Зимние горки во дворах Новосибирска могут разрешить: общественникам пообещали изменить скандальные документы

В Новосибирске снова могут появиться ледяные горки. В ГОСТ, который запретил их строить самостоятельно без разрешения Ростехнадзора, готовятся разъяснения. Их удалось добиться Новосибирскому областному Совету отцов.
— На встрече в Министерстве промышленности и торговли России получилось донести наши предложения про снежные горки во дворах. В ближайшее время выйдет официальный комментарий к
Он добавил, что разъяснения по ГОСТу обещали сделать примерно в течение недели. Они исключат ледяные горки во дворах из аттракционов, для которых необходима сертификация и получение разрешений.
С 2020 года горки во дворах начали разрушать из-за огромных штрафов, которые выписывали УК. В 2019 году были приняты два постановления правительства, которые сделали ледовые горки (коммерческие) выше 40 сантиметров, а бесплатные выше трех метров — аттракционами. Это вызвало целую череду скандалов.