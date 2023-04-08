Слава Марлоу поделился своими старыми фото — смотрим, каким музыкант был в детстве

Музыкант из Новосибирска Слава Марлоу выложил в соцсетях свои детские фотографии.
Старые фото он выложил в сторис соцсети Instagram* (Деятельность запрещена на территории РФ) — на них он в детском саду и в школе. Сам Слава Марлоу вспоминал о школьном времени как не о самом приятном:
— У меня прикольная школа: были учителя, которые меня поддерживали, с которыми мне было комфортно, и друзья. Но в целом школу я не любил никогда — это какой-то прикол большой: 11 лет жизни у тебя по расписанию проходят. Многие вещи мне с трудом удалось простить. У меня была история, как меня хотели вышвырнуть из школы за покрашенные волосы. Перед всеми одноклассниками директриса дергала меня за волосы на линейке, — рассказывал он в одном из своих интервью.
Слава Марлоу (Артем Готлиб) — музыкант из Новосибирска. Он начал набирать популярность осенью 2019 года. Последний альбом Марлоу «Тузик» набрал 18 миллионов прослушиваний за месяц. Незадолго до релиза альбома в интервью на канале «Вписка» на YouTube Слава Марлоу рассказал о своей новой музыки и квартире за 100 миллионов.
*Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.