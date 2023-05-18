Говорят, этот тест невозможно пройти за 45 секунд: нужно всего лишь найти ежа

Помните детские картинки-головоломки, где в обилии деталей нужно было найти спрятанный предмет? Раньше дети всех возрастов с упоением искали кошек, собак, зайцев и прочую живность, тренд на них сейчас вернулся, и картинки стали только сложнее. Этот рисунок создала природоохранная компания Celtic Titles, а опубликовали наши коллеги из журнала Maхim. Ваша задача — отыскать среди густого леса его единственного жителя — колючего маленького ежика. Говорят, это невозможно сделать за 45 секунд, но у вас есть шанс доказать обратное. Мы уверены, что вы обязательно его заметите! Ну что, готовы показать, что ваша внимательность лучше всех?
Согласитесь, что было довольно занимательно? А если вы хотите еще немного проверить себя, то у нас есть еще много тестов для вас. Раньше мы уже разбирались:
- как определить, какое полушарие мозга у вас доминирует;
- как определить, насколько хорошо работает ваш мозг;
- как определить склонность к болезни Альцгеймера.