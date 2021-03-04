«Не нужен ей муж-тиран»: юная сибирячка из Криводановки стала новой героиней шоу «Беременна в 16»

Алена и Саша стали встречаться, когда Алёне было 14 лет . Через некоторое время парень познакомил Алёну с сестрой Ирой, у которой жил. Раньше он жил с родителями. Его отец пил и бил мать. Женщина развелась с ним и сошлась с другим мужчиной. Отношения с ним у Саши не сложились. Алёна рассказала родителям о трудностях в семье парня, и вскоре он стал жить вместе с их семьей с условием от родителей — спать на разных кроватях.

Через год отношений Саша стал сильно контролировать девушку, проверять ее телефон. Сперва парень просто кричал на Алёну, потом начал поднимать руку практически по любому поводу. Синяки девушка списывала на волейбол. Рассказать правду боялась — Саша шантажировал ее их интимным видео.

Узнав, что Саша бьет их дочь, родители были в шоке и выгнали парня из дома. Ребята расстались и не общались полгода, но после гибели брата вновь встретились, и после дня рождения подруги Алёна узнала, что беременна. Мыслей об аборте сразу не было.