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Как выглядит самая красивая девушка России? Рассказываем, что известно про 22-летнюю Маргариту Голубеву

Она не прошла слепое прослушивание в шоу «Голос», зато получила звание «Мисс России — 2023»

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Видео: Городские порталы

На завершившемся в Москве конкурсе «Мисс Россия — 2023» корону главной красотки страны получила 22-летняя петербурженка Маргарита Голубева.

Что известно о девушке, которая теперь будет представлять нашу страну на международных конкурсах, и на что она потратит выигранный миллион — смотрите в коротком видео выше.

Поклонники шоу «Голос» узнали в новой «Мисс» участницу десятого сезона шоу. В 2021 году наставники попросили Маргариту исполнить аж три песни за выступление, но дальше слепых прослушиваний девушка не прошла. На прощание Дима Билан пожелал ей быть более уверенной, видимо, Маргарита прислушалась к его совету.

Известно, что главная красавица страны из многодетной семьи, она — старшая из четверых детей. Сейчас она учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и получает второе образование по эстрадно-джазовому вокалу на кафедре Ларисы Долиной в МГИК.

На выигранный миллион рублей Маргарита собирается открыть школу вокала, где смогу бесплатно заниматься дети из малообеспеченных и многодетных семей.

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