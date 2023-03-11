Апартаменты за миллионы: 5 российских звезд, которые купили квартиры в Дубае

В последние несколько лет среди звезд отечественного шоу-бизнеса наметился тренд скупать недвижимость в престижных районах Дубая. Конечно, город всегда был центром притяжения мультинационального сообщества, а наши знаменитости часто ездили сюда в отпуск. Сейчас же некоторые из них решили обзавестись здесь собственными апартаментами, и это неудивительно — короткий перелет и безвизовый режим позволяют выбраться сюда в любой момент, а высокий статус поддерживают лучшие моллы, дорогие рестораны и сервис класса люкс. Наши коллеги из StarHit.ru рассказали о том, кто из отечественных звезд вложил свои миллионы в недвижимость в Дубае.
Стас Михайлов
Основатель агентства по покупке и продаже жилья в Дубае Эльвин Гурбанов говорит о том, что звезды покупают здесь недвижимость не только для того, чтобы жить в ней, а еще и в целях инвестиций. Одним из таких стал певец Стас Михайлов, который часто бывает в Эмиратах как участник крупных фестивалей и ездит сюда на отдых вместе с семьей. Он купил в Дубае около трех новых объектов, остановившись на госзастройщике Nakheel — компания занимается не только жилыми комплексами премиум-класса, торговыми и развлекательными комплексами, отелями и курортами, но и насыпными островами.
У Михайлова есть несколько двухкомнатных апартаментов в
Кстати, мы рассказывали о том, где живет Стас Михайлов и чем занимается помимо музыки.
Ксения Собчак
В конце марта прошлого года обладательницей элитной недвижимости в Дубае стала Ксения Собчак. Ее выбор пал на квартиру площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом сердце Дубая — с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа. Рядом находятся «Дубай Молл», опера, парк и поющие фонтаны. На территории комплекса есть всё: бассейны, рестораны, спа-центр, фитнес, пространство для детей.
— Сейчас (в марте 2022 года. — Прим. ред.) курс дирхама к рублю несколько вырос, апартаменты Ксении подорожали до 3,2 миллиона дирхамов, несколько недель ранее они стоили 2,9 миллиона. В переводе на российские рубли квартира обошлась ей примерно в 61–62 миллиона, — рассказывал «СтарХиту» источник.
Ксения Бородина
Телеведущая рассказала о том, что совершила самую крупную покупку за последнее время в мае 2022 года, когда прилетела в Дубай с подругами. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» выбрала апартаменты в районе Downtown Dubai (стоимость около 20 миллионов рублей).
В отличие от Стаса Михайлова, Бородина выбрала удобное центральное расположение своей квартиры (как и ее экс-соведущая Ксения Собчак) — район находится в шаговой доступности от городской инфраструктуры, здесь же собраны основные достопримечательности — самое высокое здание мира (Бурдж-Халифа), самый большой молл («Дубай Молл») и самые масштабные поющие и танцующие фонтаны. Недвижимость здесь приобретается на правах полной собственности, поэтому теперь у телеведущей есть статус резидента и возможность открывать банковские счета в стране.
Александр Ревва
Примерно в то же время, что и Ксения Бородина, недвижимостью в Дубае обзавелся шоумен Александр Ревва. Экс-участник Comedy Club приобрел апартаменты в жилом комплексе Address Beach Residences, расположенном в микрорайоне Джумейра Бич Резиденс. Сам комплекс выглядит внушительно — 77 этажей, два небоскреба, соединенных «мостами» сверху и снизу, а также огромный бассейн на крыше, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокорасположенный панорамный бассейн.
На покупку апартаментов Ревва потратил около 300 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей), но инвестиция оказалась весьма удачной, учитывая, что семья шоумена получает ВНЖ и право проживать на территории страны.
Илана Юрьева
В начале марта о намерении купить квартиру в ОАЭ написала в соцсетях артистка «Уральских пельменей» Илана Юрьева.
— Я прилетела в Дубайск (так написала сама актриса. — Прим. ред.), чтобы присмотреть нам квартиру для инвестиций или для сдачи. Жить мы здесь не собираемся, отвечаю на вопрос сразу. Сейчас очень хороший рынок, чтобы реализовать нашу мечту, — написала Илана Юрьева.
Позднее актриса написала, что выбрала квартиру в жилом комплексе Viewz — дом пока не построен. Илана подробно расписала, от чего зависит стоимость квартиры в Дубае:
— Главное, что я поняла, — стоимость квартир в Дубае зависит в первую очередь от местонахождения. Можно купить огромную квартиру в отдаленном районе за небольшие деньги, в пределах 100 тысяч долларов. Но вы будете где-то близко к пустыне, и когда захотите продать эту квартиру, не факт, что получится. Моя мечта, конечно, купить жилье на «Пальме» (острове Палм. — Прим. ред.), но стоимость квартир там начинается от миллиона долларов. Если семья с детьми, то идеален район Dubai Hills — он близок к центру, там много школ, магазины, спортклубы и вся необходимая инфраструктура для семей, проживающих в Дубае.
Директор актрисы Анна рассказала E1.RU, почему Илана решила купить квартиру именно в Арабских Эмиратах.
— Это инвестиция, цена на недвижимость растет. Жилье окупится быстро, потому что сумма от сдачи в аренду будет покрывать ежемесячный платеж за ипотеку. Дубай — одно из самых популярных мест, куда ездят туристы, — рассказала Анна.
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