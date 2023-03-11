Апартаменты за миллионы: 5 российских звезд, которые купили квартиры в Дубае

Кстати, мы рассказывали о том, где живет Стас Михайлов и чем занимается помимо музыки.

Ксения Собчак

В конце марта прошлого года обладательницей элитной недвижимости в Дубае стала Ксения Собчак. Ее выбор пал на квартиру площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом сердце Дубая — с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа. Рядом находятся «Дубай Молл», опера, парк и поющие фонтаны. На территории комплекса есть всё: бассейны, рестораны, спа-центр, фитнес, пространство для детей.