СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 66.35
eur 70.62
Тема дняЗачем над крышами Новосибирска летают дроны
Все новости
Все новости
Тест

«Хорошие сапоги, надо брать»: проверьте, так ли хорошо вы знаете «Служебный роман», как вам кажется

Вызываем самую светлую голову нашей с вами современности

2 214

Между прочим, в этом году у «Служебного романа» юбилей — 45 лет!

Поделиться

Как всем известно, труд облагораживает человека. Но лично вы на работе сегодня можете не работать — скажите, что вас не отпускает этот ностальгический тест. Мягкий, человечный и сердечный начальник вас точно поймет. В нем (да не в начальнике — в тесте!) слегка перепутались цитаты, а на кадрах появились предметы, которых в фильме не было. Но вы-то выведете всех на чистую воду! И помните: статистика — это наука, она не терпит приблизительности. Поэтому и правильный ответ в каждом вопросе только один и совершенно конкретный.

По теме

КиноРазвлеченияСлужебный романТестФильмы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter