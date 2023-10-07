«Вот это я хайпанула»: блогер Анна Калинина — о русских и дагестанских мужчинах, шаурме и поклонниках

Летом блогер Анна Калинина решила отдохнуть в Дагестане, купила тур и поехала вдохновляться природой Кавказа. Девушка и подумать не могла, чем в итоге обернется отпуск — по возвращении домой она записала видео со своими впечатлениями о русских и дагестанских мужчинах. Ролик моментально облетел весь город и вызвал мощный резонанс — на Анну посыпались угрозы. Несколько дней она боролась с травлей и была вынуждена обратиться в полицию. С момента публикации прошло уже больше месяца, но видео все еще аукается — девушку узнают на улицах, кто-то продолжает злиться, а кто-то шутит и просит сфотографироваться. Корреспонденты НГС встретились с блогером и обсудили нашумевший ролик, мужчин, национальности и не только.
— Зачем ты сняла и опубликовала то видео про русских и дагестанских мужчин?
— Я вернулась из отпуска, на эмоциях, вдохновленная, классно отдохнула. Шла по Красному проспекту под впечатлением от Дагестана, записала свое мнение на энтузиазме, на легком развлекательном вайбе.
— Наверняка не ожидала такой бурной реакции?
— Конечно, нет. Обычно я публикую равлекательный ролик, он залетает, 1–2 дня его хайпят, потом забывают. Когда случилась вся эта история, я была в Горно-Алтайске. Мы как раз собрались выезжать домой, как мне толпами начали звонить знакомые и друзья, телефон буквально разрывался. До Новосибирска было еще около 8 часов, я села поудобнее и начала все это читать.
— Лучше бы не читала...
— Да! Первые эмоции — радость, круто, классно, вот это я хайпанула! Но уже через час я звонила маме в слезах. Я привыкла к хайпу и не боюсь его, но я не привыкла к угрозам, такое у меня случилось впервые — мне ни разу не угрожали открыто и публично. Мне писали про то, что знают адрес мамы: «бойся, сначала мы приедем к ней, потом к тебе», «соберемся толпой» и тому подобное. Писали в Telegram, с фейковых аккаунтов, номера менялись каждые 30–40 минут, мы даже не могли отследить, с какой точки, с какого провайдера шли эти сообщения.
— Тебе было страшно?
— Страха не было, возможно, потому что я еще молода и не оцениваю риски и последствия, которые могли бы быть. Но я чувствую энергию людей — меня выложили в группы миллионники в Telegram. Я не могла остановиться читать, подружка говорит мне: не надо, там гниль и грязь, а я не могла отложить телефон, не получалось. Сама себя довела, мне передалась энергия всех этих негативных людей, меня трясло и отпустило только на «Речном вокзале». За эти 8 часов я и поплакала, и посмеялась, дома отпустило.
— Полиция оказала помощь?
— Да. Думаю, если бы я не обратилась в полицию, травля бы длилась долго, а после моего публичного признания о том, что я пришла в органы, все куда-то пропали. Испугались, видимо, открытые угрозы прекратились. Мне сразу сказали, что сделать ничего не могут, потому что факта насилия не было, но дали номера телефонов и сказали писать и звонить, если кто-то подойдет ко мне.
— По улицам ходить не боялась?
— Первое время было немного страшно, но люди из полиции были со мной на связи, поддерживали, очень помогло. Сейчас я ловлю на себе косые взгляды, а некоторые подходят, шутят, просят сфоткаться.
— Как отреагировала твоя семья на такой крутой поворот?
— Моя семья меня поддерживала. Мама и папа молодые, на одной волне со мной, без негатива. Родственники — другая история, там — да: стыд, позор.
— Но ведь в видео ты говорила о конкретном мужчине, который шел за тобой?
— Да, тащился пьяный мужик, ел шаурму, у него все капало. Хотел со мной познакомиться. Чувак, ну нет!
— Чем дагестанские мужчины на самом деле отличаются от русских?
