МакSим резко стало плохо на концерте в Сочи: ей потребовалась экстренная помощь медиков

Вечером 18 марта певице МакSим стало плохо на концерте в Сочи.
Концерт на курорте Роза Хутор сегодня начался по расписанию: артистка вышла, поприветствовала поклонников и начала выступление. Но зрители сразу обратили внимание на изменившийся голос исполнительницы, а также на отсутствие танцев и привычного теплого общения с публикой. Казалось, что певица чувствовала себя плохо — однако фанаты изо всех сил поддерживали ее и подпевали любимым песням.
С трудом исполнив несколько композиций, МакSим положила микрофон и покинула сцену. За кулисами ей понадобилась экстренная помощь врачей, которые дежурили на площадке.
— Марине (настоящее имя МакSим, — Прим. ред.) действительно внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд. Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Врач всячески старался стабилизировать состояние, и на саундчеке все было хорошо. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал, — объяснила нашим коллегам из StarHit Яна Богушевская, пиар-менеджер певицы.
К слову, еще несколько дней назад фанаты в Ростове-на-Дону обратили внимание на усталый вид артистки. Однако тогда МакSим отыграла двухчасовое выступление без сокращений.
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