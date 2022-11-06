Куртка из прозрачной клеенки: сибирячка нашла материал для пошива модной коллекции в строительном магазине

— В итоге удача повернулась ко мне лицом и я смогла найти недорогой материал в строительном магазине, когда была в гостях у родителей за городом. В момент пошива коллекции у меня не было возможности потратить много средств на материалы, так как в тот момент я уволилась с работы. Зато была возможность шить каждый день с утра до вечера, что я и делала, любые «свободные» деньги я старалась тратить на ткань, потому что была уверена: оно того стоит, — поделилась Ирина.



Коллекцию девушка шила до самого финального показа. Даже пришлось шить с нуля изделие за два дня до конкурса.

