«Смотришь — роскошные небоскребы, поворачиваешься — грязь и нищета». 7 причин, почему в России лучше, чем в Израиле

В магазинах виды не меняются. На полу меж стеллажами валяются продукты, по ним смело ходят покупатели и даже не обращают на это никакого внимания. Да и убирать никто не спешит.



2. Сервис

Даже в небольшом российском городе знают о сервисе намного больше, чем в продвинутом Израиле. Заходишь ты в кофейню, на вывеске которой гордо красуется «Основан в 1976 году», витрина усыпана различными десертами. Но с тобой никто даже не здоровается. Одна сотрудница скролит соцсети, а другая в заляпанной майке протирает стеллажи. И только после третьего «Excuse me???» на тебя обращают внимание. Но ощущение, что ты незвано вошел к кому-то в дом, не покидает, даже когда ты заплатил за небольшой десерт и стакан пакетированного чая 3000 российских рублей. Естественно, нет у сотрудников никакого единого стиля одежды, элементарного профессионального этикета. Хотя на английском тут говорят практически все. Но опять же, чтобы не было недомолвок: я говорю про обычные заведения, где всегда есть посетители и позволить себе визит туда может каждый. Об элитных ресторанах речи не идет.

