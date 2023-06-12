12 мгновений России: кадры из очень разных уголков страны, которые запали в душу корреспондентам НГС — ищем места силы

День России формально — один из главных государственных праздников, именно
Телецкое озеро (Республика Алтай)
Алтай — самый близкий к Новосибирску центр притяжения туристов национального уровня. Фотографиями отсюда можно заполнить не один фоторепортаж. В прошлом году, например, корреспонденты НГС совершили целый тур по Чуйскому тракту. Но на самого автора этой подборки произвело наибольшее впечатление незамерзающее Телецкое озеро. С его внезапной уходящей далеко водной гладью среди заснеженных склонов и обледеневшими берегами, по которым ходят коровы из деревни Яйлю. В довершение ко всему этому дайверы, которые погружаются в озеро зимой в горах. Такое действительно мало где увидишь.
Бахчисарай (Крым)
Потрясающие горы Бахчисарая поразили шеф-редактора НГС Елену Громкову.
— Это удивительное место в Крыму, где нет моря, но есть прекрасная прогулочная тропа, по которой можно спокойно гулять несколько часов и любоваться видами.
Серноводск (Самарская область)
— Старый действующий санаторий «Сергиевские минводы» в Серноводске Самарской области и там же — запруда с запредельной концентрацией серы, — рассказывает главред НГС Марина Малкова. — Купаться в водоеме нельзя, само озерцо кажется бездонным. Смотришь в него как в другое измерение. Вокруг тишина, в самом огромном санатории часть заброшена, часть отдана под детский лагерь, который, очевидно, живет вне времени или доживает последние годы. Если хочешь умыться водой, нужно снять серебряные украшения — в момент окислятся и почернеют.
Озеро Бурсоль (Алтайский край)
Бурсоль — неглубокое соленое озеро в Алтайском крае. Главная его особенность в том, что в зависимости от погоды в нем меняется цвет воды, поэтому Бурсоль называют также Розовым и даже Малиновым. Эффектность картинки здесь, конечно, сильно зависит от освещения (ну и мастерства фотографа). Но если повезет, оттуда можно привезти совершенно инопланетные кадры. Как это например, получилось в репортаже Анны Богдановой и Александра Ощепкова.
Озеро Любимое (Хакасия, Западный Саян)
— Хакасия в целом произвела на меня сильное впечатление, — говорит замглавреда НГС Елена Гурьянова. — Очень красивые места, озёра, пресные и соленые, степи, холмы и наконец горы.
Баргузинский заповедник (Байкал)
Это место вряд ли кого-то может оставить равнодушным, даже если доехать только до Листвянки (ближайший от Иркутска населённый пункт на берегу озера). Но для того, чтобы увидеть настоящий Байкал, придется забраться подальше. В 2016 году обозреватель НГС побывал в деревне Давша, расположенной в Баргузинском заповеднике. В деревне сейчас живет постоянно всего семь человек (все работают в заповеднике), остальные дома стоят заброшенными. Здесь нет дорог, всё сообщение с внешним миром осуществляется по воде (или уж вертолетом). В окрестностях реально встретить соболя и медведей. Водится в этих краях и практически истребленная в свое время кабарга — диковинное парнокопытное с телом, как будто бы собранным из кенгуру и косули торчащими изо рта самцов внушительными клыками, которые им заменяют рога.
Тобольский кремль (Тюменская область)
Марину Малкову также впечатлил Тобольск. Точнее Тобольский кремль — построенный на холме уникальный для Сибири (да и в России таких немного) комплекс оборонительных и культовых сооружений, сохранившийся в практически первозданном виде.
— Попадаешь туда, и кажется, что делаешь скачок во времени на пару веков назад. Еще там удивительной толщины и размаха кедры и совершенно особенное небо, — вспоминает Марина.
— Место силы. Если пустит на вершину — значит повезло и природа на твоей стороне, — говорит Марина Малкова. — Дикий ветер и нереальная красота. Внизу — горное село Тюлюк. Небольшое поселение, куда приезжают сначала чтобы просто сходить на гору, а потом остаются навсегда. Там живут художники, режиссеры, скульпторы, бывшие спортсмены — все, кто устал от суеты города или пережил потерю.
Саяно-Шушенское водохранилище (Тува)
Саяно-Шушенское водохранилище со стороны Тувы — одно из самых красивых и впечатляющих мест, где я была за последние годы, — рассказывает редактор НГС Лиза Пичугина. — Здесь просто дух захватывает от пространства: степи, горы и бескрайнее небо, которое удваивается в воде. Как-то совсем иначе ощущаешь себя в мире, когда туда попадаешь: «я» здесь совсем неважно, но важна причастность ко всему, что вокруг тебя происходит. Или не происходит — если не сезон и нет ни рыбаков, ни туристов.
Винный край Тамани (Краснодарский край)
Виноделие в России возможно только в ограниченном количестве регионов, которые буквально можно пересчитать по пальцам одной руки. И Тамань (часть Краснодарского края) — самый главный из них. Виноградники здесь сопровождают путешественника повсюду, а само вино давно стало не просто основной местной индустрией, но и делом всей жизни для многих увлеченных людей. Здесь можно найти и огромные винодельни, чья продукция продаётся по всей стране, и небольшие хозяйства, созданные энтузиастами.
Самый старый жилой дом России (Выборг)
Выборг, город с древней историей на севере Ленинградской области — часть сооружений осталась здесь со времен Средневековья. Состояние некоторых из них вызывает грусть, но обилие здешних достопримечательностей делает город практически обязательным пунктом туристической программы для всех, кто приезжает в Северную столицу больше чем на пару-тройку дней. Здесь же расположено здание, считающееся самым старым жилым домом России. Построено оно в
Коты Зеленоградска
Калининградская область — самый западный (во всех смыслах) город России. Елена Громкова говорит, что архитектура Калининграда позволяет представлять себя жителем старинного мира. Но есть здесь и неожиданные достопримечательности. Особенностью городка под названием Зеленоградск с некоторых пор стали... котики. Их здесь огромное количество, причем не только живых, но и в виде небольших скульптур, которые встречаются повсеместно.
О том, куда сходить в Санкт-Петербурге, читайте в репортаже обозревателя НГС. Он опубликован в