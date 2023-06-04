«Ой, мама, что это?!»: очень красивая бабушка трех внуков танцует на пилоне и огромных каблуках — посмотрите на нее

Как выглядит Наталья и как давно она занимается танцами на пилоне — смотрите в видеосюжете наших коллег из 63.RU, который опубликован чуть выше (вы будете удивлены сноровке 56-летней женщины!).

Благодаря этим танцам Наталья стала реже обращаться к врачам. Они также помогли ей восстановиться после серьезной аварии, когда она едва могла согнуться: