта, Никита Лесняк должен делать в семье Путинцевых все то же самое, что делает обычно Илья — старший сын. На второй день список дел состоял из уборки квартиры (от этого он отказался), похода в магазин со списком продуктов и бюджетом в 2000 рублей на 7 человек, где герой программы понял, что не все что хочется — обязательно покупается. Уроки с младшими, поход в овощехранилище, поездка на дачу в село Бурлак.

В процессе перевоспитания Никита начал проявлять интерес к новым занятиям и даже принял участие в репетиции Путинцевых перед выступлением — ансамбль «Ведушка» нередко исполняет русские народные песни в ресторанах.

Участие в концерте сблизило участника шоу с чужой семьей

Участие в концерте сблизило участника шоу с чужой семьей

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— Я никогда не думал, что надо мной поставят какой-либо эксперимент. Кажется, это даже забавно, — высказался герой шоу.

Поначалу он действительно воспринимал происходящее с ним как развлечение, но в процессе вник в суть, приноровился и даже признался в том, что его интересует психология: Никита любит слушать лекции матери, особенно ему интересно про возрастные кризисы в периоды взросления. Молодой человек раскрылся, начал делиться эмоциями, страхами и переживаниями, особенно повлияло на него участие в семейном концерте — он тоже надел национальный русский костюм и играл на бубне. Быть на сцене парню понравилось.

— Очень круто объединяет эту семью то, что они занимаются одним общим делом. У них есть статус, репертуар, их ждут и ценят, им аплодируют. И когда это все вместе происходит, они переживают практически одни и те же эмоции, это сплочает. У меня в семье такого нет. И жалко, что этого нет, потому что я бы посмотрел на своего папу, если бы он с балалайкой вышел, а я — с бубном, это было бы очень смешно, — высказался Никита Лесняк.

В конце выпуска герой пересмотрел свое отношение к деньгам

В конце выпуска герой пересмотрел свое отношение к деньгам

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В конце шоу трудный подросток признался, что хочет, чтобы родители им гордились, но не знает, как это сделать. Пребывание в чужой семье раскрыло ему глаза на многие вещи — он изменил свое отношение к деньгам, а себя назвал потребителем. Своим родителям он сообщил, что передумал лететь в Японию и 20 миллионов рублей ему больше не нужны. Попросил лишь 100 тысяч на то, чтобы поступить в университет, потому что решил изучать психологию.

После шоу

Мама Никиты Ольга Лесняк назвала участие в шоу новым интересным опытом, а новый опыт, по ее мнению, всегда что-то меняет. Она говорит, что для подростка в определенный период полезно видеть, слышать и впитывать жизнь других людей.

— В период, когда родительский авторитет по возрастной психологии падает, должны появляться другие взрослые. Это полезно и действительно может помочь. Иногда какой-то необычный, непривычный отдых или путешествие, или гости что-то меняют в человеке, который проживает подростковый кризис, — объясняет Ольга Лесняк.

Женщина признается, что переживаний было много. Несмотря на то, что это не первый опыт длительного расставания (Никита улетал учиться по обмену в Китай и гастролировал по Италии с музыкальным ансамблем), Ольга не могла найти себе места из-за неизвестности.

— Я волновалась, потому что не знала этих людей, какая будет погода, вдруг он замерзнет, заболеет. Я не знала, будут ли там животные — Никита аллергик. У него не было телефона, мы не имели возможности созвониться, вдруг что-то пойдет не так. Он все равно еще ребенок, а рядом не окажется взрослого, который смог бы его защитить, — перечисляет мама Никиты.

Ольга признает, что участие в проекте пошло их семье на пользу

Ольга признает, что участие в проекте пошло их семье на пользу

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Эксперимент с перевоспитанием Ольга оценивает как встряску. Говорит, у них с мужем было два варианта: или оставаться на месте, или идти вперед. Ольга Лесняк видит перемены, произошедшие с сыном: Никита познакомился с новыми людьми, посмотрел, как они живут, увидел жизнь их глазами, узнал, что такое Сибирь, получил много впечатлений.

— В семье Путинцевых принято говорить, задавать вопросы, на которые, возможно, не хотелось бы отвечать, показывать то, что не хотелось бы видеть или не хотелось бы признавать. Мы в нашей семье друг с другом так не общаемся, для него это новый опыт, который я оцениваю положительно. Скажу честно, я довольна, может быть, даже повторила бы. Бывает, люди говорят, мол, зря мы это сделали. Мы — точно не зря, — делится Ольга и добавляет, что ей очень понравилась кукла, которую Путинцевы подарили Никите.

Отношения с семьей у парня улучшились, стали ближе и доверительнее. На момент съемок проекта Никите было 17 лет, сейчас он уже вышел из переходного возраста. В течение года (выпуск снимали прошлой осенью) Никита успел поработать с разными людьми, попробовал себя в разных профессиях.

— Все вместе изменило его отношение к жизни. Он увидел, как может быть по-другому, сравнил, стал больше ценить, понимать, почему вот так, а не по-другому. Сейчас он работает вместе с папой и планирует ехать учиться, чему я очень рада, — говорит Ольга Лесняк.

Корреспондент НГС связалась с семьей Путинцевых и задала Ирине вопросы об участии в передаче, но женщина сочла их некорректными и отвечать не стала.

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