— Я никого не обобщаю. В моей семье принято ценить качества человека, а не национальность. Хорошие и плохие люди есть везде, у меня нет такого, что русские плохие, а дагестанцы хорошие. Но есть момент: русские мужчины в последнее время перестали за собой ухаживать, перестали добиваться девушек. В мире все переменилось, а девушке хочется видеть рядом мужчину, который сможет за нее постоять, который будет выглядеть красиво и опрятно. По сей день я не считаю, что высказалась грубо — это было мое сугубо личное мнение.
— Чем тебя впечатлили дагестанские мужчины?
— Отношением к женщинам. Я наблюдала, как они общаются: на Кавказе осталось достигаторство, порыв, посыл — ты чувствуешь себя под защитой. Я увидела это и была поражена. Не буду обобщать — есть хорошие русские мужчины, мой папа, к примеру. Для меня он показатель настоящего русского мужчины, я бы хотела, чтобы таких, как он, было больше, чтобы мужчины носили своих женщин на руках и ухаживали за собой.
— Ты сейчас состоишь в отношениях?
— Нет, я свободная девушка.
— Поклонники ухаживают за тобой? Зовут на свидание?
— Сейчас все будут в шоке, но это не про меня история. Подарки, цветы дарят — да, но очень мало парней, которые предлагают мне пойти с ними на свидание. Предполагаю, что они меня боятся, моей медийности, реализованности, напора. Мне хочется искренности, душевности — я за простоту, не люблю понты.
— С кем бы хотела встречаться: с русским или с дагестанцем?
— Я не выберу мужчину по национальности, я буду выбирать по качествам, буду оценивать, как мужчина за мной ухаживает, что он делает для меня. Я выберу человека, который не пьет — это важно, потому что я не употребляю алкоголь. Национальность вообще ни при чем, я просто хочу настоящего мужчину рядом с собой.
— А настоящий мужчина — это какой?
— Ответственный и честный.
— Если бы ты влюбилась в дагестанца и он позвал бы тебя замуж, согласилась бы? У них другие традиции и взгляды, девушка должна быть скромной и покорной. Ты бы смогла поменять образ жизни ради мужчины?
— Это тяжелая тема. Если выходить замуж, то нужно быть готовой к тому, что ты будешь за мужчиной. Сейчас мне больше хочется реализации, поэтому я одна, но я уже устала — очень много работаю, я пахарь. Мне хочется теплоты, поддержки, защиты и заботы. Отвлекаюсь на работу, но это неправильно — ведь я убегаю. Но пока так.
Я дама требовательная — абы кого к себе не подпускаю. Встречаться с кем-то лишь бы встречаться — нет. Себя нужно любить. Если я одна — это не значит, что я себя не люблю, это значит, что я живу той классной жизнью, которая у меня есть, и наслаждаюсь ею. Если придет мужчина — хорошо, я буду готова построить с ним отношения, семью. Но сейчас я живу на полную катушку, считаю себя свободной, а не одинокой.
— Ты всегда была уверенной в себе?
— В детстве у меня было много комплексов из-за внешности, переживала из-за маленького роста. Мама отправила меня в модельное агентство — там и начался мой путь уверенности в себе. В начале я боялась: думала, все девочки там красивые, уверенные, а оказалось, что они еще закомплексованнее меня. Я успокоилась. Лет в 14–15 самооценка хорошо поднялась, после выпускного меня начали с руками и ногами отрывать на разные проекты.
— Как девушке обрести уверенность?
— Прежде всего нужно полюбить себя. Каждый день смотреть в зеркало, радоваться отражению, как попугай изо дня в день повторять: я самая красивая, я самая привлекательная — это аффирмация. Нужно баловать себя. Никогда не поверю, что у девушки не будет 1500–2000 рублей на маникюр — будет. Дело в приоритетах. Она может найти деньги, может купить себе косметику.
У людей много заблуждений. Они думают, что у них нет денег, хотя на самом деле деньги есть — нужно себя поставить в приоритет, сделать главным в жизни, тогда мышление поменяется. Люди сами ставят себе запреты. Жизнь одна — кайфуйте, выходите из рамок, если хотите жить счастливо.
— Многие девушки уверены, что для счастья им обязательно рядом нужен мужчина. Как думаешь ты?
