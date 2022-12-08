«Не считаю, что эти песни меня разлагают»: десятки новосибирцев пришли на отмененный концерт рок-группы «Полматери»

— Я слышала, что цензоры требовали отменить концерт, но, скорее всего, отмена произошла из-за того, что неверно был указан возраст тех, кто мог прийти на выступление. Очень жалко, что отменили, так как потратилась на такси, да и сам билет дорогой. Вообще выступление ждали очень давно, заранее приобрела билеты на него, — рассказал читательница НГС.

