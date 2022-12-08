«Не считаю, что эти песни меня разлагают»: десятки новосибирцев пришли на отмененный концерт рок-группы «Полматери»

В Новосибирске за несколько часов до начала отменили концерт рок-группы «Полматери», который должен был состояться сегодня, 8 декабря, в 19:00 в лофт-парке «Подземка». Как сообщили организаторы, выступление отменили по техническим причинам. Журналист НГС пообщалась с фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт.
— Я слышала, что цензоры требовали отменить концерт, но, скорее всего, отмена произошла
Напомним, ранее Сергей Майоров, руководитель Совета отцов Новосибирской области, требовал отменить концерт.
— Очень грустно и неприятно, что отменили концерт. От этих песен я чувствую себя воодушевленной. Слышала, что группу хотят запретить, но я считаю, что этого делать нельзя, — высказалась фанатка группы.
— Причиной отмены стал Совет отцов, который запретил выступление, как будто в песнях есть пропаганда абортов. Плохо отношусь к тому, что отменили выступление. Я не считаю, что эти песни меня разлагают, музыка дает ощущение самого себя, ощущения своей души, — отметил фанат группы.
Как передает корреспондент НГС, которая находится на месте событий, людей, которые пришли на концерт, не разворачивает охрана, всем сообщают, что выступление отменили. Послушать группу пришил десятки человек.
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