«Надеюсь, нас роднит ощущение собственной никчемности»: журналист НГС — о слежке в соцсетях и тех, кто ей занимается

Недавно один добрый человек заботливо предостерег меня: мол, ведомство из трех букв бдительно изучает мои соцсети, так что лучше бы быть поосторожнее в том, что пишу, и даже в том, что думаю.



Наверное, умный человек начал бы мучительно гадать, кто из подписчиков его закрытого инстаграма* — сексот, а может, и кадровый сотрудник. Убоялся бы, может, пролистал бы ленту в поисках крамолы.



Увы, я не могу отнести себя к умным. Вместо этого уже несколько дней подряд я не могу перестать думать о своем личном «товарище майоре».

