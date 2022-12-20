«Хорошие сапоги, надо брать»: проверьте, так ли хорошо вы знаете «Служебный роман», как вам кажется

Как всем известно, труд облагораживает человека. Но лично вы на работе сегодня можете не работать — скажите, что вас не отпускает этот ностальгический тест. Мягкий, человечный и сердечный начальник вас точно поймет. В нем (да не в начальнике — в тесте!) слегка перепутались цитаты, а на кадрах появились предметы, которых в фильме не было. Но вы-то выведете всех на чистую воду! И помните: статистика — это наука, она не терпит приблизительности. Поэтому и правильный ответ в каждом вопросе только один и совершенно конкретный.