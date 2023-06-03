Боевик для ценителей: в прокат вышел «Переводчик» Гая Ричи — стоит ли его смотреть

1 июня в прокат в России вышел фильм режиссера Гая Ричи «Переводчик». В главных ролях снялись Джейк Джилленхол и Дар Салим. Эта история — о военном из США, которого во время афганской кампании спасает местный переводчик. Фильм отличается от большинства работ Гая Ричи, но всё же в нем есть характерные черты его творчества. Журналист НГС Екатерина Евстафьева сходила на премьеру фильма в Новосибирске. Читайте в ее рецензии, кому стоит его посмотреть.
«Афганистан, март 2018 года. Во время спецоперации по поиску оружия талибов* отряд сержанта армии США Джона Кинли попадает в засаду. В живых остаются только сам Джон, получивший ранение, и местный переводчик Ахмед, который сотрудничает с американцами. Очнувшись на родине, Кинли не помнит, как ему удалось выжить, но понимает, что именно Ахмед спас ему жизнь, протащив на себе через опасную территорию. Теперь чувство вины не дает Джону покоя, и он решает вернуться за Ахмедом и его семьей, которых в Афганистане усиленно ищут талибы*», — такое описание фильма опубликовал сайт «Кинопоиск».
В главных ролях нет актеров, которые регулярно появляются в картинах Гая Ричи, например Джейсона Стейтема и Эдди Марсана. Но в фильме всё равно есть типичный герой фильмов Ричи — переводчик Ахмет в исполнении Дара Салима. Это молчаливый мужчина средних лет с темным прошлым, ребенка которого убили. После этого он начинает работать на военных США, чтобы получить визу и увезти семью за границу. При этом благодаря своему опыту он помогает американцам избегать засад талибов*. Наиболее похожий на него персонаж из творчества Ричи — главный герой фильма «Гнев человеческий» Патрик Хилл в исполнении Стейтема.
Персонаж Джейка Джилленхола во многом похож на Ахмета. На это неоднократно указывают в фильме, например, когда друг за другом следуют сцены общения мужчин со своей семьей. При этом Кинли отличается большей импульсивностью и агрессией, которые проявляются после его возвращения на родину и напоминают симптомы ПТСР.
Еще одна характерная черта фильмов Гая Ричи — действие «Переводчика» происходит в «мужском мире», только в этом случае по-другому быть не могло, ведь речь идет о военном конфликте. Как и в классических фильмах режиссера «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик», женщины на экране почти не появляются. С женой сержанта Кинли есть только две содержательные сцены, в которых она показана как заботливая супруга с сильным характером. Совпадение или нет, но у нее есть свой бизнес — автомастерская, как и у жены главного героя «Джентльменов» Микки Пирсона.
Здесь нет парней в стильных костюмах, роковых красоток, дорогих машин и яхт. Но в одной из сцен брат Ахмета по имени Али появляется в темных «гангстерских» очках, которые не ожидаешь увидеть на афганском наркоторговце в повседневной одежде. Было ли это «пасхалкой» для фанатов — остается только гадать. Кроме всего прочего, традиционный клиповый монтаж в «Переводчике» почти не используется, но это не лишает фильм динамики.
Если отстраниться и перестать сравнивать «Переводчика» со всеми остальными работами Гая Ричи, то это боевик, в котором стрельба и драки уравновешены с сюжетом о дружбе в тяжелых обстоятельствах. Боевых сцен существенно меньше, чем во многих других фильмах жанра. Они не отличаются изощренностью и масштабом, как, например, в недавно вышедшем «Джоне Уике 4». Но при этом продуманы и выглядят уместно. Поэтому фильм будет интересен не только преданным фанатам Гая Ричи, которые смогут открыть новую грань таланта режиссера, но и тем, кто любит боевики, где сценаристы не забывают о сюжете.
* Организация «Талибан» признана террористической, с 2003 года запрещена в России.
В январе в прокат вышел предыдущий фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна"». Корреспондент НГС Алена Золотухина посмотрела картину на большом экране. Она осталась разочарована тем, что вместо ожидаемого «гайричевского» кино увидела «индийский боевик» с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Если вы еще не посмотрели «Операцию "Фортуна"» и не знаете, стоит ли это делать, читайте рецензию от НГС.