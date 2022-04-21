Balenciaga у себя на кухне: как и где начать шить одежду в Новосибирске — инструкция от НГС

Нюансы швейного мастерства НГС описала Юлия Гареева — создательница своего бренда одежды One_more_cloth. Она шила во время школы и университета для себя, но зарабатывать на этом начала два года назад.

— Когда случился ковид, я, как и многие, лишилась работы и решила, что хочу научиться шить так, чтобы зарабатывать на этом деньги. И я знаю много таких людей, которые в ковидные времена начали этим заниматься, — поделилась Юлия.



За два года она осознала, что ей нравится шить по индивидуальным запросам людей.

— У меня вначале была только швейная машинка и ничего больше. Я пыталась что-то сама придумывать и делать, но поняла, что нужно учиться. Как и везде. И стала смотреть всякие уроки, курсы. Потом со временем купила еще одну машинку, коверлок и начала этим более углубленно заниматься, интересоваться. Я до сих пор учусь. Кажется, можно всю жизнь этому учиться, — рассуждает Юлия Гареева.

Девушка занималась на онлайн-курсах — изучала, как работать по ткани или брала курсы по трикотажу. Отдельными курсами можно найти шитье брюк и пиджаков. Но начинать Юлия советует с покупки выкройки.