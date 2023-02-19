Героиня шоу «Беременна в 16» из Криводановки ждет второго ребенка — как изменилась ее жизнь

Ранняя беременность

Почти два года назад жизнь Алены круто поменялась. Новость о беременности стала неожиданностью для всех, а особенно — для ее бывшего парня Александра, который утверждал, что не может быть отцом ребенка. Алена обратилась за помощью к сестре молодого человека, после чего тот успокоился и пришел поговорить с родителями Алены и с ней самой, сказал, что готов взять на себя ответственность.

Всему этому предшествовал тот факт, что Александр показал себя не с лучшей стороны. Поднимал руку на Алену и шантажировал ее, чтобы она не призналась в побоях родителям, но они всё равно обо всем узнали. До расставания Александр жил в доме Подойниковых из-за сложных отношений в своей семье. После того как правда вскрылась, отец Алены выгнал молодого человека.