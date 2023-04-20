Дешевле того же Таиланда. Семья съездила в Эмираты и рассказала, почему хочет туда вернуться

Для тех, кто хочет побывать на море и насладиться жарким климатом, важны и место, и стоимость путевки. Семья Тилимбаевых из Тюмени в этом марте отдыхала в Эмиратах. По словам пары, сейчас в ОАЭ даже дешевле, чем в Таиланде. Про отдых в Эмиратах с маленьким ребенком, ценах на развлечения и еду, а также общих впечатлениях нашим тюменским коллегам из 72.RU рассказали Юлия и Руслан.
Эмираты дешевле Таиланда
Отпуск пары в этом году выпал на март. Из вариантов, куда можно съездить в этот период, в турагентствах им предложили Таиланд, Египет, Шри-Ланку и ОАЭ.
— На удивление самым дорогим оказался Таиланд. На двоих взрослых и ребенка по стоимости выходило около 300–350 тысяч рублей на 10 дней. Цены на Египет и ОАЭ примерно составляют 250 тысяч рублей на тот же срок. В итоге мы выбрали Эмираты. Так как отдых планировали с ребенком, нам предложили рассмотреть эмират Шарджа, который находится примерно в получасе езды от Дубая. На нем мы и остановились. Забегая вперед, скажу, что выбор сделали правильный. Дубай, лично по моему мнению, слишком многолюдный, утомляющий и дорогой. Его за весь отпуск мы посетили два раза. Выбрали Шарджу также из-за теплого моря в середине марта, — рассказывает Руслан.
Бешеный и дорогой Дубай
Туристы отметили, что Дубай — «город-открытка», созданный для красивых фото в соцсетях. Он не предназначен для пеших прогулок, построен для автомобилистов. Там очень мало тротуаров, пешеходных переходов и пандусов.
— Доступной средой и не пахнет. Еще считаю странным, что в таком мегаполисе всего две нитки метро. Посчастливилось нам проехать с ребенком и коляской на метро в час пик. Давка ужасная. Еще один большой минус мегаполиса — везде очереди. На смотровую площадку Бурдж-Халифы два часа отстояли, огромные толпы на шоу фонтанов. И на все эти развлечения высокие цены, — отмечает Руслан.
А вот место отдыха — эмират Шарджа — впечатлило путешественников. Юлия говорит, что для нее Шарджа — семейный спокойный эмират, где чувствуешь себя в безопасности даже поздно вечером на пустынной улице. Эти ощущения связаны с большим числом дружелюбных местных жителей и их простотой в общении.
— Эмират Шарджа — сосед Дубая, поэтому не составляло особого труда ездить на прогулки из одного города в другой. Но это был такой контраст, будто мы из маленького пригорода попадали в столицу. Дубай нам дался немного тяжелее в сравнении с нашим спокойным местом. Очень много людей, мало общественного транспорта и, конечно, все очень долго и часто неоправданно дорого, — говорит тюменка. — С экскурсией на автобусе по Дубаю классно: тебя привезли, показали, увезли. Но мы еще ездили туда на общественном транспорте, чтобы увидеть реальный город. И он оказался совершенно другим.
Валюта в ОАЭ — дирхам. Курс примерно 21 рубль за один дирхам.
— Билет в аквариум в Дубай Молл стоит 200–300 дирхам за человека. Билет в аквариум в Шардже — 25 дирхам (это чуть больше 500 рублей). Причем в эту сумму входит и посещение морского музея. Шарджа вообще славится своими музеями. Билет в мини-зоопарк Green planet (который мы обошли за час, наверно) в Дубай стоит 160 дирхам с человека. А, например, безлимитный билет в парк аттракционов в Шардже всего 85 дирхам за человека. Там мы провели половину дня, — рассказывает Руслан.
И самое главное, добавляет Руслан, в Шардже нет таких толп туристов, а значит — и нет очередей. Но с общественным транспортом и тротуарами такая же беда:
— Коляску по всем лестницам нужно носить на руках, автобусы дорогие и маршруты у них неудобные. Зато такси дешевое. Поездка на таком автомобиле в среднем выходит 15–20 дирхам (в пределах 300 рублей). При том, что за автобус мы заплатили по 8 дирхам за человека, ребенок ездил бесплатно.
Недорогой фаст-фуд
Поесть в Эмиратах, рассказывают тюменцы, можно от 10 дирхам за человека (200 рублей). Еда обычно индийская, пакистанская или классический фаст-фуд с бургерами и шаурмой.
Любопытное наблюдение туристов — даже самые дешевые забегаловки любят писать в названии слово «ресторан». Так что лучше смотреть на картах в описании средний чек или фото заведения в отзывах.
— Еще рекомендую внимательно изучить карту города перед бронированием отеля. Если кроме отдыха на пляже вы намерены выбираться в город, посмотрите, где находятся основные достопримечательности, заведения общепита, продуктовые магазины. Как выяснилось на месте, наш отель находился в неудобном районе города. Вокруг отеля — строящийся микрорайон и частные дома, — советует Руслан.
Если подводить какой-то итог, то поездкой семья осталась довольна.
— Нам хотелось именно семейного отдыха. В Шардже мы его получили. Дубай больше подойдет для тусовок любителям красивой жизни. А еще в Шарджу нам было бы интересно вернуться через 8–10 лет. Сейчас там идет большая стройка, город развивается. Весь отдых нам обошелся в 330 тысяч рублей: путевка — 250 тысяч, траты на месте — 80 тысяч рублей.
ОАЭ состоят из семи эмиратов — Абу-Даби, Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Шарджа и Умм-эль-Кайвайн. Страна находится на юго-западе Аравийского полуострова. Берега омываются водами Персидского залива и Индийского океана (Оманский залив).