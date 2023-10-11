Как выглядит самая красивая девушка России? Рассказываем, что известно про 22-летнюю Маргариту Голубеву

На завершившемся в Москве конкурсе «Мисс Россия — 2023» корону главной красотки страны получила
Что известно о девушке, которая теперь будет представлять нашу страну на международных конкурсах, и на что она потратит выигранный миллион — смотрите в коротком видео выше.
Поклонники шоу «Голос» узнали в новой «Мисс» участницу десятого сезона шоу. В 2021 году наставники попросили Маргариту исполнить аж три песни за выступление, но дальше слепых прослушиваний девушка не прошла. На прощание Дима Билан пожелал ей быть более уверенной, видимо, Маргарита прислушалась к его совету.
Известно, что главная красавица страны из многодетной семьи, она — старшая из четверых детей. Сейчас она учится на пятом курсе в Российской таможенной академии и получает второе образование по эстрадно-джазовому вокалу на кафедре Ларисы Долиной в МГИК.
На выигранный миллион рублей Маргарита собирается открыть школу вокала, где смогу бесплатно заниматься дети из малообеспеченных и многодетных семей.