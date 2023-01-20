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Зимние горки во дворах Новосибирска могут разрешить: общественникам пообещали изменить скандальные документы

Разъяснения должны выйти к существующему ГОСТу

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Ледяные горки уже несколько лет — аттракционы, на которые необходимы документы и разрешения

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В Новосибирске снова могут появиться ледяные горки. В ГОСТ, который запретил их строить самостоятельно без разрешения Ростехнадзора, готовятся разъяснения. Их удалось добиться Новосибирскому областному Совету отцов.

— На встрече в Министерстве промышленности и торговли России получилось донести наши предложения про снежные горки во дворах. В ближайшее время выйдет официальный комментарий к ГОСТ Р 56987-2016, в котором, как говорится, отделят мух от котлет, — объяснил корреспонденту НГС Сергей Майоров, председатель Новосибирского областного Совета отцов.

Он добавил, что разъяснения по ГОСТу обещали сделать примерно в течение недели. Они исключат ледяные горки во дворах из аттракционов, для которых необходима сертификация и получение разрешений.

С 2020 года горки во дворах начали разрушать из-за огромных штрафов, которые выписывали УК. В 2019 году были приняты два постановления правительства, которые сделали ледовые горки (коммерческие) выше 40 сантиметров, а бесплатные выше трех метров — аттракционами. Это вызвало целую череду скандалов.

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