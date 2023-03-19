МакSим резко стало плохо на концерте в Сочи: ей потребовалась экстренная помощь медиков

— Марине (настоящее имя МакSим, — Прим. ред.) действительно внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд. Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Врач всячески старался стабилизировать состояние, и на саундчеке все было хорошо. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал, — объяснила нашим коллегам из StarHit Яна Богушевская, пиар-менеджер певицы.