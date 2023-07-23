Кто такая тетёха? Попробуйте отгадать, что означают эти 10 древнерусских ругательств

Не так давно в одном из тестов мы предлагали вам проверить, знаете ли вы, что означают заковыристые словечки из русских сказок. Тогда некоторые читатели так впечатлились, что потребовали еще один тест — про древнерусские ругательства. Дословно одна из наших читательниц так и написала: «Раз пошла такая пьянка, требую тест с древнерусскими ругательствами». Долго уговаривать нас не надо, и мы нашли такие выражения, которые сегодня можно ввернуть в свою речь так, что вы обескуражите любого оппонента. Знаете, что они означают?