Колонка о том, как журналист НГС сходила в популярный гей-бар и танцевала там под Надежду Кадышеву

— Особенных планов нет, хотела остаться дома, — ответила я.



— У нас столик забронирован на 11 вечера в гей-баре, присоединяйся? — предложила одногруппница. В голове моментально всплыли кадры из сериала «Секс в большом городе», где Керри, Шарлота, Саманта и Миранда веселятся в подобном заведении, попивая коктейль «Космополитен». Хм, заманчиво…



— Внезапно! — удивилась я. — Ни разу не была, — сказала я.



Следующий день был насыщен на события, оттого идея с походом в необычный клуб совершенно вылетела у меня из головы. Я уже собралась лечь спать и даже умылась, когда за полночь пришло сообщение от Кристины: «Ты где? Мы тебя ждем».

