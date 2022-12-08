СЕЙЧАС -22°С
Пробки 1/10
usd 62.94
eur 65.90
Тема дняУголовное дело о подделке медсправок
Все новости
Все новости

«Не считаю, что эти песни меня разлагают»: десятки новосибирцев пришли на отмененный концерт рок-группы «Полматери»

1 558

Отменить концерт требовал руководитель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров

Поделиться

В Новосибирске за несколько часов до начала отменили концерт рок-группы «Полматери», который должен был состояться сегодня, 8 декабря, в 19:00 в лофт-парке «Подземка». Как сообщили организаторы, выступление отменили по техническим причинам. Журналист НГС пообщалась с фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт.

— Я слышала, что цензоры требовали отменить концерт, но, скорее всего, отмена произошла из-за того, что неверно был указан возраст тех, кто мог прийти на выступление. Очень жалко, что отменили, так как потратилась на такси, да и сам билет дорогой. Вообще выступление ждали очень давно, заранее приобрела билеты на него, — рассказал читательница НГС.

Напомним, ранее Сергей Майоров, руководитель Совета отцов Новосибирской области, требовал отменить концерт.

— Очень грустно и неприятно, что отменили концерт. От этих песен я чувствую себя воодушевленной. Слышала, что группу хотят запретить, но я считаю, что этого делать нельзя, — высказалась фанатка группы.

— Причиной отмены стал Совет отцов, который запретил выступление, как будто в песнях есть пропаганда абортов. Плохо отношусь к тому, что отменили выступление. Я не считаю, что эти песни меня разлагают, музыка дает ощущение самого себя, ощущения своей души, — отметил фанат группы.

Как передает корреспондент НГС, которая находится на месте событий, людей, которые пришли на концерт, не разворачивает охрана, всем сообщают, что выступление отменили. Послушать группу пришил десятки человек.

По словам одного из посетителей, в прокуратуру региона подали заявление из-за отмены концерта. В ведомстве журналисту НГС пояснили, что уточнят информацию и сообщат позже.

В конце ноября стало известно, что скандальный спектакль «Принцесса и Людоед», который по доносу был обвинен в ЛГБТ-пропаганде, сняли с репертуара «Первого театра».

По теме

НовосибирскОтменили концертПолматери
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter