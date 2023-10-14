От Сочи до Пхукета: какие города выбирают новосибирцы для путешествий с детьми

Порядка 25% туристов из Новосибирска выбирают для отдыха с детьми Пхукет. Путешествия в Москву предпочли лишь 14%. В «Авиасейлс» проанализировали, какие города выбирают сибиряки для семейного отдыха.
Курортные направления
По данным сервиса, чаще всего семейные туристы из Новосибирска отправляются на отдых в Таиланд. Порядка 25% авиабилетов по направлению приходится на пассажиров до 12 лет. А средний чек бронирований авиабилетов по этому направлению туда-обратно обходится сибирякам в
Вторым по популярности зарубежным курортом стал Бангкок. Там отдых с семьей предпочли порядка 16% новосибирцев, а билеты туда и обратно на одного человека в среднем обошлись в
Тройку замыкает Дубай с долей детских авиабилетов порядка 13%. Перелет из Новосибирска туда-обратно на одного человека составит около
Туризм по России
Среди российских городов самым популярным направлением стала Москва. Столицу России для путешествий с детьми выбрали порядка 14% новосибирцев. Перелет туда-обратно для одного туриста обходится в среднем в
По направлению Новосибирск — Сочи каждый десятый авиабилет забронирован для ребенка. Перелет в обе стороны сибирякам обойдется в
В топ-3 направлений по России вошел Красноярск с долей 8%. Перелет туда и обратно на одного путешественника обойдется в среднем в 6190 рублей.
Ранее мы подсчитали, куда и за сколько летали новосибирцы в отпуск этим летом. Большинство отдыхающих сибиряков отдали предпочтение внутреннему туризму.