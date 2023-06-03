Боевик для ценителей: в прокат вышел «Переводчик» Гая Ричи — стоит ли его смотреть

Еще одна характерная черта фильмов Гая Ричи — действие «Переводчика» происходит в «мужском мире», только в этом случае по-другому быть не могло, ведь речь идет о военном конфликте. Как и в классических фильмах режиссера «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-рольщик», женщины на экране почти не появляются. С женой сержанта Кинли есть только две содержательные сцены, в которых она показана как заботливая супруга с сильным характером. Совпадение или нет, но у нее есть свой бизнес — автомастерская, как и у жены главного героя «Джентльменов» Микки Пирсона.

