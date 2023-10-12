Берет больше Блиновской: как блогер из провинции зарабатывает миллионы на денежных медитациях

Недавно в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» прошло масштабное шоу-медитация
Александра не скрывает в социальных сетях, что ведет роскошный образ жизни: девушка успела пожить в Штатах, записать несколько песен и написать собственную книгу по денежному мышлению. В этом материале наши ярославские коллеги из 76.RU рассказывают, как дочка предпринимателя из провинции пробилась на верхушку инфобизнеса и сколотила состояние, исчисляемое миллионами.
«Всю жизнь мечтала стать богатой»
Александра Белякова родилась в небольшом городе Рыбинске Ярославской области и не скрывает, что, будучи подростком, была одержима мечтой стать богатой и знаменитой. Издание «24СМИ» сообщает, что отец будущего коуча был предпринимателем. Родители не баловали Александру карманными деньгами, поэтому она с подросткового возраста искала подработки. В 17 лет девушка уехала учиться в Санкт-Петербург на юриста. В Северной столице Александра нарабатывала опыт в сфере маркетинга и SMM, продвигая сеть ресторанов. За короткое время она успела построить репутацию универсального сотрудника, ее имя всё чаще звучало в кругах маркетологов.
Не забывала и про личное продвижение. Активно развивала профиль в «Инстаграме» (деятельность соцсети запрещена в РФ, компания Meta, куда она входит, признана экстремистской. —
К 20 годам Белякова уже бывала на светских показах ДЛТ — крупнейшего универсального магазина Санкт-Петербурга. Вот что она сама говорит про этот период жизни:
— За 3 года из скромной студентки в светскую диву c классной карьерой и парнем — сыном министра. В 23 я переехала в Москву и уже в 26 стала долларовым миллионером, гостем показов Louis Vuitton, постоянным клиентом Chanel и лидером рынка онлайн-образования. Сейчас новый виток. Я переехала в Лос-Анджелес, вчера меня пригласили в Louis Vuitton обсуждать коллаборации, а на прошлой неделе я была на препати «Оскара». И это только 0,01% моего плана. И я это сделаю. Я решила весь свой путь записать. В заметки. Писать каждый день, что происходит на уме и в жизни. И потом это станет книгой. Звучит как план? — задавала она риторический вопрос подписчикам.
Зарабатывала на всем понемногу
Александра открыла собственное маркетинговое агентство AB.AGENCY, работала с фитнес-клубами и салонами красоты. При этом всё чаще занималась личными консультациями, аудитория ее блога росла. Также коуч начала развивать канал на «Ютьюбе», куда выкладывала мотивационные видео, рассказывала о денежных медитациях и эмоциональных блоках, которые мешают людям зарабатывать. Одно из видео блогера называется «Как быстро стать богатым, похудеть и выйти замуж». Не об этом ли мечтает большинство женщин?
Ютьюб-канал блогера SASHA BELAIR насчитывает 318 тысяч подписчиков. В ее «Телеграме» больше 121 тысячи подписчиков. Во «ВКонтакте» — 15 тысяч подписчиков. В прошлом году в «Инстаграме» (деятельность соцсети запрещена в России, компания Meta, куда она входит, признана в РФ экстремистской) Александры было больше 500 тысяч подписчиков, но в сентябре 2023 года его заблокировали.
С годами Александра расширяла сферу деятельности. Она стала выпускать собственные музыкальные треки — блогер признавалась, что с детства мечтала петь и посещала курсы по вокалу, пока жила в Лос-Анджелесе. Коуч проводила консультации, создала тематическое приложение для медитаций и работы с мышлением AB.MONEY. В сервисе App Store говорится, что им пользуются больше 350 тысяч человек. Отзывы на продукт противоречивые: кто-то остался в восторге от медитаций, а кто-то уверен, что приложение бесполезно.
В 2022 году коуч выпустила книгу, которую назвала: «На богатом». По сути, она является авторским пособием от блогера о том, как зарабатывать деньги.
— 29 марта 2022 года, я дозаписала свою аудиокнигу «На богатом» и поняла, что дико хочу продолжать писать. Мне просто тупо нравится писать. Как заметки 27 летней женщины, живущей в Лос-Анджелесе и просто одержимой славой, деньгами и роскошью, — рассказала Александра подписчикам (пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.).
На маркетплейсах книгу продавали за 2444 рубля. При этом на сайте объявлений пособие для будущих миллионеров можно было перекупить за 89 рублей.
Основной доход Беляковой, вероятно, приносит инфобизнес. Один из самых масштабных ее проектов — недавнее шоу-медитация в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», куда были распроданы все билеты. Цены на шоу начинались от 999 рублей, самые дорогие места стоили 333 тысячи 333 рубля. Однако за день до концерта зрители раскупили и их. Сама Александра в одном из своих видео за несколько дней до шоу говорила, что «уже потратила на организацию 60 миллионов рублей».
Гостям шоу обещали незабываемые впечатления. А именно — концерт и прослушивание популярных треков SASHA BELAIR, духовные практики, «которые точно выведут вас в новый масштаб и помогут обрести любовь и гармонию внутри». Также участники шоу приняли участие в денежной медитации, их обещали обучить практике самопрограммирования, «благодаря которой SASHA BELAIR построила жизнь мечты».
