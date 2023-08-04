23 тысячи за ночь? Обзор 9 отелей и глэмпингов на Алтае — сколько придется заплатить за красивые виды

Несмотря на то, что многие новосибирцы уже забронировали место для своего отдыха, желающие поехать на Алтай в августе могут найти место. Но цены у глэмпингов и отелей немаленькие. Мы подготовили подборку красивых мест, начиная с центральной, самой популярной части Алтая, и продолжая северной — с колоритными кедровыми лесами и южной, ведущей в сторону ледников.
Подборку специально для НГС подготовили эксперты Отелло (сервис для бронирования отелей от 2ГИС) и Мария Тибекина, автор телеграм-канала «Алтайчик на связи».
«Чепош парк»
Глэмпинг расположен в окружении соснового леса и зарослей папоротника на берегу реки Катунь на территории в 40 гектаров. Вариантов проживания много: сафари-тент с кроватью, душем и террасой, скай-дом (двухэтажный дом необычной формы с панорамными окнами, оборудованной кухней, террасой и купелью под открытым небом), бунгало, шале. В глэмпинге доступны финская сауна с панорамными окнами и подогреваемые купели на свежем воздухе, летом — тёплый бассейн.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 13 000 рублей.
«Айвенго»
Глэмпинг на берегу реки Катунь слегка в стороне от центра туристической жизни Чемальского района. Больше 20 шатров принимают гостей в тёплое время. Есть дома, работающие круглогодично. На территории не ловит сотовая связь, но есть Wi-Fi. Есть spa-программы, но бронировать их нужно заранее. Вблизи расположено урочище Че-Чкыш, отличное место для прогулки: несложный подъём вверх по ущелью, небольшой водопад и обзорная площадка с видом на Катунь.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 7 000 рублей.
«GREEN Ландия»
Небольшой отель на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в получасе езды от аэропорта Горно-Алтайска. Три корпуса с номерами на 1–5 гостей, ресторан с видом на горы с летней террасы. Локация особенно хороша для семей с маленькими детьми: далеко от бурной горной реки, есть тёплый бассейн на открытом воздухе, небольшая игровая и детское меню от шеф-повара. Также отель подойдёт как перевалочный пункт.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 8 000 рублей.
Grand Chalet Altay
Новый гостиничный комплекс на левом берегу Катуни в получасе езды от аэропорта Горно-Алтайска. Современные шале из массива алтайского кедра и сосны. В меню ресторана, кроме обычной европейской кухни, найдутся и блюда из марала, алтайские сыры, хариус, папоротник, мочёная брусника, облепиха. Есть банный комплекс, который включает в себя пять парных и 20-метровый крытый бассейн.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 22 500 рублей.
«Орлиное гнездо»
Туристический комплекс в Чемальском районе. Есть открытый летний бассейн, прокат велосипедов, площадки для игры в волейбол и настольный теннис и выход к Катуни — с видом на один из самых красивых её участков. В меню отдельно стоящего ресторана с каминным залом можно найти разные блюда: от «Цезаря» и борща до строганины из марала и том яма с тигровыми креветками.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 20 000 рублей.
Cosmos Collection Altay Resort
Природно-оздоровительный комплекс с вертолётной площадкой и конгресс-центром в окружении алтайских гор, укрытых живописным лесом тайги. На выбор есть номера пяти категорий и отдельные коттеджи из массива кедра. На территории в 70 гектаров есть три ресторана, spa-комплекс с 25-метровым бассейном, крытый корт, детский клуб, прокат квадроциклов, велосипедов, электросамокатов и лодок-катамаранов для прогулки по собственному озеру.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 23 000 рублей.
«Чага дом»
База семейного отдыха в северной части Республики Алтай недалеко от Телецкого озера. Жить можно в отдельно стоящих домах, номерах и летних шатрах формата глэмпинг под многолетними соснами и кедрами. Все локации сделаны с большим вниманием к деталям. Рядом — густая тайга и река Бия. На противоположном берегу Бии — ресторан «Чага» с видом на реку. В меню — марал, хариус, дикая утка и другие локальные продукты, включая гриб чага.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 20 000 рублей.
«Высота»
Уютная локация в селе Акташ. Достопримечательностей вблизи — Гейзерное озеро, Акташский ретранслятор, в 50 километрах — Курайская степь. Акташ обычно используют как перевалочный пункт для ночёвки перед забросками в высокогорье, но некоторым хочется задержаться подольше.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 7 500 рублей.
Basecamp Аktru
Локация в Курайской степи с возможностью размещения в зеркальных гостевых домах с персональным панорамным видом на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. В домах проведён интернет, есть санузел с душем, камин, тёплые полы, система хранения вещей, кухонные электроприборы и столовая посуда.
Минимальная стоимость ночи в августе 2023 года при двухместном размещении в минимально доступной категории — 14 900 рублей.
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