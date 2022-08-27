Откуда ты это сказал? 11 слов молодежного сленга, которые вы вряд ли переведете

За лето дети могут такого понахвататься, что вам потом еще всю осень разбирать, что это такое нечленораздельное они произносят. Причем подростковый язык настолько живой и подвижный, что новые слова в нем появляются каждый год. Только мы, кажется, привыкли к кринжам и абобусам, как — здрасьте, пожалуйста! — им на смену пришли очередные изречения. Попробуете разобраться в новейшем молодежном словаре? (И, да, мы помним, что ваши дети не такие и «так не говорят»).