Героиня шоу «Беременна в 16» из Криводановки ждет второго ребенка — как изменилась ее жизнь

Выпуск с участием Алены Подойниковой из Криводановки вышел весной 2021 года. Девушке на тот момент было 17 лет, она жила в дружной, благополучной семье. Новость о беременности стала для нее неожиданностью, причем Алену больше напугал тот факт, что с отцом ребенка она к тому времени разорвала отношения. История сибирячки вышла в эфире телеканала «Ю», где она откровенно рассказала о себе, после чего стала знаменитой. Алена завела блог в социальных сетях и стала делиться подробностями личной жизни — рассказываем, какие перемены произошли у молодой мамы из телевизора.
Ранняя беременность
Почти два года назад жизнь Алены круто поменялась. Новость о беременности стала неожиданностью для всех, а особенно — для ее бывшего парня Александра, который утверждал, что не может быть отцом ребенка. Алена обратилась за помощью к сестре молодого человека, после чего тот успокоился и пришел поговорить с родителями Алены и с ней самой, сказал, что готов взять на себя ответственность.
Всему этому предшествовал тот факт, что Александр показал себя не с лучшей стороны. Поднимал руку на Алену и шантажировал ее, чтобы она не призналась в побоях родителям, но они всё равно обо всем узнали. До расставания Александр жил в доме Подойниковых из-за сложных отношений в своей семье. После того как правда вскрылась, отец Алены выгнал молодого человека.
Александр не сопровождал Алену во время походов по врачам, ссылаясь на занятость по работе, а позже выяснилось, что он изменял ей со своей бывшей девушкой. Родители очень переживали за отношения дочери с Александром, но позволяли ей самой решать, как с ним быть. Алена предпочла игнорировать парня из-за его недостойного поведения.
Рожать Алена поехала в Томск, где на свет появилась маленькая Василина. Молодая мама хотела, чтобы ее встретили только родители и младший брат, но на выписку пришел Александр и первым впустили именно его, решив, что он муж девушки. Алена расстроилась, что такой важный момент прошел не так, как она хотела. После выписки и возвращения в Криводановку в гости к семье Алены пришли Александр и его семья — посмотреть на Василину и наконец познакомиться. Договорились, что родственники Саши будут помогать финансово.
Материнство
Мать Алены отмечает, что девушка — замечательная мама. Сама Алена очень счастлива и полностью посвящает себя дочери. Девушка не стала вписывать Александра в отцы в свидетельстве о рождении. Когда он узнал об этом, молодые родители поссорились. Алена разрешает ему видеться с дочерью, но строить с ним семью уже не хочет. Парень собирался сделать тест ДНК, чтобы установить свое отцовство через суд, но Алена сомневается, что он сделает это. Теперь она занята заботой о дочке и планами на будущее.
В социальной сети Instagram* Алена делится своими мыслями, переживаниями, событиями из жизни.
— Василина — спокойный ребенок, мы отлично спим, каждый день гуляем и обязательно купаемся — ей это очень нравится, — пишет сибирячка. — Материнство — это прекрасно, гармоничная мать — счастливый ребенок.
Девушка неоднократно сообщала, как ей помогали и помогают родители, в отличие от Александра, который, можно сказать, испарился из жизни семьи Подойниковых.
К плюсам раннего материнства Алена относит большой заряд энергии, девушка считает, что с дочерью они будут подругами.
— Я хочу показать Василине много интересных мест, мы будем вместе путешествовать, а потом готовить пирожки с мясом для дедули и собираться по выходным и праздникам за большим круглым столом, делиться секретами. Я хочу привить ей те же семейные ценности, что были и у нас, — делится молодая мама и добавляет, что от минусов она особо не страдает: редкие встречи с подругами и бессонные ночи не являются для нее проблемой.
Новая любовь
— Два года! Целых два года я ждала его и дождалась. Красивого, умного, доброго — всё, о чем мечтала, — написала Алена под постом в Instagram*, выложив совместное фото в сентябре прошлого года.
Молодые люди познакомились в клубе — танцевали, болтали, а потом гуляли до рассвета. Девушка сразу рассказала парню о том, что у нее есть дочь, — его это не испугало. Оказалось, что он смотрел выпуск шоу «Беременна в 16» с участием Алены, но не узнал ее.
Постепенно отношения начали развиваться. Алена познакомила Виталия сначала с дочерью, потом с родителями, вскоре молодые люди начали жить вместе. В ноябре 2022 года она выложила трогательное видео с предложением выйти замуж, а 20 января 2023 года молодые люди уже сыграли свадьбу.
Недавно 19-летняя Алена поделилась с подписчиками радостными новостями: она станет мамой во второй раз. Девушка пишет о том, как она счастлива.
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