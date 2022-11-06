Куртка из прозрачной клеенки: сибирячка нашла материал для пошива модной коллекции в строительном магазине
В конкурсе «
Сибирячки Ирен Рудковская и Ирина Рыбакова сшили собственные коллекции одежды для конкурса «
На весь проект им понадобилось 7 месяцев, отмечается в группе конкурса. За это время девушки изучали все особенности индустрии и учились конструировать, макетировать и отшивать коллекции. В конкурсе принимали участие больше 30 жителей города.
Вдохновилась киберпанком
Ирина Рыбакова пошила коллекцию, вдохновляясь культурой киберпанка. До этого девушка никогда не шила, хоть и всегда мечтала научиться.
— Цель была не скопировать саму стилистику киберпанка, а именно вдохновиться и сделать собственную коллекцию, не похожую на типичный киберпанк, хотелось добавить больше так называемой «теплоты» и светлого будущего в настроение коллекции, — поделилась девушка.
Первой вещью стала куртка из прозрачной клеенки. Самым сложным оказалось найти материал для пошива. Нужно было, чтобы это красиво смотрелось и его можно было сшить.
— В итоге удача повернулась ко мне лицом и я смогла найти недорогой материал в строительном магазине, когда была в гостях у родителей за городом. В момент пошива коллекции у меня не было возможности потратить много средств на материалы, так как в тот момент я уволилась с работы. Зато была возможность шить каждый день с утра до вечера, что я и делала, любые «свободные» деньги я старалась тратить на ткань, потому что была уверена: оно того стоит, — поделилась Ирина.
Коллекцию девушка шила до самого финального показа. Даже пришлось шить с нуля изделие за два дня до конкурса.
— В итоге получился не совсем счастливый итог и я получила не совсем то, что я хотела, но это ни капли не отбило у меня желание двигаться дальше. У меня уже есть идеи новых вещей, это был бесценный опыт и огромная поддержка со стороны участников проекта, — поделилась девушка.
«Пройти этот путь достойно»
Ирен Рутковская, журналист и переводчик с английского языка, сшила мужскую коллекцию. Японский стиль девушка выбрала из-за его минималистичности и удобства при носке.
— Я вдохновилась делать благодаря своему молодому человеку. Как только из России ушли многие магазины, он огорчился и сказал: «Где же теперь брать футболки?». И я решила попробовать сделать это сама. До этого был лишь опыт пошива нижнего белья, — вспомнила Ирен.
На коллекцию у девушки ушло два месяца и больше 80 тысяч рублей. Больше всего было потрачено на машинную вышивку. Шить приходилось по ночам, а потом бежать на работу.
— В конкурсе я решила участвовать, так как меня охватила тоска. Я искала хоть какие-то краски в своих буднях и графике: работа — дом — работа. Я листала «ВКонтакте» и увидела объявление от пространства «Тут шьют» о конкурсе для молодежи от 16 до 35 лет. Я решила ухватиться за этот шанс, пообещав себе, что если я пройду отбор сочинений, то приложу всю себя, чтобы пройти этот путь достойно, — поделилась девушка.
Заявки подали больше 100 человек, но пройти смогли только 35 участников. После этого начались лекции и обучение. У Ирен, по ее признанию, практически не было навыков шитья.
— Моя коллекция называется bankai. Дословный перевод — после каждого своего падения, ты можешь встать. Некоторые ресурсы дают перевод — восстановление. В каждой вещи я отразила муки поиска себя в этом мире. В ассиметричном крое и одежде, словно собранной из деталей, — путь поиска самого себя и эту сложную дорогу, как всю жизнь мы собираем себя по кусочкам, чтобы стать целыми, — рассуждает Ирен.
О том, как начать шить самостоятельно, сколько в это нужно вложить и какие в Новосибирске есть курсы корреспонденты НГС рассказали в большом материале.
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