— Когда-то я была такого же мнения. У меня были отношения, которые закончились из-за того, что я находилась в детской позиции. Детская позиция в моем понимании — когда женщина целиком и полностью полагается на мужчину, а сама при этом ничего делать не хочет. У меня так было: я хотела, чтобы он работал и меня обеспечивал, а что я? Я ничего не давала человеку, была инфантильной. Как только я вышла из этих отношений (по собственной инициативе), резко повзрослела, с меня спали розовые очки, и я стала абсолютно другим человеком. Полгода у меня ушло на то, чтобы встать на ноги, а потом я начала работать, прям пахать, менять свою жизнь в лучшую сторону.
— Ты много говоришь про работу. В чем именно она заключается?
— Мой основной доход идет с блога и онлайн-магазина одежды, пассивный — от модельного агенства и разных проектов.
— Почему блогерство?
— Раньше я работала администратором в автосалоне — 1000 рублей за смену. Я просто сидела, без покорения вершин. Смен было около десяти в месяц, я работала до позднего вечера, потом ехала на общественном транспорте домой. Ужасный график. Разве можно прожить на 10 тысяч рублей в месяц? Меня смотивировало желание жить лучше. Я устала зарабатывать копейки, и у меня появилась цель — жить хорошо, я всегда себе говорила: «Я буду жить богато, я этого хочу, это у меня будет». Я была простой девчонкой, которая поставила себе цель и начала достигать ее. Жить хуже я не смогу, я смогу жить только лучше, а чтобы жить лучше, нужно постоянно чего-то достигать. Достигаторство закалило мой характер, теперь я кремень.
— А направленность? Сегодня модно вещать о духовном, а у тебя все такое дерзкое?
— Мне нравится формат life style, мой блог — это мой характер, он про искренность. Хейтеры хоть сколько могут кидаться камнями, но я такая, какая есть. Хотя в последнее время мне хочется прийти к духовности, гармонии. Взбалмошность, резкость, дикость — это все я, но хочу немного успокоиться.
— Переживала когда-нибудь о том, что скажут люди, видя твое творчество?
— Никогда, вообще не думала об этом. Пофиг, я такая.
— Что обыно пишут хейтеры? Это больше парни или девушки?
— Людям все равно, что обсуждать: внешность, поведение, речь. Я не настолько медийный человек, но наплыв негатива есть. Представляю, что творится у Бузовой. Моя мама говорит, что не выдержала бы такого, удивляется, как я справляюсь, еще и читаю все, что обо мне пишут. Я не обращаю внимание на злость — если буду заострять, надолго меня не хватит. Иногда я коммуницирую с хейтерами, и они меняют мнение обо мне. Я привыкла, что девушки меня не любят, но после того видео писало много парней — те, кто обиделся, приняли мои слова на себя. Нормальные адекватные мужчины и парни лишь посмеялись.
— Где ты взяла деньги на развитие блога и магазина? Помогли родители или мужчина?
— Я все сделала сама, это мой труд. Единственное, у меня был молодой человек, блогер, как-то он пригласил меня на съемки, это стало скачком вверх. Можно сказать, он меня затащил в блогерство, а дальше я сама. Финансы — я умею копить. Накопила — вложила. Я по сей день коплю: если у меня на счету не будет свободных 100 тысяч рублей, я спать спокойно не смогу — мало ли что может случиться завтра, кто-то заболеет, отложенная денежка всегда должна быть.
— Не устаешь быть 24/7 онлайн? Связь с реальностью не теряется?
— Мой отец психолог, он иногда мне помогает. Когда я начала активно вести историю с блогом, он сказал мне: «Дочь, ты замуж так не выйдешь, если будешь продолжать в том же духе». Конечно, я устаю, тяжело нереально, но опять же — я хочу хорошо жить, хочу хорошо зарабатывать, хочу быть реализованной. Бывает такое, что когда я куда-то еду, хочется выкинуть телефон, потому что там столько сообщений... Но я не могу себе этого позволить, потому что моя обязанность быть на связи постоянно — если не буду, то теряю деньги.
Вести блог — это мое, я себя нашла в этом направлении. У каждой профессии есть плюсы и минусы, не бывает всегда все идеально. Два дня в неделю у меня выходной, когда я не выхожу в интернет вообще, а в остальные дни у меня такая же работа, как у всех.
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