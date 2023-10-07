«Вот это я хайпанула»: блогер Анна Калинина — о русских и дагестанских мужчинах, шаурме и поклонниках

— Где ты взяла деньги на развитие блога и магазина? Помогли родители или мужчина?



— Я все сделала сама, это мой труд. Единственное, у меня был молодой человек, блогер, как-то он пригласил меня на съемки, это стало скачком вверх. Можно сказать, он меня затащил в блогерство, а дальше я сама. Финансы — я умею копить. Накопила — вложила. Я по сей день коплю: если у меня на счету не будет свободных 100 тысяч рублей, я спать спокойно не смогу — мало ли что может случиться завтра, кто-то заболеет, отложенная денежка всегда должна быть.

— Не устаешь быть 24/7 онлайн? Связь с реальностью не теряется?

— Мой отец психолог, он иногда мне помогает. Когда я начала активно вести историю с блогом, он сказал мне: «Дочь, ты замуж так не выйдешь, если будешь продолжать в том же духе». Конечно, я устаю, тяжело нереально, но опять же — я хочу хорошо жить, хочу хорошо зарабатывать, хочу быть реализованной. Бывает такое, что когда я куда-то еду, хочется выкинуть телефон, потому что там столько сообщений... Но я не могу себе этого позволить, потому что моя обязанность быть на связи постоянно — если не буду, то теряю деньги.