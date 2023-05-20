Колонка о том, как журналист НГС сходила в популярный гей-бар и танцевала там под Надежду Кадышеву

Можно сказать, что это была совершенно внезапная авантюра. Я никуда не собиралась и выходные планировала провести дома с книжкой, но любопытство взяло верх. За день до дня Х я отправилась гулять по популярным заведениям города, чтобы сделать репортаж, и в одном из них встретила знакомую из университета — она-то и занесла мне в голову эту шальную мысль.
— Что делаешь завтра вечером? — спросила Кристина.
— Особенных планов нет, хотела остаться дома, — ответила я.
— У нас столик забронирован на 11 вечера в гей-баре, присоединяйся? — предложила одногруппница. В голове моментально всплыли кадры из сериала «Секс в большом городе», где Керри, Шарлота, Саманта и Миранда веселятся в подобном заведении, попивая коктейль «Космополитен». Хм, заманчиво…
— Внезапно! — удивилась я. — Ни разу не была, — сказала я.
Следующий день был насыщен на события, оттого идея с походом в необычный клуб совершенно вылетела у меня из головы. Я уже собралась лечь спать и даже умылась, когда за полночь пришло сообщение от Кристины: «Ты где? Мы тебя ждем».
Полчаса я торговалась с собой, приводя доводы в пользу уютной постели и здорового сна, в то время как другая сторона моей личности торговалась в сторону познавательного аспекта.
— Еду, — коротко ответила я и поспешила собираться.
Что вообще надевают в гей-клуб? Какой там дресс-код? В Новосибирске их несколько, но я не была ни в одном. Перемерив добрую половину шкафа, я остановилась на самых простых джинсах и черной блузе с высоким воротом. Объемные рукава буфы и блестки на глазах смягчили строгий образ.
«Приемлемо», — оценила я себя и вызвала такси. Примерно я представляла, где находится заведение, но по итогу оказалась неправа — только зря спорила с таксистом, уверяя, что он привез меня не туда: ему оказалось не впервой возить по указанному адресу.
Первое, что бросилось в глаза, — очень много молодежи возрастом до 25 лет. Огорчилась — когда тебе слегка за 30, тусоваться среди такой аудитории — перспектива сомнительная. На входе меня встретил забавно-манерный гардеробщик и сурового вида охранник. Заплатив за вход 500 рублей, я вошла и попала в набитое битком душное помещение с очень разношерстной публикой.
По счастливому стечению обстоятельств у моих спутниц оказался ВИП-столик в зоне, огороженной лентами от основного потока и с личным охранником. Если бы я оказалась внутри толпы — сбежала бы через пять минут, элементарно от нехватки воздуха и тесноты.
Я не строила предположений о том, что будет меня ждать в стенах клуба, но, увидев воочию программу, удивилась. Зажигательное травести-шоу (театральное амплуа, требующее исполнения переодетым лицом роли другого пола. — Прим. ред.) с приезжими из других городов актерами. Надо отдать им должное — они отлично отыгрывали свою роль, выкладываясь на сцене под популярные хиты.
Поначалу я присматривалась, тихонько стояла в углу, снимая происходящее на телефон, но спустя полчаса уже вовсю отплясывала с подружками. Никогда не думала о том, что буду танцевать в гей-баре под Надежду Кадышеву.
Артисты на сцене то и дело меняли наряды — преображаясь то в голливудских див, то в дрянных девчонок.
— Вы чувствуете себя героинями Sex and the City? — спросила, рассмеявшись Кристина.
— Еще бы, — ответила я и подруга Кристины — Марина.
Атмосфера была действительно немного киношная — это все ВИП-зона и свободное пространство с кондиционером, где можно веселиться без риска быть затоптанной или залитой чужим коктейлем. Стол был депозитный на 6000 рублей, у нас вышло по 2000 рублей с человека плюс стоимость входа.
Впечатление от происходящего меняется, когда выходишь за ВИП-ленточку. Для такого я явно уже стара, и дело даже не в направленности заведения. Танцующие в толпе парни и девушки, духота, отсутствие личного пространства, открытая демонстрация чувств, драма со слезами — и совершенно внезапный вопрос от мимо проходящего парня:
— Видишь, девушка плачет?
— Ага.
— Ее парень бросил. Как думаешь, через сколько минут можно к ней подкатить?
Оставив вопрос без ответа, я продолжила свой путь в уборную, размышляя о том, что вечеринки поспокойнее мне больше по душе. В очереди разглядывала посетителей и пришла к выводу — я и мои подруги слишком разоделись для этого места, люди выглядели гораздо проще.
По сути — такой же клуб, как и везде. Та же музыка, те же цены, то же меню, исключение разве что аудитория и шоу-программа. Вместо музыкальных групп выступают переодетые в женщин мужчины, которые поют те же песни. Клуб работает до 06:00 утра, но оставаться так долго я не хотела, потанцевав еще какое-то время, вызвала такси домой, мысленно поставив галочку — побывала, будет что рассказать подружкам.
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