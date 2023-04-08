Слава Марлоу поделился своими старыми фото — смотрим, каким музыкант был в детстве

— У меня прикольная школа: были учителя, которые меня поддерживали, с которыми мне было комфортно, и друзья. Но в целом школу я не любил никогда — это какой-то прикол большой: 11 лет жизни у тебя по расписанию проходят. Многие вещи мне с трудом удалось простить. У меня была история, как меня хотели вышвырнуть из школы за покрашенные волосы. Перед всеми одноклассниками директриса дергала меня за волосы на линейке, — рассказывал он в одном из своих интервью.

