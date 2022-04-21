Balenciaga у себя на кухне: как и где начать шить одежду в Новосибирске — инструкция от НГС
Профессионалы рассказали, как выбрать правильную машинку и что нужно купить
В условиях санкций закрывается все больше магазинов, а одежда, которая осталась, дорожает. Мы уже искали выход из, казалось бы, патовой ситуации в секонд-хендах, но не всеми идея была принята благосклонно. Некоторые предложили начать шить вещи своими руками. И мысль показалась неплохой. Наши бабушки и мамы так и справлялись в условиях бедности и дефицита, когда одежда была одинаковой и скучной. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова решила понять, как начать шить самостоятельно, сколько в это нужно вложить и какие в Новосибирске есть курсы.
Посчитаем, что нам нужно
Нюансы швейного мастерства НГС описала Юлия Гареева — создательница своего бренда одежды One_more_cloth. Она шила во время школы и университета для себя, но зарабатывать на этом начала два года назад.
— Когда случился ковид, я, как и многие, лишилась работы и решила, что хочу научиться шить так, чтобы зарабатывать на этом деньги. И я знаю много таких людей, которые в ковидные времена начали этим заниматься, — поделилась Юлия.
За два года она осознала, что ей нравится шить по индивидуальным запросам людей.
— У меня вначале была только швейная машинка и ничего больше. Я пыталась что-то сама придумывать и делать, но поняла, что нужно учиться. Как и везде. И стала смотреть всякие уроки, курсы. Потом со временем купила еще одну машинку, коверлок и начала этим более углубленно заниматься, интересоваться. Я до сих пор учусь. Кажется, можно всю жизнь этому учиться, — рассуждает Юлия Гареева.
Девушка занималась на онлайн-курсах — изучала, как работать по ткани или брала курсы по трикотажу. Отдельными курсами можно найти шитье брюк и пиджаков. Но начинать Юлия советует с покупки выкройки.
— Для начала нужно найти любой сайт, где продаются выкройки, на большинстве сайтов они продаются с пошаговой инструкцией. И по этим инструкциям, если ты берешь какую-то выкройку, где низкий уровень сложности, тебе всё разжуют, объяснят. Выкройка несложная стоит рублей 100–200. И так можно купить одну, две, три выкройки и по ним что-то шить для себя и станет уже более или менее понятно, — объясняет швея.
При выборе швейной машинки для начинающих Юлия Гареева советует смотреть, чтобы там была прямая строчка, зигзаг и обработка петель.
— Мне кажется, что если ты начинаешь шить, то тебе больше и не надо. Но можно купить хорошую машинку от 10 тысяч рублей. Когда ты начинаешь этим заниматься, многим не хватает усидчивости, поэтому сперва лучше выбрать что-то попроще, — посоветовала швея.
По словам Юлии, большой плюс одежды, которую ты сам себе шьешь, — возможность подобрать размеры под себя. Четыре линейки размеров в масс-маркете подходят не всем и всё равно где-то сидят не идеально. Сама Юлия, например, невысокого роста, и ей приходилось перешивать одежду под себя.
— Я часто слышала от начинающих швей, что у меня врожденный талант. Мне кажется, что это неправда, нужно быть усердным. Талантом нужно обладать для дизайна, а чтобы хорошо шить, нужно просто много шить, — подвела итог швея.
Бесплатные машинки и помощь мастеров
Если вы хотите попробовать начать шить, но вкладывать в это десятки тысяч не хочется, то есть простой выход — пойти в пространство «Тут шьют». Это проект муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «Содружество».
— Мы — такое пространство, которое обучает шить, проводит различные проекты о моде, встречи со стилистами, дизайнерами. У нас набирают как новичков, так и тех, кто уже умеет шить. В основном у нас молодежь от 14 до 35 лет — это наша целевая аудитория. У нас всё бесплатно, — рассказала куратор пространства «Тут шьют» Наталья Калугина.
Помимо различных курсов и мастер-классов, в «Тут шьют» есть и коворкинг — свободное пространство, куда можно прийти самому, посоветоваться с мастером и воспользоваться швейными машинками, как промышленными, так и обычными. Некоторые люди просто приходят в пространство, шьют весь день и уходят.
— Также у нас есть проект «Дизайнеры 1.0» Это для тех, кто только встал на путь дизайнера. Еще не знает, как собирать коллекции. Мы вот набрали 35 человек, хотя должны были 15. Взяли побольше. Сейчас у них идет вводный курс, всякие лекции со спикерами. В мае у курса образовательный блок будет, потом они будут отшивать свои коллекции, и в сентябре у нас крупный показ, — объяснила Наталья.
Посещать «Тут шьют» можно и после работы. Пространство работает до 8 вечера. Тут заверяют, что можно сшить одежду, как из H&M и Zara.
— Это у нас самое актуальное: «А вот можно мне модель из H&M, а можно мне юбку с разрезом из Zara». Бывает, что-то из журнала увидели. Тоже помогаем. Мастера у нас квалифицированные, они помогают и под индивидуальную фигуру всё подстраивают, — поделилась куратор пространства.
Начинают в «Тут шьют» с самых основ. В первую очередь новичкам предлагают сшить шоппер или косметичку.
