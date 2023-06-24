Цветочное безумие: 16 крутых локаций для бесплатных фотосессий в центре города — для фото будто не в Новосибирске

Гулять по городу и делать фотографии на память — одно из любимых развлечений новосибирцев. У фотозон нередко собирается очередь, благо локаций настолько много, что есть на что отвлечься, если перспектива ожидания не прельщает. Средоточие красивых мест — в центре города на улице Ленина и близлежащих переулках, далеко ходить не надо. Показываем самые яркие, цветочные и необычные фоны — на них ваши селфи точно будут не такими, как у всех.

