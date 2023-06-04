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«Ой, мама, что это?!»: очень красивая бабушка трех внуков танцует на пилоне и огромных каблуках — посмотрите на нее

56-летняя Наталья Кафиятова увлеклась полдэнсом и не стесняется этого

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Видео: Алексей Ногинский, архив Натальи Кафиятовой

В свои 56 лет Наталья Кафиятова из Самары может похвастаться хорошей растяжкой и умением садиться на шпагат — не каждая юная девушка такое сможет. А всё благодаря занятиям на пилоне. По словам женщины, люди часто сомневаются в ее возрасте:

— Мне надо УЗИ было сделать, я захожу, и на меня так врачи посмотрели. Я даже хотела сказать, что у меня паспорт с собой. Они могли подумать, что я пришла вместо кого-то. Они так восприняли, что это вообще не мой год рождения, что это не я.

Как выглядит Наталья и как давно она занимается танцами на пилоне — смотрите в видеосюжете наших коллег из 63.RU, который опубликован чуть выше (вы будете удивлены сноровке 56-летней женщины!).

Благодаря этим танцам Наталья стала реже обращаться к врачам. Они также помогли ей восстановиться после серьезной аварии, когда она едва могла согнуться:

— Танец силовой — это физическая нагрузка громадная. И даже меня не танец привлек, а акробатические элементы: ты на полу переворачиваешься, ты садишься на шпагат. Спина деревянная, потом она постепенно становится гибкая.

Женщина смогла достигнуть такого уровня подготовки, что уже 6 раз выступала на соревнованиях, и даже 4 раза занимала призовые места.

Говоря же о реакции людей на это увлечение, Наталья рассказала, что многие удивляются ее выбору:

— Дети, например, приезжают, стоят у меня стрипы (туфли на высоких каблуках), они: «Ой, мама, что это?» Хотя, внук называет меня «бабуля-акробат». Еще есть у меня такая знакомая, которая нехорошие вещи говорит: «Вот вы перед мужчинами зад показываете!» Я больше на эту тему с ней не общаюсь.

Еще один плюс пилона — женщина перестала заморачиваться из-за своего возраста и не пытается специально омолодить себя, как ее ровесницы:

— Раньше я любила подкалывать лицо, потому что самооценка падает, когда идут изменения в лице. А потом, когда пошла пилоном заниматься, все эти филлеры, гиалуронка уходят быстро. И я думаю, зачем я буду тратить деньги на свое лицо. Что я буду работать на лицо, я лучше буду работать здесь. Я всегда говорю: «Если ты лицо натянула, а тело не в тонусе, то несоответствие будет».

Теперь для Натальи этот вид спорта стал частью жизни, и бросить она его не может.

Полное интервью с бабушкой трех внуков о ее увлечении и о том, как она пришла к такому необычному для ее возраста хобби, читайте в этом материале.

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