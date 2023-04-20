Дешевле того же Таиланда. Семья съездила в Эмираты и рассказала, почему хочет туда вернуться

— Эмират Шарджа — сосед Дубая, поэтому не составляло особого труда ездить на прогулки из одного города в другой. Но это был такой контраст, будто мы из маленького пригорода попадали в столицу. Дубай нам дался немного тяжелее в сравнении с нашим спокойным местом. Очень много людей, мало общественного транспорта и, конечно, все очень долго и часто неоправданно дорого, — говорит тюменка. — С экскурсией на автобусе по Дубаю классно: тебя привезли, показали, увезли. Но мы еще ездили туда на общественном транспорте, чтобы увидеть реальный город. И он оказался совершенно другим.