12 мгновений России: кадры из очень разных уголков страны, которые запали в душу корреспондентам НГС — ищем места силы

Это место вряд ли кого-то может оставить равнодушным, даже если доехать только до Листвянки (ближайший от Иркутска населённый пункт на берегу озера). Но для того, чтобы увидеть настоящий Байкал, придется забраться подальше. В 2016 году обозреватель НГС побывал в деревне Давша, расположенной в Баргузинском заповеднике. В деревне сейчас живет постоянно всего семь человек (все работают в заповеднике), остальные дома стоят заброшенными. Здесь нет дорог, всё сообщение с внешним миром осуществляется по воде (или уж вертолетом). В окрестностях реально встретить соболя и медведей. Водится в этих краях и практически истребленная в свое время кабарга — диковинное парнокопытное с телом, как будто бы собранным из кенгуру и косули торчащими изо рта самцов внушительными клыками, которые им заменяют рога.

