Быстрый тест на внимательность: только 1 человек из 10 найдет все отличия на этих картинках

Неочевидные причины постоянной усталости

Коллеги из «Доктора Питера» рассказывали о том, что накопившаяся усталость обычно проходит после хорошего сна или тихих выходных с прогулками на природе. Но что делать, если это не помогло? Вроде бы и спите много, и питаетесь правильно, а сил всё равно нет. Если упадок сил продолжается больше двух недель и просветов не видно, стоит пообщаться с доктором.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в своем блоге объяснял, что есть немало болезней, при которых возникает такая нехватка сил. Но чаще всего речь идет о двух состояниях, которые можно вычислить, сдав анализы, — это анемия и гипотиреоз.