Встреча с автором «Фиксиков» и «Смешариков», кино с супермоделями и лекция о сибирской хтони — афиша событий на выходные

С 25 по 27 ноября пройдёт важное событие для всех, кто увлекается литературой: писателей, поэтов, драматургов, филологов, литературных обозревателей, журналистов. В тринадцатый раз у нас проходит Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно». Всего в рамках фестиваля пройдёт около 40 встреч, площадками станут: библиотеки, школы, музеи и другие культурные учреждения города и области. Один из гостей фестиваля — Игорь Шевчук, создатель «Фиксиков», «Смешариков», автор стихов и удивительных историй. В рамках фестиваля с ним запланировано целых две встречи, и они всегда больше похожи на игровые представления.

