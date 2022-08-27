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Откуда ты это сказал? 11 слов молодежного сленга, которые вы вряд ли переведете

Приближается новый учебный год — самое время заглянуть в новейший сленговарь!

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1 сентября мальчишки тремя словами заставили учителя русского языка пересмотреть свой подход к урокам

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За лето дети могут такого понахвататься, что вам потом еще всю осень разбирать, что это такое нечленораздельное они произносят. Причем подростковый язык настолько живой и подвижный, что новые слова в нем появляются каждый год. Только мы, кажется, привыкли к кринжам и абобусам, как — здрасьте, пожалуйста! — им на смену пришли очередные изречения. Попробуете разобраться в новейшем молодежном словаре? (И, да, мы помним, что ваши дети не такие и «так не говорят»).

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