— Главное — желание. Остальное уже и мастер посоветует. Главное, попробовать, а потом уже поймешь, твое или не твое, — наставляет куратор.
В пространстве после закрытия Instagram (запрещенная в РФ организация) посетителей стало меньше.
— Мы, конечно, успели рассказать, где мы обитаем во «ВКонтакте» и в «Телеграме». К лету обычно побольше людей. У студентов меньше учебы. Появился другой спрос: «Надо же теперь самому делать, в магазинах же ничего нет», — отмечает Наталья Калугина.
Куратор пространства также советует начать с футболки. Этот легкий предмет не только нужен, но и сможет смотивировать вернуться в «Тут шьют» второй раз.
— Футболка — это самое легкое. А потом переходят к худи, и у некоторых голову сносит: «Ура, я худи сшила, значит я буду шить костюмы», — смеется Наталья.
Курсы и какие они бывают
В Новосибирске несколько десятков школ для шитья. Помимо этого, есть еще курсы онлайн. Цены могут варьироваться от 5 тысяч рублей до 30 тысяч. Мы поговорили с создательницей новосибирской школы Trend school Юлией Русановой, чтобы узнать, какие бывают курсы и на кого они рассчитаны.
Как рассказала Юлия, с помощью школы шитья можно не только начать шить себе вещи, но и запускать собственные бренды. Она приводит в пример своих учениц, которые выпускают и детскую одежду, и нижнее белье, и одежду для дома.
— Программы наших курсов специально разработаны таким образом, что подходят как новичкам, так и тем, кто уже разбирается в шитье. Наши преподаватели разработали свою методику конструирования, которая помогает конструировать и моделировать без сложных формул, чтобы ученикам была доступна и понятна программа обучения, — поделилась Юлия.
В Trend school вы оплачиваете не курс, а абонемент на месяц на разные курсы. Например, трехмесячный курс «Базовый гардероб» нужно оплачивать по 6 тысяч в месяц. Дороже обойдется курс «Дизайнер нижнего белья» — по 10 тысяч в месяц.
Как выбрать швейную машинку
— Не спешите покупать самую дорогую машинку и оверлок, — советует Юлия. — Оптимальный вариант для новичка — это швейная машинка в ценовой категории от 10 до 15 тысяч рублей, а оверлок от 20 тысяч рублей. Во-первых, сэкономленные деньги новичку целесообразнее потратить на обучение. Во-вторых, когда вы только в начале швейного пути, трудно предугадать, что вам больше понравится шить. Возможно, вы захотите сосредоточиться на пошиве определенных изделий (пальто, трикотаж, нижнее белье), и в дальнейшем приобретете продвинутую машинку именно под тот тип тканей, с которыми преимущественно будете работать.
Как уточнила швея, всего есть три основных оборудования для шитья: прямострочная швейная машина, оверлок и распошивальная/плоскошовная машина. Если с первой всё понятно, то оверлок выполняет обметочную функцию, то есть он обметывает края деталей, которые вы до этого стачали (соединили между собой). Также есть коверлок — это соединение сразу двух швейных машинок: оверлока и плоскошовной машины. Можно считать, что это универсальное оборудование. Но оно сложно тем, что его приходится подолгу перенастраивать. Плюс цена очень кусается.
— Мы обычно рекомендуем для начинающих купить только прямострочную швейную машину и оверлок. А если вы работаете с эластичными тканями и хотите подшить рукав у футболки, к примеру, то вам совет для начинающих — можно подшить низ на оверлоке, а строчку уже продолжить двойной иглой, и у вас будет имитация плоскошовной/распошивальной машины, — порекомендовала Юлия.
Создательница Trend school также рассказала, что цены на ткани в последнее время подорожали на 100–300 рублей.
— К примеру, если материал футер-трехнитку мы приобретали по цене 780 рублей за метр, то сейчас 990 рублей за метр — средняя цена. Но в любом случае шить всегда было выгодно, если мы говорим о качестве пошива. Если вы научились шить и шьете на заказ, то индивидуальный пошив всегда ценится дорого, — поделилась Юлия.
Руководительница школы утверждает, что для шитья талант совсем не нужен. Только желание и терпение.
— Да, бывает очень тяжело девочкам, иногда бывает не хватает терпения. Но мы помним, как к нам пришла ученица, и она просто два занятия боялась швейную машинку, вот просто боялась сидеть шить за ней, ее трясло. В этот момент мы еще работаем «психологами», здесь важно настроить ученика, что у него всё получится. И в итоге так и оказывается, сшила она быстрее всех в группе свои изделия по курсу и по сей день продолжает шить, — вспомнила Юлия.
Кроме Trend school, в Новосибирске также есть, например, школа «Фактура», на площадке которой собрано 50 учебных направлений.
— Мы учим девушек конструировать, моделировать и шить одежду, рисовать, красиво говорить, делать флористические композиции, правильно формировать свой гардероб, — говорится на сайте «Фактуры».
Если рассматривать школу по ценам, то курс на 3 месяца «Дизайнер одежды: базовый» стоит
Онлайн-курсы тоже бывают разными по ценам. Так, в школе Сut&Sew курс Base, в который входит доступ на 6 месяцев к 131 уроку и наставнику, стоит
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