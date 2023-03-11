«Смотришь — роскошные небоскребы, поворачиваешься — грязь и нищета». 7 причин, почему в России лучше, чем в Израиле

Наша коллега — главный редактор казанского портала 116.RU Карина Миллер — провела отпуск в Израиле и делится своими впечатлениями. Дальше — от первого лица.
Привет, я главред 116.RU Карина Миллер, и недавно я вернулась из отпуска. Не подумайте, я не хвастаюсь. Просто мои друзья живут в Израиле и давно звали погостить, вот я и решилась скататься к святым местам. Но как только мой самолет приземлился в Тель-Авиве — я начала тосковать по родной Казани. Подождите, не кидайте в меня тухлые помидоры и гневные комментарии. Я объяснюсь. Назову 7 причин, почему лично мне значительно комфортнее на родине, чем в Израиле. Если вы не согласны (ну или же поддержите меня) — давайте дискутировать в комментариях.
1. Грязь. Вездесущая
Мне нравится путешествовать по России, и я часто летаю в разные города. Моя особая любовь — Петербург (после Казани, конечно). Но поверите ли вы мне, если я скажу, что никогда (вообще никогда) за всю свою жизнь и богатую историю полетов я не видела такой грязный самолет, как после приземления в международном аэропорту Бен Гурион. Буквально на каждом кресле валялись стаканчики, упаковки от снека, раскрошенные печенья и конфеты, какие-то пассажиры пролили напитки на кресло. Это первый шок, который я испытала, еще даже не ступив на святую землю. Конечно, первая моя мысль была, что это туристы. Но как позже станет понятно — нет. Не туристы.
В городах, которых я была, была ровно такая же картина — везде мусор. А как-то мне довелось даже зафиксировать сам момент тотальной ненависти к чистоте. Представьте, двое мужчин (судя по внешности, местные, не туристы) стоят около своих элитных машин и что-то очень увлеченно обсуждают. У одного из них в руках персик, который он доел только наполовину, и, не отходя от кассы, он швырнул остаток спелого фрукта мне прямо под ноги. А я просто шла по тротуару. При этом мусорка была буквально в 3 метрах от этого мужчины. Может быть, мне одной бросилось это в глаза?
В магазинах виды не меняются. На полу меж стеллажами валяются продукты, по ним смело ходят покупатели и даже не обращают на это никакого внимания. Да и убирать никто не спешит.
2. Сервис
Даже в небольшом российском городе знают о сервисе намного больше, чем в продвинутом Израиле. Заходишь ты в кофейню, на вывеске которой гордо красуется «Основан в 1976 году», витрина усыпана различными десертами. Но с тобой никто даже не здоровается. Одна сотрудница скролит соцсети, а другая в заляпанной майке протирает стеллажи. И только после третьего «Excuse me???» на тебя обращают внимание. Но ощущение, что ты незвано вошел к кому-то в дом, не покидает, даже когда ты заплатил за небольшой десерт и стакан пакетированного чая 3000 российских рублей. Естественно, нет у сотрудников никакого единого стиля одежды, элементарного профессионального этикета. Хотя на английском тут говорят практически все. Но опять же, чтобы не было недомолвок: я говорю про обычные заведения, где всегда есть посетители и позволить себе визит туда может каждый. Об элитных ресторанах речи не идет.
Да и выглядят здесь заведения довольно скромно. И в Тель-Авиве, и в курортной Нетании, и в историческом Иерусалиме, и в элитной Кесарии — везде в среднестатистических заведениях стоят пластиковые столы и стулья. Флешбэки с советскими столовками активизированы? В этом плане общепит Израиля вообще ни в какое сравнение не идет с казанскими заведениями, где даже летние веранды обычных кафе выглядят стильно, чисто и ухоженно.
Ну и опять немного про продуктовые магазины. В городах это обычные небольшие супермаркеты, которые есть и у нас в каждом здании. Гипермаркеты находятся за городом. Так вот, зашла я как-то в один из таких магазинчиков формата «у дома» за водой. Кассы всего две, девушки работают максимально расслабленно. А очередь тем временем набирается: в каждую из касс стояли около 10 человек. И в какой-то момент одна из девушек встает из-за кассы и идет к выходу, который расположен буквально в двух метрах. И я, неистово удивленная, провожаю девушку взглядом. И вижу, как она максимально медленно достает из заднего кармана шорт табак, закручивает самокрутку и начинает потягивать горький дым, загадочно глядя в даль. Вернулась она только через 20 минут. Кто-то из покупателей возмутился? Нет. В этот момент я люто затосковала по нашему русскому «Галя, открой кассу».
3. Вседозволенность для детей
Сразу скажу, что я категорически против «профилактических» порок. Считаю, что на ребенка руку нельзя поднимать ни при каких обстоятельствах. Только профилактические беседы и безграничная любовь.
А теперь перейдем к вседозволенности детей в Израиле. Эта история тоже началась еще в самолете. За мной сидел мужчина с двумя детьми. Один из детей буквально сломал откидной столик в самолете, истоптал кресло и практически сел мне на голову (нет, это не преувеличение). Как думаете, отец ребенка сделал ему хоть одно замечание? Нет, не сделал. Позже мои израильские друзья объяснили: детям здесь можно абсолютно всё. А ты, если не хочешь словить еврейский гнев, обязан умилиться действиям чужого отпрыска, и храни тебя боги всего мира, если вдруг ты вздумал сделать замечание чужому ребенку. И неважно, что он уже сидит на твоей шее и крошит в твои волосы печенье. Улыбайся и говори: «You are so sweet».
