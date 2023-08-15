Сколько рядом обувных магазинов? 2ГИС запустил на своих картах игру на знание Новосибирска — проверьте себя

В Новосибирске сервис 2ГИС запустил игру «Кварталы» на знание районов города. Победителям обещают призы.
Участникам нужно выбрать адрес на карте в районе, который они хорошо знают. Специальный алгоритм задаст игрокам вопросы на основе того, что находится рядом.
— Например, жители центральной части Новосибирска смогут узнать, где поработать с ноутбуком, в какую кофейню пустят с собачкой или каких точек в окрестностях площади Ленина больше — магазинов одежды или кондитерских. Задача игрока — быстро и правильно ответить на 10 вопросов, чтобы набрать максимальное количество баллов и претендовать на призы, — рассказали в пресс-службе сервиса 2ГИС.
Над проектом работали разработчики образовательного проекта «Школа 21». В 2ГИС объяснили, что во время игры можно выиграть умные часы, игровые приставки или электросамокаты. За каждые набранные 150 баллов пользователи получат жетон на участие в еженедельном розыгрыше. Также раз в неделю будет доступен режим викторины. В нем участники получат в 10 раз больше баллов за правильные ответы о городе. Игра стартовала 15 августа, она закончится 12 сентября.
В этом году Новосибирску исполнилось 130 лет. В честь этого радио «Юнитон» выпустило песню, посвященную юбилею, — «Страница 130». Ее представили на нашем сайте.