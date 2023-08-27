Будьте аккуратнее с алкоголем и деньгами: гороскоп на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака

Во-первых, сентябрь в этом году с точки зрения астрологии отличается от предыдущих месяцев тем, что Венера выходит из своего ретроградного состояния, в котором находилась с 23 июля. Так что если последние полтора месяца вы замечали, что в партнерских отношениях у вас всё идет не так, как обычно, то, начиная с 4 сентября, всё постепенно будет приходить в привычное русло. Но, скорее всего, с некоторыми особенностями.



— От партнера может хотеться больших проявлений чувств, чем обычно, миллион алых роз и прочих конфетно-букетных прелестей. Держите себя в руках и не склоняйте к транжирству других, параллельно раскачивая их эмоциональный фон, — говорит Ольга Якубовская.



Вообще, с деньгами в сентябре придется быть аккуратнее. Важно не только не разорить других, но и самим не обанкротиться.



— Первые две декады сентября обращайте внимание на желание потратить крупные суммы денег. Шопинг может пойти не по плану и знатно выбиться из запланированного бюджета, — советует астролог.



Еще одна особенность этого сентября — Меркурий, который закончит ретроградить 15 сентября. Поэтому к середине месяца оживет сфера коммуникаций, договариваться станет проще, на дорогах станет меньше ДТП, бракованные гаджеты будут встречаться реже.



— Всё дело в том, что Меркурий выходит из стадии ретроградности, увеличивая скорость восприятия информации и повышая адекватность в принятии важных решений. Дела в сферах продаж, транспорта и логистики, документации и договоров пойдут бодрее, — говорит Ольга Якубовская. — Последняя неделя сентября может внести больше рассеянности и забывчивости. Важные документы лучше перепроверять несколько раз на предмет ошибок, а также стоит избегать злоупотребления алкоголем. А направить энергию рекомендуется в творчество, вдохновение и развитие своей интуиции.



А теперь перейдем к частному и расскажем, каким будет сентябрь 2023 года для разных знаков зодиака.