Конечно, я не одобряю и наше суровое российское воспитание. Но считаю, что ребенок должен понимать рамки хотя бы элементарного приличия. К слову, если вдруг в Израиле соседи услышат детский плач в твоей квартире — жди в гости красивых (это больше плюс, конечно) копов.
4. Никакой ориентации на туристов
За 3 недели в Израиле я пришла к выводу, что местные чиновники вообще даже не задумываются о какой-то инфраструктуре для туристов. Есть море. Всё. Повторюсь снова: практически каждый в Израиле говорит на английском. Это хорошая новость. Но встретить вывески или надписи на английском — неимоверная роскошь. Здесь всё исключительно на иврите и арабском. Кое-где в переулочках, конечно, глаз цеплял вывески даже на родном русском. Но обычно это небольшие магазинчики со вкусом родины. Правда, тоже в стиле начала нулевых: выбор скудный, по старому телевизору идет какой-то российский сериал, а продавщица смачно лузгает семечки. Но на чужбине всё это выглядит чем-то очень родным.
Но есть одно уникальное место в Израиле, которое меня приятно удивило — это рынок в Иерусалиме в старом городе. Максимально профессиональные продавцы там будто бы говорят на всех языках мира. Сначала на английском, потом узнают, откуда турист прибыл, и начинают говорить на его языке. Со мной поговорили, например, на русском. Следом зашла дама из Испании, и с ней поговорили на испанском.
5. Контраст
В Израиле резкие контрасты — норма. Вот расположился рынок последи тротуара чуть ли не на картонке, и тут же паркуется последняя модель «Теслы». Или стоит еще более дорогой автомобиль у старенького, наполовину развалившегося жилого дома.
Особенно такие контрасты бросаются в глаза в Тель-Авиве. Только вдумайтесь: это самый дорогой город мира!* Смотришь: стоят роскошные небоскребы «Азриэли Сарона», «Моше Авив», отворачиваешься, проходишь буквально 100–200 метров и попадаешь в какую-то тотальную нищету. Или так кажется? Неухоженные малоэтажные дома, больше напоминающие бараки, грязные дороги и тротуары, ну и уже известный нам вездесущий мусор.
6. Придирки из-за внешности
Не могу сказать, что этот пункт оказался уникальным исключительно для Израиля. Я, имея ярко выраженную восточную внешность, довольно часто и в России оказывалась объектом различного рода дискриминации. Но в своей стране я хотя бы понимаю, кому и как ответить. А вот в Израиле ситуация резко изменилась и приняла другой окрас. Наверняка вы в курсе многолетнего и очень жестокого конфликта между евреями и арабами. И вот же мне повезло родиться с внешностью, которую евреи считают ярко-арабской. Плюс я неплохо загорела на израильских пляжах.
Так вот, движемся в сторону странных историй. Где бы мне не пришлось контактировать с полицией/охраной, у меня всегда спрашивали, откуда я. Услышав, что из России, улыбались, кивали и пропускали дальше. Казалось бы, а что тут такого? Дело в том, что у моих друзей абсолютно славянская внешность и везде мы гуляли вместе. Только вот у них никто никогда не спрашивал, откуда они. Да и моим собеседникам приходилось доказывать, что я действительно из России. Иногда показывала паспорт, а иногда они мне начинали задавать вопросы на русском. Например, охранник у Стены Плача. Приятно удивил, кстати.
Но пик моего максимального дискомфорта пришелся на последний день в Израиле. Я уже собрала чемодан и приехала в аэропорт в надежде скорее добраться до дома. Но опять же из-за моей внешности паспортный контроль я прошла с очень большим скрипом. Сотрудница аэропорта устроила мне настоящий допрос, спрашивая, кто мои родители, как их зовут, откуда они родом, есть ли братья и сестры и так далее. Видимо, мои ответы ей не понравились, потому что меня на досмотр увели в отдельную комнатку. На вопросы, что происходит, тут не отвечали. Зайдя в особую зону досмотра, я заметила, что здесь полностью покрытые девушки и мужчины с арабской внешностью. Досмотр в этой комнате был, простите, до белья. Даже помаду из сумки достали, чтобы поближе рассмотреть. Ничего не найдя в моем багаже, меня всё же пропустили.
7. Дорожное движение и общественный транспорт
Наверное, один из плюсов израильтян — это их расслабленность по жизни. Но как же это бесит на дорогах! Они могут и правда перегородить 2 полосы, остановиться и просто общаться за жизнь. И ведь никто не торопит их, хотя уже набирается солидная пробка. К слову, даже полицейские так делают.
Если вы прочитали и считаете, что мне стоит сидеть дома, раз я такая неженка, то отвечу сразу и на это. Я хочу изучать этот мир, разные страны, разную культуру. И даже если что-то где-то мне пришлось не по душе, это не значит, что там не стоит бывать. И уж точно не значит, что я перестану выезжать за пределы России.
* Рейтинг EIU 2021 года. Economist Intelligence Unit — научно-аналитическое подразделение The Economist Group, предоставляющее прогнозные и консультационные услуги, а также услуги анализа экономических рисков. Компания была основана в 1946 году.