В описании к шоу-медитации говорилось, что коуч зарабатывает больше 5 миллионов долларов «в легкости и наслаждении» (примерно 484,7 миллиона рублей. —
В последнем посте в телеграм-канале коуча она ведет набор в свою VIP-группу. Участникам обещают раскрыть стратегию популярности и больших денег от Александры Беляковой, совместный рилс, 3 созвона в течение 1 месяца в группе с личным разбором от коуча, добавление в общий чат ВИПов, в котором Александра лично отслеживает весь прогресс, и доступ к контактам всех учителей и специалистов Беляковой, а также подрядчиков «по энергии, приложению, продвижению, рилс, съемкам, идеям и так далее».
Стоимость попадания в VIP-группу —
Как оформлен бизнес на самом деле
В деньгах себя Белякова не стесняет. Последние дни лета коуч провела на яхте. В конце августа девушка закатила шумную вечеринку в честь дня рождения ее возлюбленного, инвестора Сергея Косенко, гвоздем программы стал рэпер Моргенштерн (признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента в России. — Прим. ред.). Развлекаться и вести свои проекты ей не мешает даже беременность. Шоу в «Крокусе» она вела на восьмом месяце, блогер ожидает рождения сына, как сообщается, от блогера, который позиционирует себя как бизнесмен, Сергея Косенко. Пара публично не регистрировала свои отношения.
Также одним из самых обсуждаемых событий года стало появление Сергея Косенко и Александры Беляковой на красной дорожке Каннского фестиваля. Именно тогда общественности стало известно о беременности Беляковой. Она сообщила журналистам, что Косенко «был безумно рад, когда узнал о беременности».
Интересная деталь — в описании к шоу-медитации говорилось, что Александра зарабатывает больше 5 миллионов долларов «в легкости и наслаждении» (примерно 484,7 миллиона рублей. —
По данным сервиса «Контур.Фокус», Александра владеет ООО «АБ.БРЕНД», фирма образована в марте 2022 года и зарегистрирована в Москве. Основным видом деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения (по всей видимости, речь идет о приложении блогера для медитаций). Выручка компании за 2022 год составила 234,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 88,4 миллиона. Не так близко к той сумме, о которой заявлялось в описании к шоу-медитации.
Также Александра была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Петербурге в 2018 году. В этом статусе она юридически вела деятельность рекламных агентств. Однако в июле 2022 года блогер закрыла ИП. Затем в августе 2022 года вновь зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. В этот раз указала, что занимается дополнительным образованием детей и взрослых. Выручка ИП за год не указана, можно предположить, что часть операций коуч проводит как индивидуальный предприниматель.
Еще интереснее выглядит бизнес ее избранника — инвестора Сергея Косенко из Смоленска. Наши коллеги из UFA1.RU сообщали, что у Косенко большой опыт в предпринимательстве, он пробовал себя в разных сферах. Сейчас у Сергея много инфопродуктов:
- его личное наставничество. Стоит от 5 до 10 миллионов рублей в год. За эти деньги клиенты получают подписку на свой блог от Косенко, запись подкаста с Сергеем, созвоны, групповые чаты и совместные тиктоки и рилсы. Видео для иностранного аккаунта оплачиваются отдельно;
- рекламный подкаст — 4,5 миллиона рублей. В стоимость входит и пост о клиенте. В одном из подкастов гостем была Виктория Боня;
- клуб «О1» за миллион рублей. Туда входят четыре встречи за год, «чатики», окружение и эмоции;
- курс по съемке рилс. Косенко говорит, что его надо купить, «если хотя бы миллион рублей в месяц вы не зарабатываете». Стоит курс от 150 тысяч рублей до 1,5 миллиона. Якобы однажды его купили за 90 миллионов;
- курс по криптовалюте за 100 тысяч рублей;
- курс по недвижимости в Дубае.
Еще у Косенко есть свое агентство по продаже квартир в Эмиратах. Блогер заявляет, что комиссия составляет 4%. В своих продуктах он делает упор на «окружение и мышление». По его словам, он всегда за прозрачность. Его блог в запрещенной соцсети насчитывает больше 6,4 миллиона подписчиков. На его ютьюб-канале 631 тысяча подписчиков.
В сервисе «Контур.Фокус» с 2016 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основное направление работы: деятельность рекламных агентств. Также за ним числится 8 ликвидированных компаний, которыми бизнесмен владел полностью или частично. Одна из последних закрытых фирм — ООО «ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ», существовавшая с 2016 года. По финансовым данным, чистая прибыль на конец 2017 года составила 3,9 миллиона рублей.
В июле этого года разгорелся скандал с участием Косенко. Врач из Уфы Глеб Глебов собирался подавать коллективный иск на двух блогеров. Он обвинял Сергея Косенко и Юлю Ивлиеву в мошенничестве и инфоцыганстве. Якобы блогеры продают курсы-пустышки за огромные деньги. Официального подтверждения этой информация нет, а сами блогеры заявляли, что инфоцыганство им чуждо.
Ранее мы рассказывали, что у налоговиков возникли претензии к известным блогерам, разбогатевшим на инфобизнесе. Под арест попала автор курсов личностного роста из Ярославля Елена Блиновская, возбудили дело на чету Чекалиных о неуплате налогов на 300 млн рублей. В неуплате налогов обвинили и блогера-миллионника Сашу Митрошину.