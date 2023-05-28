Справятся только гении: попробуйте решить 5 сложных задачек на смекалку

Некоторые кадровые службы слишком усердно оправдывают свое существование и придумывают соискателям такие испытания на собеседовании, что не каждому человеку они окажутся по силам. Известны, например, зубодробительные задачи, которыми мучают кандидатов при приеме в высокотехнологичные компании, такие как Apple или Google. Обычно на эти вопросы нет правильных ответов, а главное — логически обосновать свою точку зрения. Но мы нашли несколько таких задач, у которых все-таки есть конкретный ответ. Что ж, приготовьте всю свою смекалку, мы начинаем самое удивительное собеседование в вашей жизни.