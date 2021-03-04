«Не нужен ей муж-тиран»: юная сибирячка из Криводановки стала новой героиней шоу «Беременна в 16»

Девушка из Новосибирской области стала героиней шоу «Беременна в 16»
17-летняя жительница села Криводановка Новосибирской области Алёна стала новой героиней популярного шоу «Беременна в 16». Девушка откровенно рассказала свою непростую историю в эфире телеканала «Ю».
Алёна родилась и выросла в благополучной, дружной, любящей и обеспеченной семье. Девушка живет с родителями и младшим братом Толиком, а ее старший брат Федя недавно трагически погиб. Алёна учится в новосибирском колледже парикмахерского искусства и занимается волейболом.
Когда девушка узнала, что ждет ребенка, ее напугал не только сам факт ранней беременности, а то, что отцом будет ее бывший молодой человек Саша, который старше ее на четыре года.
Алена и Саша стали встречаться, когда Алёне было
Через год отношений Саша стал сильно контролировать девушку, проверять ее телефон. Сперва парень просто кричал на Алёну, потом начал поднимать руку практически по любому поводу. Синяки девушка списывала на волейбол. Рассказать правду боялась — Саша шантажировал ее их интимным видео.
Узнав, что Саша бьет их дочь, родители были в шоке и выгнали парня из дома. Ребята расстались и не общались полгода, но после гибели брата вновь встретились, и после дня рождения подруги Алёна узнала, что беременна. Мыслей об аборте сразу не было.
Саша сперва не поверил в новость о беременности и сказал, что это не его ребенок. Тогда девушка обратилась за помощью к сестре парня. Вскоре Саша пришел к девушке, поговорил с ее отцом и сказал, что готов взять ответственность за Алёну и ребенка и жить вместе. Но девушку родители не отпустили, Сашу также не пустили вновь жить к себе, и они продолжили жить раздельно. С предложением парень не торопился, во время походов по врачам не сопровождал, ссылаясь на занятость — он работает на автомойке. Алёна предлагала парню найти более высокооплачиваемую работу, чтобы содержать семью, но не получилось.
Вскоре Саша стал часто задерживаться на работе. Подруга Яна рассказала Алёне, что Саша изменил ей со своей бывшей девушкой Лерой. Парень сперва отрицал, потом пытался извиниться и, не добившись прощения, сошелся с бывшей девушкой. Затем решил вновь помириться с Алёной, но ее папа его прогнал. Девушка не отвечала на попытки помириться и решила не давать парню еще один шанс.
Время шло, Саша изредка появлялся в жизни Алёны, в остальное время она часто видела в соцсетях его фотографии с другими девушками и написала в инстаграме разоблачительный пост о парне. После этого парень приехал к ней поговорить и привез с собой девушку друга, чтобы Алёна его приревновала. Вскоре перед Алёной извинилась бывшая девушка Саши Лера и сказала, что не знала о ее беременности и об их отношениях с Сашей. Парень вновь стал искать встречи, но Алёна игнорировала все попытки. Однажды он пришел, но девушка прогнала его. А потом дала ему еще один шанс. Родители не одобряли, но надеялись на лучшее.
Почти всю беременность девушка ездила на учебу. Ни на одно УЗИ Саша с девушкой не ходил, иногда приезжал по несколько раз в неделю, иногда пропадал и проводил это время в компании друзей и других девушек. В подготовке к рождению ребенка Саша практически не участвовал. А однажды приехал, устроил скандал и разбил телефон Алёны, найдя в нем переписку с подписчиком, оскорблял девушку и угрожал ей.
Рожать девушка поехала в Томск. Схватки были долгими и болезненными, девушке поставили эпидуральную анестезию. Вскоре на свет появилась маленькая Василина. Алёна хотела, чтобы ее встретили родители и брат, но на выписку пришел Саша, и впустили его, решив, что он — муж девушки. Алёна расстроилась, что такой момент прошел не так, как она хотела. После выписки в гости к семье Алёны пришли Саша и его семья — посмотреть на Василину и наконец познакомиться. Договорились, что родственники Саши будут помогать финансово.
Мать Алёны отмечает, что девушка — замечательная мать. Сама Алёна очень счастлива и полностью занята дочкой. Василина помогает родителям Алёны отвлечься от грустных мыслей о погибшем сыне. Младший брат Толик уже мечтает о том, как будет играть с ней.
Девушка не стала вписывать Сашу в отцы в свидетельстве о рождении. После этого молодые родители поссорились. При этом Алёна разрешает Саше видеться с дочерью, но строить с ним семью она не хочет. Парень планирует сделать тест ДНК и установить свое отцовство через суд. Алёна сомневается в том, что он сделает это. Но теперь она занята заботой о дочери и планами на будущее.
В прошлом году героиней шоу «Беременна в 16» стала сибирячка Снежана — девушка рассказала, что узнав о ее беременности, мать выставила ее на улицу.