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Обзор

Цветочное безумие: 16 крутых локаций для бесплатных фотосессий в центре города — для фото будто не в Новосибирске

Плюшевые сердца, солнечная Греция и тихая улочка Италии — что выберете вы?

Рассказываем, где в центре города сделать красивые фотографии

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Гулять по городу и делать фотографии на память — одно из любимых развлечений новосибирцев. У фотозон нередко собирается очередь, благо локаций настолько много, что есть на что отвлечься, если перспектива ожидания не прельщает. Средоточие красивых мест — в центре города на улице Ленина и близлежащих переулках, далеко ходить не надо. Показываем самые яркие, цветочные и необычные фоны — на них ваши селфи точно будут не такими, как у всех.

Самая красивая фотозона расположилась на улице Ленина, которая вновь стала пешеходной. Радовать глаз цветочное оформление будет недолго, и придётся исхитриться сделать несколько фото на память так, чтобы в кадр вместе с вами не попали еще три семьи. Цветочный фестиваль «Времена года» откроется 24 июня с 18:30 до 22:00 и продолжится на следующий день, так же с 18:30 и до 23:00.

На улице Ленина идут последние приготовления

На улице Ленина идут последние приготовления

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Не будем далеко уходить. На той же улице Ленина вы заметите нежно-розовое и романтичное оформление крыльца ресторана «У Беллучче круче». Оформители выставили украшенное цветами зеркало для ваших селфи и расставили баннеры с надписями о любви — они сейчас очень популярны.

Девушки, надеваем летящее платье с цветочным принтом и идем фотографироваться

Девушки, надеваем летящее платье с цветочным принтом и идем фотографироваться

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Напротив расположилась терраса ресторана Moricone. Надпись на входе «Все сбудется» уже несколько приелась — предлагаем делать фото в духе отпуска в европейском стиле. Летник отлично справится с этой задачей, вдохновитесь идеями в приложении Pinterest — и вперед, за новыми кадрами.

Романтично, правда?

Романтично, правда?

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Гвоздь программы — витрина цветочного магазина La Rose. Привычный розовый мопед заменили на табурет в обрамлении большого круга вкупе со свисающими нежно-розовыми цветами. Получилось довольно симпатично. Красиво украшены витрины того же магазина и по двум другим адресам: Вокзальная магистраль, 16 и Советская, 55.

Ванильно-розовое оформление пришлось по вкусу местным блогерам

Ванильно-розовое оформление пришлось по вкусу местным блогерам

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Заглянем во двор гостиницы «Центральная». Помимо трейлер-парка, на фоне которого тоже можно обыграть несколько фотосессий в разных стилях, вы найдете и специально оборудованные фотозоны. Розовое плюшевое зеркало, где удобно делать селфи, и зеленая зона с качелей на фоне надписи-намека «Лето без интернета». Может, стоит попробовать?

Автобусы и фуд-кары выстроились во всю длину двора

Автобусы и фуд-кары выстроились во всю длину двора

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Какая фотозона вам больше нравится?

Какая фотозона вам больше нравится?

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Мультяшная локация у магазина солнцезащитных очков E-optics — розовый фон, желтые «кошачьи» стулья, напоминающие стиль Hello Kitty, и снова зеркало — популярная сегодня фишка. Пока подруга позирует сидя, не заскучаешь — селфи-марафон объявляется открытым.

Уже успели сделать несколько кадров на этом месте?

Уже успели сделать несколько кадров на этом месте?

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Идем гулять дальше. Вариант первый: сворачиваем на улицу Урицкого, где находим мягкое уютное кресло у входа в магазин Yes Happenies — декораторы постарались привлечь внимание. Снова зеркало для ваших фото в новых образах и неизменно — цветы.

В отражении зеркала зеленая узкая улица Урицкого

В отражении зеркала зеленая узкая улица Урицкого

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Можно упасть сюда с освежающим напитком в руках и пару минут ни о чем не думать

Можно упасть сюда с освежающим напитком в руках и пару минут ни о чем не думать

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Если вам захотелось пойти в другую сторону улицы Урицкого — предлагаем остановку у траттории La Trenta. Фотокарточки в духе италии, пицца и вино — при желании можно подобрать такой ракурс, что никто и не догадается, что вы в Новосибирске, а не в Тоскане.

Крыльцо траттории пользуется популярностью у фотографов и блогеров

Крыльцо траттории пользуется популярностью у фотографов и блогеров

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Напротив траттории не менее привлекательная летняя терраса ресторана «Веранда». Увитые зеленым плющом стены, белые столики, винтажная мебель — снимки получаются несколько ванильными, но красоты от этого не убавляется.

Тихий зелёный дворик ресторана со стороны улицы Урицкого

Тихий зелёный дворик ресторана со стороны улицы Урицкого

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Двигаемся дальше вдоль улицы Ленина и находим обновленную витрину магазина «Цветочный». Ярко-розовое оформление сменилось на бело голубое, которое новосибирцы уже успели окрестить греческим. Удобные шезлонги, спелые сочные лимоны — скорее идем фотографироваться!

Крылечко так и манит

Крылечко так и манит

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Еще один привлекательный летник у ресторана «Сыроварня» (Ленина 25). Достаточно свободное пространство, малолюдная улица и никаких очередей. Повозка на колесах, цветы, а вечером мягкий теплый свет от гирлянд — обстановка так и располагает к романтике. Необязательно заказывать столик — можно просто сфотографироваться и пойти гулять дальше.

Навевает что-то провинциально-европейское

Навевает что-то провинциально-европейское

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Цветов в этом году в городе как никогда много

Цветов в этом году в городе как никогда много

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Улица Революции не самая привлекательная в плане стильных и модных фотозон, но и там можно отыскать место для памятного кадра. Например, минималистичная аккуратная витрина цветочного магазина в белом цвете. Так и рисуется романтичная фотосессия в духе французского прованса — согласны? Главное, не брать в кадр кирпичную стену.

Легкое платье, соломенная шляпа, корзина с цветами — образ для фотосессии готов

Легкое платье, соломенная шляпа, корзина с цветами — образ для фотосессии готов

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И снова цветочная лавка — на этот раз Art Flower на Каменской, 22. Маленький деревянный домик мы впервые увидели перед Новым годом, а к лету оформители изменили концепцию, выкрасив его в розовый и развесив поверх цветочные грозди. Получилась игрушечная витрина в стиле загородного домика Барби. Идем за фото!

Внутрь домика можно зайти и открыть ставни

Внутрь домика можно зайти и открыть ставни

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Места для фотосессий на природе

Дешево и красиво: как возле Новосибирска появился рукотворный водопад, который полюбили туристы — показываем маршруты.

12 мгновений России: кадры из очень разных уголков страны, которые запали в душу корреспондентам НГС — ищем места силы.

Вода как стекло. Едем к самому необычному водопаду — здесь ходят медведи, есть озеро-блюдце и маленький храм.

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