23 тысячи за ночь? Обзор 9 отелей и глэмпингов на Алтае — сколько придется заплатить за красивые виды

Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 13 000 рублей.



«Айвенго»

Глэмпинг на берегу реки Катунь слегка в стороне от центра туристической жизни Чемальского района. Больше 20 шатров принимают гостей в тёплое время. Есть дома, работающие круглогодично. На территории не ловит сотовая связь, но есть Wi-Fi. Есть spa-программы, но бронировать их нужно заранее. Вблизи расположено урочище Че-Чкыш, отличное место для прогулки: несложный подъём вверх по ущелью, небольшой водопад и обзорная площадка с видом на Катунь.

