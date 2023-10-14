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От Сочи до Пхукета: какие города выбирают новосибирцы для путешествий с детьми

Несмотря на высокие цены за перелет, семьи предпочитают отдых за границей

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Дешевле всего отдохнуть в Красноярске

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Порядка 25% туристов из Новосибирска выбирают для отдыха с детьми Пхукет. Путешествия в Москву предпочли лишь 14%. В «Авиасейлс» проанализировали, какие города выбирают сибиряки для семейного отдыха.

Курортные направления

По данным сервиса, чаще всего семейные туристы из Новосибирска отправляются на отдых в Таиланд. Порядка 25% авиабилетов по направлению приходится на пассажиров до 12 лет. А средний чек бронирований авиабилетов по этому направлению туда-обратно обходится сибирякам в 93 540 рублей.

Вторым по популярности зарубежным курортом стал Бангкок. Там отдых с семьей предпочли порядка 16% новосибирцев, а билеты туда и обратно на одного человека в среднем обошлись в 75 360 рублей.

Тройку замыкает Дубай с долей детских авиабилетов порядка 13%. Перелет из Новосибирска туда-обратно на одного человека составит около 60 870 рублей.

Туризм по России

Среди российских городов самым популярным направлением стала Москва. Столицу России для путешествий с детьми выбрали порядка 14% новосибирцев. Перелет туда-обратно для одного туриста обходится в среднем в 13 460 рублей.

По направлению Новосибирск — Сочи каждый десятый авиабилет забронирован для ребенка. Перелет в обе стороны сибирякам обойдется в 16 040 рублей.

В топ-3 направлений по России вошел Красноярск с долей 8%. Перелет туда и обратно на одного путешественника обойдется в среднем в 6190 рублей.

Ранее мы подсчитали, куда и за сколько летали новосибирцы в отпуск этим летом. Большинство отдыхающих сибиряков отдали предпочтение внутреннему туризму.

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ПутешествияОтдых с детьмиНовосибирск
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