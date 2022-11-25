Встреча с автором «Фиксиков» и «Смешариков», кино с супермоделями и лекция о сибирской хтони — афиша событий на выходные

Как думаете, для чего в кино, живописи, хореографии и литературе организуют фестивали? Причин несколько. Участники сообществ выходят из онлайн-пространства, заявляют миру о себе вместе. Но главное — каждый творец ищет своего зрителя. В эти выходные внештатный автор НГС, создатель телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидия Маркова предлагает эксперимент: зрителем какого вида искусства вы хотите быть — кино, танцев, литературы или фотографии?
С 25 по 27 ноября пройдёт важное событие для всех, кто увлекается литературой: писателей, поэтов, драматургов, филологов, литературных обозревателей, журналистов. В тринадцатый раз у нас проходит Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Всего в рамках фестиваля пройдёт около 40 встреч, площадками станут: библиотеки, школы, музеи и другие культурные учреждения города и области. Один из гостей фестиваля — Игорь Шевчук, создатель «Фиксиков», «Смешариков», автор стихов и удивительных историй. В рамках фестиваля с ним запланировано целых две встречи, и они всегда больше похожи на игровые представления.
Выбрать нужную площадку можно на сайте фестиваля.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+
Хотите принять участие во всероссийском фотопроекте? Приходите на Всероссийский фотоконкурс и фестиваль «Молодые фотографы России», который будет проходить с 24 по 30 ноября. Открытые дискуссии, фотолекции, мастер-классы, фотопрогулки и творческие встречи — участников ждёт обширная программа и ответы на актуальные вопросы современной фотографии. Фестиваль актуален не только для фотографов. Если вы ведёте свой блог, пишете картины, работаете с видео, то для вас найдётся много интересного в афише фестиваля, который будет проходить на арт-платформе Новосибирской государственной областной научной библиотеки «Дом Да Винчи».
Коммунистическая, 34.
Возрастное ограничение: 16+
Солнечная погода, солнечное настроение — в ноябре в Новосибирске этого очень не хватает. Восполнить дефицит витамина D и оптимизма можно на кинофестивале «RIFF: Избранное» в «Победе» до 4 декабря. В этом году в программу вошли самые популярные киноленты последних лет. Открыла фестиваль картина Андрея Кончаловского «Грех» о творческих испытаниях художника и скульптора Микеланджело Буонарроти. За время фестиваля вы успеете «провести» несколько дней в Неаполе, «заглянуть» в нетуристические районы Рима, познакомиться с коренными венецианцами и «отправиться» в автопутешествие с местными музыкантами.
Ленина, 7.
Цена билета: от 200 рублей.
Возрастное ограничение: 16+
Театральный фестиваль «Один.Два.Три.» (пройдет с 26 ноября по 4 декабря) — это лёгкое погружение в сюжет за счёт небольшого количества актёров каждого спектакля: от одного до трёх. В программе — спектакли из трёх российских городов: «Похороните меня за плинтусом» и «Лис Peace» из Санкт-Петербурга, «Аляска» из Москвы, «Музыка ветра» из Омска. Все спектакли камерные, это особый театральный опыт для зрителя. А темы, которые поднимаются в сюжетах, жизненны и подойдут даже для театралов-подростков: первая влюбленность, одиночество, отношения с семьей и сверстниками.
Спектакли пройдут на площадках «Первого театра», «Глобуса», «13 трамвая», Новосибирского драматического театра и в КаФе «Красного факела».
Цена билета: от 500 рублей.
Возрастное ограничение: 12+, 16+, 18+ (в зависимости от спектакля).
Уже рассказывала об арт-фестивале «Сказки» от команды ARTWEEK на прошедшей неделе. Расскажу подробнее, какие мероприятия ждут вас внутри программы. 25 ноября в 18:00 в Белой галерее состоится открытие фестиваля: «Эпос» оркестра НГУ — погружение в магию «Сказок»; хореографические перформансы от Школы исполнительного искусства Vozdukh, танцевальной компании NADOЖDATЬ; акустическая программа от «Твоей сцены»; атмосферные рассказы от актеров «Красного факела». Тут только слушать, смотреть и ощущать.
Днём 26 ноября томский художник Александр Цой поговорит со зрителями о сибирской хтони, а вечером смотрите хореографический перформанс от школы Vozdukh. 27 ноября Ася Василовская обсудит с участниками фестиваля тонкости стрит-арта, а Ариана Деви представит русские сказки в произведениях искусства. Все детали о СКАЗКАХ можно найти на сайте фестиваля или его сообществе ВКонтакте.
Ленина, 7, 4 этаж, Белая галерея.
Цена билета: от 500 рублей.
27 ноября в кинотеатре «Формула Кино» состоится первый всероссийский показ фильма-победителя Каннского кинофестиваля 2022 «Треугольник печали». Фильм представит киновед Данила Кузнецов.
Пара супермоделей отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров, русского олигарха и британских торговцев оружием. После кораблекрушения выжившие оказываются на необитаемом острове, где каждому предстоит переосмыслить своё место в жизни.
Военная, 5.
Цена билета: от 350 рублей, билеты на оригинальную версию с субтитрами можно купить здесь.
Возрастное ограничение: 18+
В выходные морозы ударят с новой силой, так что пока перемещаемся на закрытые площадки кинотеатров и фестивалей — там много интересного.