Берет больше Блиновской: как блогер из провинции зарабатывает миллионы на денежных медитациях

Не забывала и про личное продвижение. Активно развивала профиль в «Инстаграме» (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской. — Прим. ред. ). Александре удалось собрать аудиторию больше чем в 500 тысяч подписчиков.

К 20 годам Белякова уже бывала на светских показах ДЛТ — крупнейшего универсального магазина Санкт-Петербурга. Вот что она сама говорит про этот период жизни:



— За 3 года из скромной студентки в светскую диву c классной карьерой и парнем — сыном министра. В 23 я переехала в Москву и уже в 26 стала долларовым миллионером, гостем показов Louis Vuitton, постоянным клиентом Chanel и лидером рынка онлайн-образования. Сейчас новый виток. Я переехала в Лос-Анджелес, вчера меня пригласили в Louis Vuitton обсуждать коллаборации, а на прошлой неделе я была на препати «Оскара». И это только 0,01% моего плана. И я это сделаю. Я решила весь свой путь записать. В заметки. Писать каждый день, что происходит на уме и в жизни. И потом это станет книгой. Звучит как план? — задавала она риторический вопрос подписчикам.